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CARTELERA TV / CINE 2 DE ENERO DE 2022

A LAS 21.00 TRATO HECHO. CON LIZY TAGLIANI

- 21:25 Cartelera

CANAL 7

09.55 APERTURA DE TRANSMISIÓN

10.00 FINDE EN NICK

11.00 SANTA MISA

12.00 CINE. RÍO. LOS PERSONAJES

SON INTERPRETADOS

POR JESSE EISENBERG,

ANNE HATHAWAY Y JAMIE FOXX

13.30 CINE. CHRISTOPER ROBIN

15.15 CINE. ¿Y DÓNDE ESTÁN

LAS RUBIAS? PROTAGONIZADA POR SHAWN WAYANS Y MARLON WAYANS

16.45 CINE. CHICAS ARMADAS

Y PELIGROSAS. PROTAGONIZADA

POR SANDRA BULLOCK,

MELISSA MCCARTHY,

DEMIAN BICHIR, MARLON

WAYANS Y MICHAEL RAPAPORT

18.45 CINE. YO SOY SIMÓN.

PROTAGONIZADA POR NICK ROBINSON, JOSH DUHAME Y JENNIFER GARNER

20.00 SORTEO DE MONO BINGO

20.10 SORTEO DE TÓMBOLA SANTIAGUEÑA

20.30 CINE. YO SOY SIMÓN (CONTINÚA)

21.00 TRATO HECHO. CON LIZY TAGLIANI

22.30 MASTERCHEF CELEBRITY.

GALA DE ELIMINACIÓN

00.15 VIAJACHEF. CON ROBERTITO  FUNES URGARTE

00.30 CIERRE DE LA TRANSMISIÓN

CANAL 14

13.30 PEDALIER
14.00 RUIDO DE MOTORES
14.30 RECORDANDO
15.30 CIRCUITO ARGENTINA
16.00 LOQUITOS POR EL FÚTBOL
17.00 PARA TODA MUJER
18.00 TICTERES
18.30 TICKET AL SHOW
19.30 ACTIVATE
20.00 MORENA TV
21.00 BÁSQUET FEMENINO
22.30 SANTIAGO PUEBLO QUE
BAILA
23.00 VIVIR SANTIAGO

13.30 PEDALIER

14.00 RUIDO DE MOTORES

14.30 RECORDANDO

15.30 CIRCUITO ARGENTINA

16.00 LOQUITOS POR EL FÚTBOL

17.00 PARA TODA MUJER

18.00 TICTERES

18.30 TICKET AL SHOW

19.30 ACTIVATE

20.00 MORENA TV

21.00 BÁSQUET FEMENINO

22.30 SANTIAGO PUEBLO QUE BAILA

23.00 VIVIR SANTIAGO


CINE 


EL ARO: RESURRECCIÓN (2D)

TERROR (+ 13 AÑOS)

02, 03, 04,05/01/22- 22:30 (subt)

MATRIX RESURRECCIONES

(2D)

ACCIÓN (+ 13 AÑOS) DURACIÓN: 148 Minutos

02/01/22 -13:20 (cast) 16:10

(cast) 19:00 (cast) 22:10 (subt)

SPIDERMAN (2D)

ACCIÓN, CIENCIA FICCIÓN (SAM 13) DURACIÓN: 148 MINUTOS

02/01/22 -14:00 hs(cast) 16:40

hs (cast) 18:00 hs (cast) 19:30

(cast) 21:00(cast) 22:20(subt)

SPIDERMAN (3D)

ACCIÓN, CIENCIA FICCIÓN (SAM 13) DURACIÓN: 148 MINUTOS

02/01/22 - 13:30 (cast) 16:20 (cast) 19:10 (cast) 22:00 (cast)

CLIFFORD (2D)

ANIMACIÓN (ATP) DURACIÓN:

96 MINUTOS

02/01/22 -14:10 (cast) 16:10 (cast)

ENCANTO (2D)

ANIMACIÓN (ATP)

02, 03, 04,05/01/22 - 18:10 (cast)

RESIDENT EVIL (2D)

AVENTURA /ACCIÓN (+ 13 AÑOS)

02, 03, 04,05/01/22 - 20:20 (cast)

PROGRAMACIÓN SUJETA A CAMBIOS SIN PREVIO

 


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