CARTELERA CINE TV / 4 DE DICIEMBRE DE 2021

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CANAL 7
10.55 APERTURA DE TRANSMISIÓN
11.00 CASADOS CON HIJOS, CON FLOR PEÑA, GUILLERMO FRANCELLA Y UN GRAN ELENCO
12.00 SORTEO DE TÓMBOLA SANTIAGUEÑA
12.15 CASADOS CON HIJOS (CONTINÚA)
12.45 CINE. CABEZAS HUECAS
14.00 SORTEO DE MONO FECHAS
14.10 SORTEO DE TÓMBOLA SANTIAGUEÑA
14.30 FINDE EN NICK
16.00 CLUB 57
16.45 CINE. EL PLANETA DE LOS SIMIOS (R) EVOLUCIÓN
18.30 CINE. LA BATALLA DE LOS SEXOS
19.45 SORTEO DE TÓMBOLA SANTIAGUEÑA
20.00 CINE. LA BATALLA DE LOS SEXOS (CONTINÚA)
20.45 PASAPALABRA, ESPECIAL FAMOSOS
22.15 SORTEO DE TÓMBOLA SANTIAGUEÑA
22.30 PH. PODEMOS HABLAR, CON LA CONDUCCIÓN DE ANDY KUSNETZOFF, Y LA PRESENCIA DE LUISA ALBINONI, FABIÁN VENA, PAULA MORALES, VIVANA SACCONE Y RODRIGO TAPARI
00.30 CIERRE
CANAL 14
13.00 RECOMIENDO TV
14.00 SGO. PUEBLO QUE BAILA
14.30 RECORDANDO
15.30 SÁBADO SAGRADO, CON GERMÁN MONTENEGRO
16.30 MORENA TV, CON ALEJANDRA CEJAS ARGAÑARAZ
17.30 LOQUITOS X EL FÚTBOL
18.30 VIVIR SANTIAGO
19.00 EN ARMONÍA
19.30 PARA TODA MUJER, CON SUSANA SAAD
20.30 RECORDANDO, CON DANNY PECCI
22..00 BÁSQUET POR EL 14. OLÍMPICO VS. COMUNICACIONES - VIVO
CINE
RESIDENT EVIL (2D) (ESTRENO)
ACCIÓN (SAM 16)
20:00 (cast) 22:30 (subt) 00:40 (subt)
EX CASADOS (2D) (ESTRENO)
COMEDIA (SAM 13)
22:10 (cast)
LA FAMILIA MONSTER 2 (2D) (ESTRENO)
ANIMACIÓN (ATP)
14:30 (Cast) 16:40 (Cast) 19:00 (Cast)
ENCANTO (3D)
ANIMACIÓN (ATP)
14:20 (Cast) 16:30 (cast) 18:45 (cast) 21:00 (cast)
ENCANTO (2D)
ANIMACIÓN (ATP)
15:20 (cast) 17:30 (cast) 19:45 (cast)
EL MISTERIO DE SOHO (2D)
TERROR (SAM 16)
22:20 (subt)
LA CASA DE GUCCI (2D)
DRAMA (SAM 13)
21:00 (subt)
GHOSTBUSTERS: EL LEGADO (2D)
COMEDIA, AVENTURA (+ 13 AÑOS)
14:30 (Cast) 17:00 (Cast)
ETERNALS (2D)
AVENTURA /ACCIÓN (+ 13 AÑOS) CON ANGELINA JOLIE
15:00 (Cast) 19:00 (Cast)
PROGRAMACIÓN SUJETA A MODIFICACIONES SIN AVISO PREVIO