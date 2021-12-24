×

CARTELERA TV / CINE 24 DE DICIEMBRE DE 2021

- 20:40 Cartelera

CANAL 7

08.00 NICK JR.

09.00 BUEN TELEFÉ

09.30 HERCAI. ESTO PASÓ

10.30 ZULEHYA. ESTO PASÓ

11.30 FLOR DE EQUIPO

12.00 SORTEO DE TÓMBOLA SANTIAGUEÑA

12.15 FLOR DE EQUIPO

13.00 NOTICIERO 7

14.00 SORTEO DE TÓMBOLA SANTIAGUEÑA

14.15 EL NOTICIERO DE LA GENTE

14.30 CORTÁ POR LOZANO

15.45 DULCE AMBICIÓN

16.45 HERCAI

17.15 SORTEO DE TÓMBOLA SANTIAGUEÑA

17.30 HERCAI (CONTINÚA)

18.00 ZULEYHA

19.00 PASAPALABR

19.45 SORTEO DE TÓMBOLA SANTIAGUEÑA

20.00 PASAPALABRA

20.30 NOTICIERO 7 - EDICIÓN CENTRAL

21.30 MUSICALES EN NAVIDAD

02.30 CINE. ACCIÓN DE GRACIAS EN FAMILIA

MAÑANA 25

10.55 APERTURA DE TRANSMISIÓN

11.00 MISA DE NAVIDAD, DESDE LA CATEDRAL BASÍLICA

12.00 CINE. THE LOUD HOUSE. UNA NAVIDAD MUY LOUD

13.15 FINDE EN NICK, CON AVENTURAS PARA LOS MÁS PEQUEÑOS

15.30 CLUB 57, CON EVALUNA MONTANER

16.15 LOS SIMPSONS

18.45 CASADOS CON HIJOS, CON FLOR PEÑA, GUILLERMO FRANCELLA, ÉRICA RIVAS

20.15 CINE. MINICAMPEONES

21.30 CINE. NAVIDAD EN FAMILIA

23.00 CINE. LA QUIETUD, FILME ARGENTINO PROTAGONIZADO POR MARTINA GUSMAN, BERENICE BEJO, GRACIELA BORGES, JOAQUÍN FURRIEL Y MÁS

01.00 CIERRE DE TRANSMISIÓN

CANAL 14

12.30 TIEMPO PARA COMPARTIR

13.30 SÁBADO SAGRADO

14.30 NOTICIERO 7 (1ª Edición)

15.30 ACTIVATE

16.00 RECOMIENDO TV

17.00 PARA TODA MUJER

18.00 VA DE NUEVO

18.30 DE A DOS

19.00 TICKET AL SHOW

20.00 MÁS FÚTBOL

21.00 JUNTOS POR LA INCLUSIÓN

21.30 PEDALIER

22.00 TICTERES

22.30 NOTICIERO 7 (2ª Edición)

CINE

MATRIX RESURRECCIONES (2D) (ESTRENO)

ACCIÓN (+ 13 AÑOS) DURACIÓN: 148 Minutos

26/12/21 -13:10 hs (cast) 16:00 hs (cast) 18:50 hs (cast) 21:30 (cast)

SPIDERMAN (2D)

ACCIÓN, CIENCIA FICCIÓN (SAM 13) DURACIÓN: 148 MINUTOS

26/12/21-13:15 hs(cast)14:00hs(cast)16:05 hs (cast) 18:00 hs (cast) 18:55 (cast) 21:00 (subt) 21:45 (subt)

SPIDERMAN (3D)

ACCIÓN, CIENCIA FICCIÓN (SAM 13) DURACIÓN: 148 MINUTOS

26/12/21- 13:30hs (cast) 16:20 hs (cast) 19:10 hs (cast) 22:00 hs (cast)

CLIFFORD (2D)

ANIMACIÓN (ATP) DURACIÓN: 96 MINUTOS

26/12/21 -13:10 hs (cast) 15:10 hs (cast)

ENCANTO (2D)

ANIMACIÓN (ATP) DURACIÓN: 107 MINUTOS

26, 27, 28,29/12/21 -17:05 hs (cast)

RESIDENT EVIL (2D)

AVENTURA /ACCIÓN (+ 13 AÑOS) DURACIÓN: 120 Minutos

26, 27, 28,29/12/21- 19:15 hs (cast)

PROGRAMACIÓN SUJETA A MODIFICACIONES SIN PREVIO AVISO




Más noticias de hoy

Lo último de Santiago

Hoy es Nochebuena: ¿sacamos la mesa al patio?

La Iglesia local analiza cómo será implementado el pase sanitario

Será fundamental contar con la vacuna para vacacionar en cualquier...

El estrés y el temor al Covid se presentan en las fiestas de fin...

En nuestra provincia se cuenta con más de 3.000 donantes de médula

Lo último de Deportivo

Makhoul: "Esto es mérito de la comisión directiva"

Los premiados de una noche mágica

Zeballos se quedó con la Copa Diario EL LIBERAL

Lo último de Mundo

TikTok superó a Google y es el dominio más buscado...

El Vaticano investiga denuncias de abusos en la Iglesia española

Lo último de País

Recomendaciones del Ministerio de Salud de la...

Tercera ola: Córdoba suspendió todos los eventos masivos por la...

La OMS aprobó la elaboración de la vacuna de AstraZeneca en Argentina