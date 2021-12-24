CARTELERA TV / CINE 24 DE DICIEMBRE DE 2021

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CANAL 7
08.00 NICK JR.
09.00 BUEN TELEFÉ
09.30 HERCAI. ESTO PASÓ
10.30 ZULEHYA. ESTO PASÓ
11.30 FLOR DE EQUIPO
12.00 SORTEO DE TÓMBOLA SANTIAGUEÑA
12.15 FLOR DE EQUIPO
13.00 NOTICIERO 7
14.00 SORTEO DE TÓMBOLA SANTIAGUEÑA
14.15 EL NOTICIERO DE LA GENTE
14.30 CORTÁ POR LOZANO
15.45 DULCE AMBICIÓN
16.45 HERCAI
17.15 SORTEO DE TÓMBOLA SANTIAGUEÑA
17.30 HERCAI (CONTINÚA)
18.00 ZULEYHA
19.00 PASAPALABR
19.45 SORTEO DE TÓMBOLA SANTIAGUEÑA
20.00 PASAPALABRA
20.30 NOTICIERO 7 - EDICIÓN CENTRAL
21.30 MUSICALES EN NAVIDAD
02.30 CINE. ACCIÓN DE GRACIAS EN FAMILIA
MAÑANA 25
10.55 APERTURA DE TRANSMISIÓN
11.00 MISA DE NAVIDAD, DESDE LA CATEDRAL BASÍLICA
12.00 CINE. THE LOUD HOUSE. UNA NAVIDAD MUY LOUD
13.15 FINDE EN NICK, CON AVENTURAS PARA LOS MÁS PEQUEÑOS
15.30 CLUB 57, CON EVALUNA MONTANER
16.15 LOS SIMPSONS
18.45 CASADOS CON HIJOS, CON FLOR PEÑA, GUILLERMO FRANCELLA, ÉRICA RIVAS
20.15 CINE. MINICAMPEONES
21.30 CINE. NAVIDAD EN FAMILIA
23.00 CINE. LA QUIETUD, FILME ARGENTINO PROTAGONIZADO POR MARTINA GUSMAN, BERENICE BEJO, GRACIELA BORGES, JOAQUÍN FURRIEL Y MÁS
01.00 CIERRE DE TRANSMISIÓN
CANAL 14
12.30 TIEMPO PARA COMPARTIR
13.30 SÁBADO SAGRADO
14.30 NOTICIERO 7 (1ª Edición)
15.30 ACTIVATE
16.00 RECOMIENDO TV
17.00 PARA TODA MUJER
18.00 VA DE NUEVO
18.30 DE A DOS
19.00 TICKET AL SHOW
20.00 MÁS FÚTBOL
21.00 JUNTOS POR LA INCLUSIÓN
21.30 PEDALIER
22.00 TICTERES
22.30 NOTICIERO 7 (2ª Edición)
CINE
MATRIX RESURRECCIONES (2D) (ESTRENO)
ACCIÓN (+ 13 AÑOS) DURACIÓN: 148 Minutos
26/12/21 -13:10 hs (cast) 16:00 hs (cast) 18:50 hs (cast) 21:30 (cast)
SPIDERMAN (2D)
ACCIÓN, CIENCIA FICCIÓN (SAM 13) DURACIÓN: 148 MINUTOS
26/12/21-13:15 hs(cast)14:00hs(cast)16:05 hs (cast) 18:00 hs (cast) 18:55 (cast) 21:00 (subt) 21:45 (subt)
SPIDERMAN (3D)
ACCIÓN, CIENCIA FICCIÓN (SAM 13) DURACIÓN: 148 MINUTOS
26/12/21- 13:30hs (cast) 16:20 hs (cast) 19:10 hs (cast) 22:00 hs (cast)
CLIFFORD (2D)
ANIMACIÓN (ATP) DURACIÓN: 96 MINUTOS
26/12/21 -13:10 hs (cast) 15:10 hs (cast)
ENCANTO (2D)
ANIMACIÓN (ATP) DURACIÓN: 107 MINUTOS
26, 27, 28,29/12/21 -17:05 hs (cast)
RESIDENT EVIL (2D)
AVENTURA /ACCIÓN (+ 13 AÑOS) DURACIÓN: 120 Minutos
26, 27, 28,29/12/21- 19:15 hs (cast)
PROGRAMACIÓN SUJETA A MODIFICACIONES SIN PREVIO AVISO