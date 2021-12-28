×

CARTELERA TV / CINE 28 DE DICIEMBRE DE 2021

- 07:51 Cartelera

CANAL 7

08.00 NICK JR.

09.00 BUEN TELEFÉ

09.30 HERCAI. ESTO PASÓ

10.30 ZULEHYA. ESTO PASÓ

11.30 FLOR DE EQUIPO

12.00 SORTEO DE TÓMBOLA

SANTIAGUEÑA

12.15 FLOR DE EQUIPO (CONTINÚA)

13.00 NOTICIERO 7 - 1º EDICIÓN

14.00 SORTEO DE MONO FECHAS

14.10 SORTEO DE TÓMBOLA

SANTIAGUEÑA

14.30 CORTÁ POR LOZANO

15.45 DULCE AMBICIÓN

16.45 HERCAI

17.45 ZULEYHA

18.45 PASAPALABRA

19.45 SORTEO DE TÓMBOLA

SANTIAGUEÑA

20.00 PASAPALABRA (CONTINÚA)

20.15 NOTICIERO 7 - EDICIÓN

CENTRAL

21.30 LA PREVIA DE POR EL

MUNDO

22.00 MASTERCHEF CELEBRITY

22.15 SORTEO DE TÓMBOLA

SANTIAGUEÑA

22.30 MASTERCHEF CELEBRITY

(CONTINÚA)

23.45 POR EL MUNDO

00.15 NO ES TAN TARDE

00.45 STAFF

01.15 CIERRE DE TRANSMISIÓN

CANAL 14

13.30 SÁBADO SAGRADO, CON

GERMÁN MONTENEGRO

14.30 NOTICIERO 7 (1º Edición)

15.30 BÁSQUET FEMENINO.

DEFENSORES vs. BELGRANO -

Final 1 (R)

17.00 EL CLÁSICO. UNIÓN SGO

vs. BAÑADO DE OVANTA (R)

19.00 LOQUITOS POR EL FÚTBOL

20.00 VHS

21.00 RUIDO DE MOTORES,

CON JUAN MANUEL CARABAJAL

21.30 CIRCUITO ARGENTINO

22.00 PASIÓN POR EL TURF

22.30 NOTICIERO 7 (2º Edición)

 CINE: SUNSTAR

MATRIX RESURRECCIONES

(2D) (ESTRENO)

ACCION (+ 13 AÑOS) DURACION:

148 Minutos

CON KEANU REEVES COMO NEO

Y CARRIE-ANNE MOSS COMO

TRINITY

28,29/12/21 -16:00 hs (cast)

18:50 hs (cast) 21:30hs (cast)

21:40 (subt)

SPIDERMAN (2D)

ACCION, CIENCIA FICCION (SAM

13) DURACION: 148 MINUTOS

CON TOM HOLLAND, ZENDAYA,

BENEDICT CUMBERBATCH,

MARISA TOMEI Y MÁS

28,29/12/21 -16:05 hs (cast)

18:00 hs (cast) 18:55 (cast)

21:00(subt) 21:45(subt)

SPIDERMAN (3D)

ACCION, CIENCIA FICCION (SAM

13) DURACION: 148 MINUTOS

28,29/12/21- 16:20hs (cast) 19:10

hs (cast) 22:00 hs (cast)

CLIFFORD (2D)

ANIMACION (ATP)

28,29/12/21 -15:10 hs (cast)

ENCANTO (2D)

ANIMACION (ATP) DURACION:

107 MINUTOS

28,29/12/21- 17:05 hs (cast)

RESIDENT EVIL (2D)

AVENTURA /ACCION (+ 13 AÑOS)

DURACION: 120 Minutos

28,29/12/21- 19:15 hs (cast)

PROGRAMACION SUJETA

A MODIFICACIONES

SIN PREVIO AVISO


Más noticias de hoy

Lo último de Mundo

Comieron en un restaurante y le hicieron una indignante...

Francisco escribió una carta para los matrimonios: “Están caminando...

Suman más de 7.000 los vuelos suspendidos en todo el mundo por Ómicron

Lo último de Política

Convocan al Senado a debatir mañana la ley de...

Aislaron en forma preventiva a 18 alumnos que regresaron de un viaje

Fernández destacó la firma del Consenso Fiscal con 23 distritos

Lo último de Deportivo

Juan Manuel Maza: “Recibir a Los Pumas significa...

Argentina recibiría a Venezuela el 24 de marzo en el Único Madre...

Pablo Martel y el desafío de rearmar el equipo para volver a ser...

Lo último de Economía

Los nuevos valores de cuotas y límites del monotributo...

Intiman a prepagas, pero las clínicas ya definieron cómo cobrar...

Datos de Indec posicionan a Santiago del Estero como provincia exportadora,...