CARTELERA TV / CINE 28 DE DICIEMBRE DE 2021

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CANAL 7
08.00 NICK JR.
09.00 BUEN TELEFÉ
09.30 HERCAI. ESTO PASÓ
10.30 ZULEHYA. ESTO PASÓ
11.30 FLOR DE EQUIPO
12.00 SORTEO DE TÓMBOLA
SANTIAGUEÑA
12.15 FLOR DE EQUIPO (CONTINÚA)
13.00 NOTICIERO 7 - 1º EDICIÓN
14.00 SORTEO DE MONO FECHAS
14.10 SORTEO DE TÓMBOLA
SANTIAGUEÑA
14.30 CORTÁ POR LOZANO
15.45 DULCE AMBICIÓN
16.45 HERCAI
17.45 ZULEYHA
18.45 PASAPALABRA
19.45 SORTEO DE TÓMBOLA
SANTIAGUEÑA
20.00 PASAPALABRA (CONTINÚA)
20.15 NOTICIERO 7 - EDICIÓN
CENTRAL
21.30 LA PREVIA DE POR EL
MUNDO
22.00 MASTERCHEF CELEBRITY
22.15 SORTEO DE TÓMBOLA
SANTIAGUEÑA
22.30 MASTERCHEF CELEBRITY
(CONTINÚA)
23.45 POR EL MUNDO
00.15 NO ES TAN TARDE
00.45 STAFF
01.15 CIERRE DE TRANSMISIÓN
CANAL 14
13.30 SÁBADO SAGRADO, CON
GERMÁN MONTENEGRO
14.30 NOTICIERO 7 (1º Edición)
15.30 BÁSQUET FEMENINO.
DEFENSORES vs. BELGRANO -
Final 1 (R)
17.00 EL CLÁSICO. UNIÓN SGO
vs. BAÑADO DE OVANTA (R)
19.00 LOQUITOS POR EL FÚTBOL
20.00 VHS
21.00 RUIDO DE MOTORES,
CON JUAN MANUEL CARABAJAL
21.30 CIRCUITO ARGENTINO
22.00 PASIÓN POR EL TURF
22.30 NOTICIERO 7 (2º Edición)
CINE: SUNSTAR
MATRIX RESURRECCIONES
(2D) (ESTRENO)
ACCION (+ 13 AÑOS) DURACION:
148 Minutos
CON KEANU REEVES COMO NEO
Y CARRIE-ANNE MOSS COMO
TRINITY
28,29/12/21 -16:00 hs (cast)
18:50 hs (cast) 21:30hs (cast)
21:40 (subt)
SPIDERMAN (2D)
ACCION, CIENCIA FICCION (SAM
13) DURACION: 148 MINUTOS
CON TOM HOLLAND, ZENDAYA,
BENEDICT CUMBERBATCH,
MARISA TOMEI Y MÁS
28,29/12/21 -16:05 hs (cast)
18:00 hs (cast) 18:55 (cast)
21:00(subt) 21:45(subt)
SPIDERMAN (3D)
ACCION, CIENCIA FICCION (SAM
13) DURACION: 148 MINUTOS
28,29/12/21- 16:20hs (cast) 19:10
hs (cast) 22:00 hs (cast)
CLIFFORD (2D)
ANIMACION (ATP)
28,29/12/21 -15:10 hs (cast)
ENCANTO (2D)
ANIMACION (ATP) DURACION:
107 MINUTOS
28,29/12/21- 17:05 hs (cast)
RESIDENT EVIL (2D)
AVENTURA /ACCION (+ 13 AÑOS)
DURACION: 120 Minutos
28,29/12/21- 19:15 hs (cast)
PROGRAMACION SUJETA
A MODIFICACIONES
SIN PREVIO AVISO