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CARTELERA TV CINE 13 DE DICIEMBRE DE 2021

- 22:14 Cartelera

CANAL 7

08.00 DEBATE ABIERTO

08.30 NICK JR.

09.30 HERCAI. ESTO PASÓ

10.30 ZULEHYA. ESTO PASÓ

11.30 FLOR DE EQUIPO

12.00 SORTEO DE TÓMBOLA

12.15 FLOR DE EQUIPO

13.00 NOTICIERO 7

14.00 SORTEO DE TÓMBOLA

14.15 EL NOTICIERO DE LA

GENTE

14.30 CORTÁ POR LOZANO

15.45 DULCE AMBICIÓN

16.45 HERCAI

17.45 ZULEYHA

18.45 PASAPALABRA

19.45 SORTEO DE TÓMBOLA

20.00 PASAPALABRA

20.15 NOTICIERO 7

21.30 PREVIA POR EL MUNDO

22.00 MASTERCHEF CELEBRITY

22.15 SORTEO DE TÓMBOLA

22.30 MASTERCHEF CELEBRITY

(CONTINÚA)

23.30 POR EL MUNDO

00.15 NO ES TAN TARDE

00.45 STAFF

CANAL 14

12.30 TIEMPO PARA COMPARTIR

13.30 RECOMIENDO TV

14.30 NOTICIERO 7 (1ª EDICIÓN)

15.30 PEDALIER

16.00 LOQUITOS POR EL FÚTBOL

17.00 CIRCUITO ARGENTINA

17.30 EN ARMONÍA

18.00 VA DE NUEVO

18.30 ACTIVATE

19.00 EL CLÁSICO...

21.00 ARABESC

21.30 MÁS FÚTBOL

22.30 NOTICIERO 7

CINE: SUNSTAR

MATRIX (2D) (ESTRENO)

ACCIÓN, CIENCIA FICCIÓN (SAM

13) DURACION: 136 MINUTOS

19:20 hs (subt)22:00 hs (subt)

CLIFFORD (2D) (ESTRENO)

ANIMACIÓN (ATP) DURACION:

96 MINUTOS

16:40 hs (cast) 19:00 hs (cast)

CUENTO DEL TÍO (2D)

(ESTRENO)

COMEDIA, SUSPENSO (SAM 13)

DURACION: 75 MINUTOS

22:50 hs (Cast)

ENCANTO (3D)

ANIMACIÓN (ATP) DURACION:

107 MINUTOS

16:10 hs (cast) 18:20 hs (cast)

20:30 hs (cast)

ENCANTO (2D)

ANIMACIÓN (ATP)

17:10 hs (cast)

EL MISTERIO DE SOHO

(2D)

TERROR (SAM 16) DURACION:

117 MINUTOS

22:20 hs (subt)

LA CASA DE GUCCI (2D)

DRAMA (SAM 13)

21:00 hs (subt)

GHOSTBUSTERS: EL LEGADO

(2D)

COMEDIA, AVENTURA (+ 13

AÑOS)

17:00 hs (Cast)

ETERNALS (2D)

AVENTURA /ACCIÓN (+ 13 AÑOS)

19:00 hs (Cast)

RESIDENT EVIL (2D)

AVENTURA /ACCIÓN (+ 13 AÑOS)

20:00 hs (Cast) 22:30 hs (subt)

PROGRAMACIÓN SUJETA

A MODIFICACIONES

SIN PREVIO AVISO


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