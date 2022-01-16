×

CARTELERA TV CINE 16 DE ENERO DE 2022

22.30: MASTERCHEF CELEBRITY. GALA DE ELIMINACIÓN, CON SANTIAGO DEL MORO.

- 20:22 Cartelera

CANAL 7

09.55 APERTURA DE TRANSMISIÓN

10.00 FINDE NICK, AVENTURAS PARA LOS MÁS PEQUEÑOS DE LA FAMILIA

11.00 SANTA MISA, DESDE LA CATEDRAL BASÍLICA

12.00 FINDE NICK (CONTINUA)

13.00 CINE. MIRA QUIEN HABLA, PROTAGONIZADA POR KIRSTIE ALLEY, JOHN TRAVOLTA Y OLYMPIA DUKAKIS

14.30 CINE. AMOR EN JUEGO, CON DREW BARRYMORE, JIMMY FALLON, JAMES SIKKING

16.00 CINE. GOLPE BAJO EL JUEGO FINAL, CON ADAM SANDLER Y BURT REYNOLDS

17.30 CINE. NO NOS DEJES COLGADAS, CON MEG RYAN, DIANE KEATON Y LISA KUDROW

19.00 CINE. UN DON EXCEPCIONAL, CON CHRIS EVANS, MCKENNA GRACE

20.00 SORTEO DE MONO BINGO

20.10 SORTEO DE TÓMBOLA SANTIAGUEÑA

20.30 CINE. UN DON EXCEPCIONAL (CONTINUA)

21.00 TRATO HECHO, CON LIZY TAGLIANI

22.30 MASTERCHEF CELEBRITY. GALA DE ELIMINACIÓN, CON SANTIAGO DEL MORO

00.00 CIERRE DE TRANSMISIÓN

CANAL 14

13.30 PEDALIER

14.00 RUIDO DE MOTORES

14.30 RECORDANDO

15.30 CIRCUITO ARGENTINA

16.00 LOQUITOS X EL FÚTBOL

17.00 P/ TODA MUJER (2021)

18.00 TICTERES

18.30 BÁSQUET FEMENINO

20.00 MORENA TV

21.00 SGO. PBLO QUE BAILA

21.30 MUSICAL

22.00 BÁSQUET POR 14 LNB. OLÍMPICO VS.FERRO (VIVO)

00.00 VIVIR SANTIAGO.

CINE

SING 2 (2D)

ANIMACIÓN (ATP)

16/01/22-15:00 hs (cast) 17:30 hs

(cast) 20:00 hs (cast)

SING 2 (3D)

ANIMACIÓN (ATP)

16/01/22 - 14:20 hs (cast)

16:40 hs (cast) 19:20 hs (cast)

KINGS MAN (2D)

ACCIÓN ( + 13 )

Hasta el 19/01/22 -22:10 hs(subt)

MY HERO ACADEMIA (2D)

ANIMACIÓN (ATP ) DURACIÓN:

104 Minutos

16/01/22 -14:20 hs(cast)

17:00 hs(cast)

SPIDERMAN (2D)

ACCIÓN, CIENCIA FICCIÓN

(SAM 13) DURACIÓN: 148 MINUTOS

16/01/22 - 14:30 hs (cast)

18:00 hs (cast) 21:20 hs (subt)

SPIDERMAN (3D)

ACCIÓN, CIENCIA FICCIÓN

(SAM 13) DURACIÓN: 148 MINUTOS

16/01/22 - 15:00 hs (cast)

18:30 hs (cast) 21:40 hs (cast)

ENCANTO (2D)

ANIMACIÓN (ATP) DURACIÓN:

107 MINUTOS

Hasta el 19/01/22 - 19:15 hs (cast)

SCREAM (2D)

TERROR (SAM 16) DURACIÓN:

116 MINUTOS

Hasta el 19/01/22 - 22:00 hs

(subt)

PROGRAMACIÓN SUJETA A MODIFICACIONES SIN PREVIO AVISO.

Más noticias de hoy

Lo último de Santiago

Santiago amaneció con más de 27°, se espera...

RAMÓN GÓMEZ: EL ILUSTRE SANTIAGUEÑO

Santiagueño y cordobesa abandonaron el país en busca de nuevas oportunidades...

Lo último de Policiales

Le roban el automóvil a un sargento de la policía...

"Llamala a mi mamá, me hirió y me estoy muriendo", dijo Daiana tras...

Una mujer acuchilló a su concubino cuando él no la dejaba salir...

Lo último de Economía

Señalan un escenario difícil para el consumo

"Campos que desde hace 70 años están instalados en ganadería ahora...

Economistas prevén un "piso" de 3% en la inflación de enero

Lo último de Deportivo

Agenda deportiva: todos los encuentros de este...

Novak Djokovic perdió la batalla judicial, no podrá jugar el Abierto...

Independiente BBC quiere recuperarse ante Barrio Parque