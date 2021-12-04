×

CARTELERA CINE TV / 4 DE DICIEMBRE DE 2021

A LAS 11.00, CASADOS CON HJOS.

- 23:52 Cartelera

CANAL 7

10.55 APERTURA DE TRANSMISIÓN

11.00 CASADOS CON HIJOS, CON FLOR PEÑA, GUILLERMO FRANCELLA Y UN GRAN ELENCO

12.00 SORTEO DE TÓMBOLA SANTIAGUEÑA

12.15 CASADOS CON HIJOS (CONTINÚA)

12.45 CINE. CABEZAS HUECAS

14.00 SORTEO DE MONO FECHAS

14.10 SORTEO DE TÓMBOLA SANTIAGUEÑA

14.30 FINDE EN NICK

16.00 CLUB 57

16.45 CINE. EL PLANETA DE LOS SIMIOS (R) EVOLUCIÓN

18.30 CINE. LA BATALLA DE LOS SEXOS

19.45 SORTEO DE TÓMBOLA SANTIAGUEÑA

20.00 CINE. LA BATALLA DE LOS SEXOS (CONTINÚA)

20.45 PASAPALABRA, ESPECIAL FAMOSOS

22.15 SORTEO DE TÓMBOLA SANTIAGUEÑA

22.30 PH. PODEMOS HABLAR, CON LA CONDUCCIÓN DE ANDY KUSNETZOFF, Y LA PRESENCIA DE LUISA ALBINONI, FABIÁN VENA, PAULA MORALES, VIVANA SACCONE Y RODRIGO TAPARI

00.30 CIERRE

CANAL 14

13.00 RECOMIENDO TV

14.00 SGO. PUEBLO QUE BAILA

14.30 RECORDANDO

15.30 SÁBADO SAGRADO, CON GERMÁN MONTENEGRO

16.30 MORENA TV, CON ALEJANDRA CEJAS ARGAÑARAZ

17.30 LOQUITOS X EL FÚTBOL

18.30 VIVIR SANTIAGO

19.00 EN ARMONÍA

19.30 PARA TODA MUJER, CON SUSANA SAAD

20.30 RECORDANDO, CON DANNY PECCI

22..00 BÁSQUET POR EL 14. OLÍMPICO VS. COMUNICACIONES - VIVO

CINE

RESIDENT EVIL (2D) (ESTRENO)

ACCIÓN (SAM 16)

20:00 (cast) 22:30 (subt) 00:40 (subt)

EX CASADOS (2D) (ESTRENO)

COMEDIA (SAM 13)

22:10 (cast)

LA FAMILIA MONSTER 2 (2D) (ESTRENO)

ANIMACIÓN (ATP)

14:30 (Cast) 16:40 (Cast) 19:00 (Cast)

ENCANTO (3D)

ANIMACIÓN (ATP)

14:20 (Cast) 16:30 (cast) 18:45 (cast) 21:00 (cast)

ENCANTO (2D)

ANIMACIÓN (ATP)

15:20 (cast) 17:30 (cast) 19:45 (cast)

EL MISTERIO DE SOHO (2D)

TERROR (SAM 16)

22:20 (subt)

LA CASA DE GUCCI (2D)

DRAMA (SAM 13)

21:00 (subt)

GHOSTBUSTERS: EL LEGADO (2D)

COMEDIA, AVENTURA (+ 13 AÑOS)

14:30 (Cast) 17:00 (Cast)

ETERNALS (2D)

AVENTURA /ACCIÓN (+ 13 AÑOS) CON ANGELINA JOLIE

15:00 (Cast) 19:00 (Cast)

PROGRAMACIÓN SUJETA A MODIFICACIONES SIN AVISO PREVIO



Más noticias de hoy

Lo último de Política

Pospandemia: Nación y provincias apuestan a la...

“El Estado debe acompañar y el sector privado, crecer; no tengamos...

Zamora anunció la creación del Gabinete de Políticas Sociales

Lo último de País

Coronavirus en la Argentina: confirman 23 muertes,...

Vizzotti anunció que el pase sanitario se implementará desde la...

A Nancy Videla la mataron de un fuerte golpe en el cráneo

Lo último de Economía

En el mes de las elecciones, el gasto público...

El sindicato de Comercio pide un bono de fin de año y reabrir la...

El Gobierno evalúa un bono de fin de año para los jubilados

Lo último de Policiales

Departamento Belgrano: estupor en Guardia Escolta...

Buscado por amenazar a excuñada, lo hallan con cocaína y más de...

Sujeto promovía orgías filmadas con dos hermanos y una nena de 5...

Condenado a siete años de prisión por robo y por violencia de género...

Detuvieron a un depravado que abusó sexualmente de su cuñada desde...