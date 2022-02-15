CARTELERA TV CINE 15 DE FEBRERO DE 2022

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CANAL 7
07.55 APERTURA DE TRANSMISIÓN
08.00 NICK JR.
09.00 BUEN TELEFÉ
09.30 CASADOS CON HIJOS. CON GUILLERMO FRANCELLA, FLORENCIA PEÑA, DARÍO Y LUISANA LOPILATO, ÉRIKA RIVAS Y MARCELO DE BELLIS
11.30 FLOR DE EQUIPO. CONDUCE FLORENCIA PEÑA
12.00 SORTEO DE TÓMBOLA SANTIAGUEÑA
12.15 FLOR DE EQUIPO (CONTINÚA) CONDUCE FLORENCIA PEÑA
13.00 NOTICIERO 7 - 1ª EDICIÓN
14.00 SORTEO DE MONO FECHAS
14.15 SORTEO DE TÓMBOLA SANTIAGUEÑA
14.30 CORTÁ POR LOZANO
16.00 DULCE AMBICIÓN
17.15 HERCAI
18.45 ZULEYHA
19.45 SORTEO DE TÓMBOLA SANTIAGUEÑA
20.00 ZULEYHA (CONTINÚA)
20.15 NOTICIERO 7 - EDICIÓN CENTRAL
21.15 FUGITIVA
22.15 SORTEO DE TÓMBOLA SANTIAGUEÑA
22.30 FUGITIVA (CONTINÚA)
22.45 MASTERCHEF CELEBRITY
00.15 NO ES TAN TARDE
00.45 STAFF
01.15 CIERRE DE TRANSMISIÓN.
CANAL 14
13.30 SÁBADO SAGRADO
14.30 NOTICIERO 7
(1ª EDICIÓN)
15.30 DE A DOS
16.00 EL CLÁSICO.
GÜEMES VS. ESTUDIANTES
DE CASEROS (R)
18.00 VA DE NUEVO
18.30 EN ARMONÍA
19.00 LOQUITOS X
EL FÚTBOL
20.00 MÁS FÚTBOL
21.00 RUIDO DE MOTORES
21.30 MUSICALES
22.00 BÁSQUET POR EL 14.
00.00 PASIÓN POR EL TURF
CINE
SING 2 (3D) ANIMACIÓN
(ATP) HASTA EL 16/02 / 14.20
(cast) 16.40 (cast) 19.20 (cast)
SCREAM (2D) TERROR
(SAM 16) HASTA EL 16. 22.00
(subt) 00.20(subt)
SPIDERMAN (3D) ACCIÓN
(SAM 13) HASTA EL 16-/22 15.00
(cast) 18.30 (cast) 21.40 (cast)
SING 2 (2D) ANIMACIÓN
(ATP) HASTA EL 16-/15.00 hs
(cast) 17.30 (cast)
MOONFALL (2D) CIENCIA
FICCIÓN (+ 13) HASTA EL 16 /
19.40 (cast) 22.10 (subt) 00.40
(subt)
ENCANTO (2D) ANIMACIÓN
(ATP) HASTA EL 16-/14.20 (cast)
16.30 (cast)
SPIDERMAN (2D) ACCIÓN
(SAM 13) HASTA EL 16/02/ 19.00
(cast)
CORAZÓN DE FUEGO
(2D) ANIMACIÓN (ATP) HASTA
EL 16/ 14.30 (cast) 16.20 (cast)
MUERTE EN EL NILO (2D)
DRAMA (SAM 13) HASTA EL 16/
22.30 hs (subt)
LICORICE PIZZA (2D)
COMEDIA (SAM 13) HASTA
16/02/18.10 hs (subt)
ECOS DE UN CRIMEN (2D)
SUSPENSO (SAM 13) HASTA EL
16/02/ 20.40 hs (cast)
EL EXORCISMO DE DIOS
(2D) TERROR (SAM 16) HASTA
EL 16 22.20 hs (subt) 00.20 hs (subt).