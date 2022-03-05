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CARTELERA TV CINE 5 DE MARZO DE 2022

21.00 PASAPALABRA, CON IVÁN DE PINEDA

- 02:47 Cartelera

CANAL 7


10.55 APERTURA DE TRANSMISIÓN

11.00 CASADOS CON HIJOS,

LA SITCOM PROTAGONIZADA

POR FLORENCIA PEÑA, GUILLERMO

FRANCELLA, MARCELO

DE BELLIS, ÉRICA RIVAS

12.00 SORTEO DE TÓMBOLA

SANTIAGUEÑA

12.15 CINE. SI YO TUVIERA

ALAS

14.00 SORTEO DE MONO FECHAS

14.10 SORTEO DE TÓMBOLA

SANTIAGUEÑA

14.30 FINDE EN NICK

16.30 LOS SIMPSONS

17.30 CINE. LAS TRAVESURAS

DE DUNSTON

19.00 CINE. BÚSQUEDA IMPLACABLE

3

19.45 SORTEO DE TÓMBOLA

SANTIAGUEÑA

20.00 CINE. BÚSQUEDA IMPLACABLE

3 (CONTINÚA)

21.00 PASAPALABRA, CON LA

CONDUCCIÓN DE IVÁN DE PINEDA

22.15 SORTEO DE TÓMBOLA

SANTIAGUEÑA

22.30 PASAPALABRA (CONTINÚA)

22.45 POR EL MUNDO, CON

LA CONDUCCIÓN DE MARLEY

00.00 MÁS RUTA X FAVOR

00.30 GRAVEDAD ZERO

00.45 CIERRE DE TRANSMISIÓN



CANAL 14

13.00 RECOMIENDO TV

14.00 SGO. PUEBLO QUE BAILA

14.30 MUSICALÍSIMO (estreno)

15.30 SÁBADO SAGRADO

16.30 MORENA TV

17.30 LOQUITOS X EL FÚTBOL,

CON GERMÁN MONTENEGRO

18.30 VIVIR SANTIAGO

19.00 EN ARMONÍA

19.30 BÁSQUET FEMENINO.

ALTE BROWN vs. RED STAR

21.00 JUNTOS POR LA INCLUSIÓN

21.30 MUSICALÍSIMO

22.30 BÁSQUET POR EL 14.

QUIMSA vs. REGATAS (R)

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