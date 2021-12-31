×

CARTELERA TV CINE / 31 DE DICIEMBRE DE 2021

- 07:29 Cartelera

CANAL 7

08.00 NICK JR.


09.00 BUEN TELEFÉ


09.30 HERCAI. ESTO PASÓ


10.30 ZULEHYA. ESTO PASÓ


11.30 FLOR DE EQUIPO


12.00 SORTEO DE TÓMBOLA SANTIAGUEÑA


12.15 FLOR DE EQUIPO (CONTINÚA)


13.00 NOTICIERO 7


14.00 SORTEO DE TÓMBOLA SANTIAGUEÑA


14.15 EL NOTICIERO DE LA GENTE


14.30 CORTÁ POR LOZANO


15.45 DULCE AMBICIÓN


16.45 HERCAI


17.15 SORTEO DE TÓMBOLA


17.30 HERCAI (CONTINÚA)


18.00 ZULEYHA


19.00 PASAPALABRA


19.45 SORTEO DE TÓMBOLA SANTIAGUEÑA


20.00 PASAPALABRA (CONTINÚA)


20.30 NOTICIERO 7


21.30 MUSICALES EN AÑO NUEVO


02.30 CINE. EL GRAN SHOWMAN




Más noticias de hoy

Lo último de País

Mapuches destruyeron la oficina de turismo de...

Recuerdan los protocolos vigentes para viajar en trenes y micros de...

Las recomendaciones del Ministerio de Salud para la celebración del...

Lo último de Policiales

Pareja entró a la casa de jubilado, le dio una...

Alarma por una niña de 11 años que fue hallada alcoholizada en una...

Efectiva gestión de los informes periciales dentro del Poder Judicial...

Designaron magistrados y funcionarios de Feria

Le tocó la mano a otro hombre y su pareja la agredió a puñetazos

Lo último de Economía

Los patentamientos de 0km fueron casi 70 mil menos...

Santiago tendrá un vuelo diario desde enero

El blue llegó a $210, pero bajó a $208 por venta de U$S100 M del...

Lo último de Política

La inflación, el dólar, el empleo y el FMI impactarán...

Más de 83 mil afectados por corte de luz en el Amba con 34 grados

La variante Ómicron de Covid 19 ya estaría en la provincia