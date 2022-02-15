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CARTELERA TV CINE 15 DE FEBRERO DE 2022

A LAS 18.45. ZULEYHA.

- 21:28 Cartelera

CANAL 7

07.55 APERTURA DE TRANSMISIÓN

08.00 NICK JR.

09.00 BUEN TELEFÉ

09.30 CASADOS CON HIJOS. CON GUILLERMO FRANCELLA, FLORENCIA PEÑA, DARÍO Y LUISANA LOPILATO, ÉRIKA RIVAS Y MARCELO DE BELLIS

11.30 FLOR DE EQUIPO. CONDUCE FLORENCIA PEÑA

12.00 SORTEO DE TÓMBOLA SANTIAGUEÑA

12.15 FLOR DE EQUIPO (CONTINÚA) CONDUCE FLORENCIA PEÑA

13.00 NOTICIERO 7 - 1ª EDICIÓN

14.00 SORTEO DE MONO FECHAS

14.15 SORTEO DE TÓMBOLA SANTIAGUEÑA

14.30 CORTÁ POR LOZANO

16.00 DULCE AMBICIÓN

17.15 HERCAI

18.45 ZULEYHA

19.45 SORTEO DE TÓMBOLA SANTIAGUEÑA

20.00 ZULEYHA (CONTINÚA)

20.15 NOTICIERO 7 - EDICIÓN CENTRAL

21.15 FUGITIVA

22.15 SORTEO DE TÓMBOLA SANTIAGUEÑA

22.30 FUGITIVA (CONTINÚA)

22.45 MASTERCHEF CELEBRITY

00.15 NO ES TAN TARDE

00.45 STAFF

01.15 CIERRE DE TRANSMISIÓN.

CANAL 14

13.30 SÁBADO SAGRADO

14.30 NOTICIERO 7

(1ª EDICIÓN)

15.30 DE A DOS

16.00 EL CLÁSICO.

GÜEMES VS. ESTUDIANTES

DE CASEROS (R)

18.00 VA DE NUEVO

18.30 EN ARMONÍA

19.00 LOQUITOS X

EL FÚTBOL

20.00 MÁS FÚTBOL

21.00 RUIDO DE MOTORES

21.30 MUSICALES

22.00 BÁSQUET POR EL 14.

00.00 PASIÓN POR EL TURF

CINE

SING 2 (3D) ANIMACIÓN

(ATP) HASTA EL 16/02 / 14.20

(cast) 16.40 (cast) 19.20 (cast)

SCREAM (2D) TERROR

(SAM 16) HASTA EL 16. 22.00

(subt) 00.20(subt)

SPIDERMAN (3D) ACCIÓN

(SAM 13) HASTA EL 16-/22 15.00

(cast) 18.30 (cast) 21.40 (cast)

SING 2 (2D) ANIMACIÓN

(ATP) HASTA EL 16-/15.00 hs

(cast) 17.30 (cast)

MOONFALL (2D) CIENCIA

FICCIÓN (+ 13) HASTA EL 16 /

19.40 (cast) 22.10 (subt) 00.40

(subt)

ENCANTO (2D) ANIMACIÓN

(ATP) HASTA EL 16-/14.20 (cast)

16.30 (cast)

SPIDERMAN (2D) ACCIÓN

(SAM 13) HASTA EL 16/02/ 19.00

(cast)

CORAZÓN DE FUEGO

(2D) ANIMACIÓN (ATP) HASTA

EL 16/ 14.30 (cast) 16.20 (cast)

MUERTE EN EL NILO (2D)

DRAMA (SAM 13) HASTA EL 16/

22.30 hs (subt)

LICORICE PIZZA (2D)

COMEDIA (SAM 13) HASTA

16/02/18.10 hs (subt)

ECOS DE UN CRIMEN (2D)

SUSPENSO (SAM 13) HASTA EL

16/02/ 20.40 hs (cast)

EL EXORCISMO DE DIOS

(2D) TERROR (SAM 16) HASTA

EL 16 22.20 hs (subt) 00.20 hs (subt).

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