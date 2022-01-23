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CARTELERA TV CINE 23 DE ENERO DE 2021

A LAS 21.15 POR EL MUNDO, CON MARLEY, EN SU NUEVA EMISIÓN DEL DOMINGO.

- 20:49 Cartelera

CANAL 7

0 9.55 APERTURA DE TRANSMISIÓN

10.00 FINDE NICK, CON AVENTURAS PARA LOS MÁS PEQUEÑOS

11.00 SANTA MISA, DESDE LA CATEDRAL BASÍLICA

12.00 FINDE NICK (CONTINUA)

13.00 CINE. LOCOS DE IRA, PROTAGONIZADA POR ADAM SANDLER, JACK NICHOLSON, HEATHER GRAHAM

14.30 CINE. UNA SEGUNDA OPORTUNIDAD, CON EMILY MORRIS, STELLA SHUTE, NINA PEARCE

16.00 CINE. S.O.S UNA FAMILIA EN APUROS, BILLY CRYSTAL, BETTE MIDLER, MARISA TOMEI

17.30 CINE. 27 BODAS, CON KATHERINE HEIGL, JAMES MARSDEN Y EDWARD BURNS

19.15 CINE. MANOS MÁGICAS, ROSEMARIE DEWITT, ALLISON JANNEY, RON LIVINGSTON

20.00 SORTEO DE MONO BINGO

20.10 SORTEO DE TÓMBOLA SANTIAGUEÑA

20.30 CINE. MANOS MÁGICAS (CONTINUA)

21.15 POR EL MUNDO

22.30 MASTERCHEF CELEBRITY.

GALA DE ELIMINACIÓN

00.00 VIAJECHEF

00.15 CIERRE DE TRANSMISIÓN

CANAL 14

13.00 RECOMIENDO TV

14.00 SGO. PBLO QUE BAILA

14.30 RECORDANDO

15.30 SÁBADO SAGRADO

16.30 MORENA TV

17.30 LOQUITOS X EL FÚTBOL

18.30 VIVIR SANTIAGO

19.00 EN ARMONÍA

19.30 P/ TODA MUJER (2021)

20.30 TICTERES

21.00 JUNTOS/INCLUSIÓN

21.30 RECORDANDO

22.30 BÁSQUET POR EL 14. OLÍMPICO vs. HISPANO

CINE

SING 2 (3D) ANIMACIÓN (ATP)

23/01/22 -14:20 hs (cast) 16:40 hs

(cast) 19:20 hs (cast)

SCREAM (2D) TERROR (SAM 16)

22:00 hs (subt)

SPIDERMAN (3D) ACCIÓN, CIENCIA FICCIÓN (SAM 13) DURACIÓN: 148 MINUTOS

18:30 hs (cast) 21:40 hs (cast)

SING 2 (2D) ANIMACIÓN (ATP) 23/01/22- 15:00 hs (cast) 17:30 hs (cast) 20:00 hs (cast)

AGENTE 355 (2D) ACCIÓN (+ 13) DURACIÓN: 122 minutos

22:10 hs (subt)

SPIDERMAN (2D) ACCIÓN, CIENCIA FICCIÓN (SAM 13) DURACIÓN: 148 MINUTOS

23/01/22- 14:30 hs (cast) 18:00 hs

(cast) 21:20 hs (cast)

ENCANTO (2D) ANIMACIÓN (ATP)

23/01/22 - 14:40 hs (cast) 17 hs (cast)

RIFKIN´S FESTIVAL (2D)

COMEDIA (+ 13 AÑOS) 19 hs (cast)

BELLE (2D) ACCIÓN (+ 13) DURACIÓN: 122 minutos 22 hs (subt)

PROGRAMACIÓN SUJETA A MODIFICACIONES SIN PREVIO AVISO

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