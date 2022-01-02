CARTELERA TV / CINE 2 DE ENERO DE 2022

-
CANAL 7
09.55 APERTURA DE TRANSMISIÓN
10.00 FINDE EN NICK
11.00 SANTA MISA
12.00 CINE. RÍO. LOS PERSONAJES
SON INTERPRETADOS
POR JESSE EISENBERG,
ANNE HATHAWAY Y JAMIE FOXX
13.30 CINE. CHRISTOPER ROBIN
15.15 CINE. ¿Y DÓNDE ESTÁN
LAS RUBIAS? PROTAGONIZADA POR SHAWN WAYANS Y MARLON WAYANS
16.45 CINE. CHICAS ARMADAS
Y PELIGROSAS. PROTAGONIZADA
POR SANDRA BULLOCK,
MELISSA MCCARTHY,
DEMIAN BICHIR, MARLON
WAYANS Y MICHAEL RAPAPORT
18.45 CINE. YO SOY SIMÓN.
PROTAGONIZADA POR NICK ROBINSON, JOSH DUHAME Y JENNIFER GARNER
20.00 SORTEO DE MONO BINGO
20.10 SORTEO DE TÓMBOLA SANTIAGUEÑA
20.30 CINE. YO SOY SIMÓN (CONTINÚA)
21.00 TRATO HECHO. CON LIZY TAGLIANI
22.30 MASTERCHEF CELEBRITY.
GALA DE ELIMINACIÓN
00.15 VIAJACHEF. CON ROBERTITO FUNES URGARTE
00.30 CIERRE DE LA TRANSMISIÓN
CANAL 14
13.30 PEDALIER
14.00 RUIDO DE MOTORES
14.30 RECORDANDO
15.30 CIRCUITO ARGENTINA
16.00 LOQUITOS POR EL FÚTBOL
17.00 PARA TODA MUJER
18.00 TICTERES
18.30 TICKET AL SHOW
19.30 ACTIVATE
20.00 MORENA TV
21.00 BÁSQUET FEMENINO
22.30 SANTIAGO PUEBLO QUE BAILA
23.00 VIVIR SANTIAGO
CINE
EL ARO: RESURRECCIÓN (2D)
TERROR (+ 13 AÑOS)
02, 03, 04,05/01/22- 22:30 (subt)
MATRIX RESURRECCIONES
(2D)
ACCIÓN (+ 13 AÑOS) DURACIÓN: 148 Minutos
02/01/22 -13:20 (cast) 16:10
(cast) 19:00 (cast) 22:10 (subt)
SPIDERMAN (2D)
ACCIÓN, CIENCIA FICCIÓN (SAM 13) DURACIÓN: 148 MINUTOS
02/01/22 -14:00 hs(cast) 16:40
hs (cast) 18:00 hs (cast) 19:30
(cast) 21:00(cast) 22:20(subt)
SPIDERMAN (3D)
ACCIÓN, CIENCIA FICCIÓN (SAM 13) DURACIÓN: 148 MINUTOS
02/01/22 - 13:30 (cast) 16:20 (cast) 19:10 (cast) 22:00
(cast)
CLIFFORD (2D)
ANIMACIÓN (ATP) DURACIÓN:
96 MINUTOS
02/01/22 -14:10 (cast) 16:10 (cast)
ENCANTO (2D)
ANIMACIÓN (ATP)
02, 03, 04,05/01/22 - 18:10 (cast)
RESIDENT EVIL (2D)
AVENTURA /ACCIÓN (+ 13 AÑOS)
02, 03, 04,05/01/22 - 20:20 (cast)
PROGRAMACIÓN SUJETA A CAMBIOS SIN PREVIO