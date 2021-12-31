CARTELERA TV CINE / 31 DE DICIEMBRE DE 2021

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CANAL 7
08.00 NICK JR.
09.00 BUEN TELEFÉ
09.30 HERCAI. ESTO PASÓ
10.30 ZULEHYA. ESTO PASÓ
11.30 FLOR DE EQUIPO
12.00 SORTEO DE TÓMBOLA SANTIAGUEÑA
12.15 FLOR DE EQUIPO (CONTINÚA)
13.00 NOTICIERO 7
14.00 SORTEO DE TÓMBOLA SANTIAGUEÑA
14.15 EL NOTICIERO DE LA GENTE
14.30 CORTÁ POR LOZANO
15.45 DULCE AMBICIÓN
16.45 HERCAI
17.15 SORTEO DE TÓMBOLA
17.30 HERCAI (CONTINÚA)
18.00 ZULEYHA
19.00 PASAPALABRA
19.45 SORTEO DE TÓMBOLA SANTIAGUEÑA
20.00 PASAPALABRA (CONTINÚA)
20.30 NOTICIERO 7
21.30 MUSICALES EN AÑO NUEVO
02.30 CINE. EL GRAN SHOWMAN