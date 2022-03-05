CARTELERA TV CINE 5 DE MARZO DE 2022

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CANAL 7
10.55 APERTURA DE TRANSMISIÓN
11.00 CASADOS CON HIJOS,
LA SITCOM PROTAGONIZADA
POR FLORENCIA PEÑA, GUILLERMO
FRANCELLA, MARCELO
DE BELLIS, ÉRICA RIVAS
12.00 SORTEO DE TÓMBOLA
SANTIAGUEÑA
12.15 CINE. SI YO TUVIERA
ALAS
14.00 SORTEO DE MONO FECHAS
14.10 SORTEO DE TÓMBOLA
SANTIAGUEÑA
14.30 FINDE EN NICK
16.30 LOS SIMPSONS
17.30 CINE. LAS TRAVESURAS
DE DUNSTON
19.00 CINE. BÚSQUEDA IMPLACABLE
3
19.45 SORTEO DE TÓMBOLA
SANTIAGUEÑA
20.00 CINE. BÚSQUEDA IMPLACABLE
3 (CONTINÚA)
21.00 PASAPALABRA, CON LA
CONDUCCIÓN DE IVÁN DE PINEDA
22.15 SORTEO DE TÓMBOLA
SANTIAGUEÑA
22.30 PASAPALABRA (CONTINÚA)
22.45 POR EL MUNDO, CON
LA CONDUCCIÓN DE MARLEY
00.00 MÁS RUTA X FAVOR
00.30 GRAVEDAD ZERO
00.45 CIERRE DE TRANSMISIÓN
CANAL 14
13.00 RECOMIENDO TV
14.00 SGO. PUEBLO QUE BAILA
14.30 MUSICALÍSIMO (estreno)
15.30 SÁBADO SAGRADO
16.30 MORENA TV
17.30 LOQUITOS X EL FÚTBOL,
CON GERMÁN MONTENEGRO
18.30 VIVIR SANTIAGO
19.00 EN ARMONÍA
19.30 BÁSQUET FEMENINO.
ALTE BROWN vs. RED STAR
21.00 JUNTOS POR LA INCLUSIÓN
21.30 MUSICALÍSIMO
22.30 BÁSQUET POR EL 14.
QUIMSA vs. REGATAS (R)