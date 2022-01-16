CARTELERA TV CINE 16 DE ENERO DE 2022

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CANAL 7
09.55 APERTURA DE TRANSMISIÓN
10.00 FINDE NICK, AVENTURAS PARA LOS MÁS PEQUEÑOS DE LA FAMILIA
11.00 SANTA MISA, DESDE LA CATEDRAL BASÍLICA
12.00 FINDE NICK (CONTINUA)
13.00 CINE. MIRA QUIEN HABLA, PROTAGONIZADA POR KIRSTIE ALLEY, JOHN TRAVOLTA Y OLYMPIA DUKAKIS
14.30 CINE. AMOR EN JUEGO, CON DREW BARRYMORE, JIMMY FALLON, JAMES SIKKING
16.00 CINE. GOLPE BAJO EL JUEGO FINAL, CON ADAM SANDLER Y BURT REYNOLDS
17.30 CINE. NO NOS DEJES COLGADAS, CON MEG RYAN, DIANE KEATON Y LISA KUDROW
19.00 CINE. UN DON EXCEPCIONAL, CON CHRIS EVANS, MCKENNA GRACE
20.00 SORTEO DE MONO BINGO
20.10 SORTEO DE TÓMBOLA SANTIAGUEÑA
20.30 CINE. UN DON EXCEPCIONAL (CONTINUA)
21.00 TRATO HECHO, CON LIZY TAGLIANI
22.30 MASTERCHEF CELEBRITY. GALA DE ELIMINACIÓN, CON SANTIAGO DEL MORO
00.00 CIERRE DE TRANSMISIÓN
CANAL 14
13.30 PEDALIER
14.00 RUIDO DE MOTORES
14.30 RECORDANDO
15.30 CIRCUITO ARGENTINA
16.00 LOQUITOS X EL FÚTBOL
17.00 P/ TODA MUJER (2021)
18.00 TICTERES
18.30 BÁSQUET FEMENINO
20.00 MORENA TV
21.00 SGO. PBLO QUE BAILA
21.30 MUSICAL
22.00 BÁSQUET POR 14 LNB. OLÍMPICO VS.FERRO (VIVO)
00.00 VIVIR SANTIAGO.
CINE
SING 2 (2D)
ANIMACIÓN (ATP)
16/01/22-15:00 hs (cast) 17:30 hs
(cast) 20:00 hs (cast)
SING 2 (3D)
ANIMACIÓN (ATP)
16/01/22 - 14:20 hs (cast)
16:40 hs (cast) 19:20 hs (cast)
KINGS MAN (2D)
ACCIÓN ( + 13 )
Hasta el 19/01/22 -22:10 hs(subt)
MY HERO ACADEMIA (2D)
ANIMACIÓN (ATP ) DURACIÓN:
104 Minutos
16/01/22 -14:20 hs(cast)
17:00 hs(cast)
SPIDERMAN (2D)
ACCIÓN, CIENCIA FICCIÓN
(SAM 13) DURACIÓN: 148 MINUTOS
16/01/22 - 14:30 hs (cast)
18:00 hs (cast) 21:20 hs (subt)
SPIDERMAN (3D)
ACCIÓN, CIENCIA FICCIÓN
(SAM 13) DURACIÓN: 148 MINUTOS
16/01/22 - 15:00 hs (cast)
18:30 hs (cast) 21:40 hs (cast)
ENCANTO (2D)
ANIMACIÓN (ATP) DURACIÓN:
107 MINUTOS
Hasta el 19/01/22 - 19:15 hs (cast)
SCREAM (2D)
TERROR (SAM 16) DURACIÓN:
116 MINUTOS
Hasta el 19/01/22 - 22:00 hs
(subt)
PROGRAMACIÓN SUJETA A MODIFICACIONES SIN PREVIO AVISO.