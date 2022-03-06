CARTELERA TV CINE 6 DE MARZO DE 2022

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CANAL 7
09.55 APERTURA DE TRANSMISIÓN
10.00 FINDE EN NICK, CON
AVENTURAS PARA LOS MÁS
PEQUEÑOS
10.30 SANTA MISA, DESDE
LA CATEDRAL BASÍLICA
11.30 SORTEO DE TÓMBOLA
SANTIAGUEÑA
11.45 CINE. DOCTOR DOLITTLE
3, CON KILA PRATT, RYAN
MCDONELL, CHENIER HUNDAL
13.15 CINE. MIRA QUIÉN HABLA
TAMBIÉN, CON JOHN
TRAVOLTA, KIRSTIE ALLEY,
ELIAS KOTEAS
14.00 SORTEO DE MONO
BINGO
14.10 SORTEO DE TÓMBOLA
SANTIAGUEÑA
14.30 CINE. MIRA QUIÉN HABLA
TAMBIÉN (CONTINÚA)
15.00 CINE. QUIERO ROBARME
A LA NOVIA, CON PATRICK
DEMPSEY, MICHELLE MONAGHAN,
KEVIN MCKIDD
16.45 CINE. LOCA OBSESIÓN
18.15 CINE. EL DÍA QUE LA
TIERRA SE DETUVO
20.00 PASAPALABRA, CON
IVÁN DE PINEDA
21.15 OPINIÓN DEPORTIVA,
CON SANTIAGO LEZANA Y LITO
ARGAÑARAZ
21.45 POR EL MUNDO, CON
MARLEY
22.30 MASTERCHEF CELEBRITY.
GALA DE ELIMINACIÓN,
CON SANTIAGO DEL MORO
00.15 VIAJECHEF, CON ROBERTITO
FUNES UGARTE
00.30 CIERRE DE TRANSMISIÓN
CANAL 14
13.30 PEDALIER
14.00 RUIDO DE MOTORES
14.30 MUSICALÍSIMO
15.30 ARTESANOS
16.00 LOQUITOS X EL FÚTBOL
17.00 PARA TODA MUJER
18.00 TICTERES
18.30 BÁSQUET FEM. ALTE.
BROWN “B” VS. RED STAR
20.00 MORENA TV
21.00 SGO. PBLO QUE BAILA
22.00 BÁSQUET POR EL 14.
OLÍMPICO VS. REGATAS - VIVO
00.00 VIVIR SANTIAGO