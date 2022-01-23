CARTELERA TV CINE 23 DE ENERO DE 2021

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CANAL 7
0 9.55 APERTURA DE TRANSMISIÓN
10.00 FINDE NICK, CON AVENTURAS PARA LOS MÁS PEQUEÑOS
11.00 SANTA MISA, DESDE LA CATEDRAL BASÍLICA
12.00 FINDE NICK (CONTINUA)
13.00 CINE. LOCOS DE IRA, PROTAGONIZADA POR ADAM SANDLER, JACK NICHOLSON, HEATHER GRAHAM
14.30 CINE. UNA SEGUNDA OPORTUNIDAD, CON EMILY MORRIS, STELLA SHUTE, NINA PEARCE
16.00 CINE. S.O.S UNA FAMILIA EN APUROS, BILLY CRYSTAL, BETTE MIDLER, MARISA TOMEI
17.30 CINE. 27 BODAS, CON KATHERINE HEIGL, JAMES MARSDEN Y EDWARD BURNS
19.15 CINE. MANOS MÁGICAS, ROSEMARIE DEWITT, ALLISON JANNEY, RON LIVINGSTON
20.00 SORTEO DE MONO BINGO
20.10 SORTEO DE TÓMBOLA SANTIAGUEÑA
20.30 CINE. MANOS MÁGICAS (CONTINUA)
21.15 POR EL MUNDO
22.30 MASTERCHEF CELEBRITY.
GALA DE ELIMINACIÓN
00.00 VIAJECHEF
00.15 CIERRE DE TRANSMISIÓN
CANAL 14
13.00 RECOMIENDO TV
14.00 SGO. PBLO QUE BAILA
14.30 RECORDANDO
15.30 SÁBADO SAGRADO
16.30 MORENA TV
17.30 LOQUITOS X EL FÚTBOL
18.30 VIVIR SANTIAGO
19.00 EN ARMONÍA
19.30 P/ TODA MUJER (2021)
20.30 TICTERES
21.00 JUNTOS/INCLUSIÓN
21.30 RECORDANDO
22.30 BÁSQUET POR EL 14. OLÍMPICO vs. HISPANO
CINE
SING 2 (3D) ANIMACIÓN (ATP)
23/01/22 -14:20 hs (cast) 16:40 hs
(cast) 19:20 hs (cast)
SCREAM (2D) TERROR (SAM 16)
22:00 hs (subt)
SPIDERMAN (3D) ACCIÓN, CIENCIA FICCIÓN (SAM 13) DURACIÓN: 148 MINUTOS
18:30 hs (cast) 21:40 hs (cast)
SING 2 (2D) ANIMACIÓN (ATP) 23/01/22- 15:00 hs (cast) 17:30 hs (cast) 20:00 hs (cast)
AGENTE 355 (2D) ACCIÓN (+ 13) DURACIÓN: 122 minutos
22:10 hs (subt)
SPIDERMAN (2D) ACCIÓN, CIENCIA FICCIÓN (SAM 13) DURACIÓN: 148 MINUTOS
23/01/22- 14:30 hs (cast) 18:00 hs
(cast) 21:20 hs (cast)
ENCANTO (2D) ANIMACIÓN (ATP)
23/01/22 - 14:40 hs (cast) 17 hs (cast)
RIFKIN´S FESTIVAL (2D)
COMEDIA (+ 13 AÑOS) 19 hs (cast)
BELLE (2D) ACCIÓN (+ 13) DURACIÓN: 122 minutos 22 hs (subt)
PROGRAMACIÓN SUJETA A MODIFICACIONES SIN PREVIO AVISO