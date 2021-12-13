CARTELERA TV CINE 13 DE DICIEMBRE DE 2021

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CANAL 7
08.00 DEBATE ABIERTO
08.30 NICK JR.
09.30 HERCAI. ESTO PASÓ
10.30 ZULEHYA. ESTO PASÓ
11.30 FLOR DE EQUIPO
12.00 SORTEO DE TÓMBOLA
12.15 FLOR DE EQUIPO
13.00 NOTICIERO 7
14.00 SORTEO DE TÓMBOLA
14.15 EL NOTICIERO DE LA
GENTE
14.30 CORTÁ POR LOZANO
15.45 DULCE AMBICIÓN
16.45 HERCAI
17.45 ZULEYHA
18.45 PASAPALABRA
19.45 SORTEO DE TÓMBOLA
20.00 PASAPALABRA
20.15 NOTICIERO 7
21.30 PREVIA POR EL MUNDO
22.00 MASTERCHEF CELEBRITY
22.15 SORTEO DE TÓMBOLA
22.30 MASTERCHEF CELEBRITY
(CONTINÚA)
23.30 POR EL MUNDO
00.15 NO ES TAN TARDE
00.45 STAFF
CANAL 14
12.30 TIEMPO PARA COMPARTIR
13.30 RECOMIENDO TV
14.30 NOTICIERO 7 (1ª EDICIÓN)
15.30 PEDALIER
16.00 LOQUITOS POR EL FÚTBOL
17.00 CIRCUITO ARGENTINA
17.30 EN ARMONÍA
18.00 VA DE NUEVO
18.30 ACTIVATE
19.00 EL CLÁSICO...
21.00 ARABESC
21.30 MÁS FÚTBOL
22.30 NOTICIERO 7
CINE: SUNSTAR
MATRIX (2D) (ESTRENO)
ACCIÓN, CIENCIA FICCIÓN (SAM
13) DURACION: 136 MINUTOS
19:20 hs (subt)22:00 hs (subt)
CLIFFORD (2D) (ESTRENO)
ANIMACIÓN (ATP) DURACION:
96 MINUTOS
16:40 hs (cast) 19:00 hs (cast)
CUENTO DEL TÍO (2D)
(ESTRENO)
COMEDIA, SUSPENSO (SAM 13)
DURACION: 75 MINUTOS
22:50 hs (Cast)
ENCANTO (3D)
ANIMACIÓN (ATP) DURACION:
107 MINUTOS
16:10 hs (cast) 18:20 hs (cast)
20:30 hs (cast)
ENCANTO (2D)
ANIMACIÓN (ATP)
17:10 hs (cast)
EL MISTERIO DE SOHO
(2D)
TERROR (SAM 16) DURACION:
117 MINUTOS
22:20 hs (subt)
LA CASA DE GUCCI (2D)
DRAMA (SAM 13)
21:00 hs (subt)
GHOSTBUSTERS: EL LEGADO
(2D)
COMEDIA, AVENTURA (+ 13
AÑOS)
17:00 hs (Cast)
ETERNALS (2D)
AVENTURA /ACCIÓN (+ 13 AÑOS)
19:00 hs (Cast)
RESIDENT EVIL (2D)
AVENTURA /ACCIÓN (+ 13 AÑOS)
20:00 hs (Cast) 22:30 hs (subt)
PROGRAMACIÓN SUJETA
A MODIFICACIONES
SIN PREVIO AVISO