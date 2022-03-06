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CARTELERA TV CINE 6 DE MARZO DE 2022

- 20:52 Cartelera

CANAL 7


09.55 APERTURA DE TRANSMISIÓN

10.00 FINDE EN NICK, CON

AVENTURAS PARA LOS MÁS

PEQUEÑOS

10.30 SANTA MISA, DESDE

LA CATEDRAL BASÍLICA

11.30 SORTEO DE TÓMBOLA

SANTIAGUEÑA

11.45 CINE. DOCTOR DOLITTLE

3, CON KILA PRATT, RYAN

MCDONELL, CHENIER HUNDAL

13.15 CINE. MIRA QUIÉN HABLA

TAMBIÉN, CON JOHN

TRAVOLTA, KIRSTIE ALLEY,

ELIAS KOTEAS

14.00 SORTEO DE MONO

BINGO

14.10 SORTEO DE TÓMBOLA

SANTIAGUEÑA

14.30 CINE. MIRA QUIÉN HABLA

TAMBIÉN (CONTINÚA)

15.00 CINE. QUIERO ROBARME

A LA NOVIA, CON PATRICK

DEMPSEY, MICHELLE MONAGHAN,

KEVIN MCKIDD

16.45 CINE. LOCA OBSESIÓN

18.15 CINE. EL DÍA QUE LA

TIERRA SE DETUVO

20.00 PASAPALABRA, CON

IVÁN DE PINEDA

21.15 OPINIÓN DEPORTIVA,

CON SANTIAGO LEZANA Y LITO

ARGAÑARAZ

21.45 POR EL MUNDO, CON

MARLEY

22.30 MASTERCHEF CELEBRITY.

GALA DE ELIMINACIÓN,

CON SANTIAGO DEL MORO

00.15 VIAJECHEF, CON ROBERTITO

FUNES UGARTE

00.30 CIERRE DE TRANSMISIÓN


CANAL 14

13.30 PEDALIER

14.00 RUIDO DE MOTORES

14.30 MUSICALÍSIMO

15.30 ARTESANOS

16.00 LOQUITOS X EL FÚTBOL

17.00 PARA TODA MUJER

18.00 TICTERES

18.30 BÁSQUET FEM. ALTE.

BROWN “B” VS. RED STAR

20.00 MORENA TV

21.00 SGO. PBLO QUE BAILA

22.00 BÁSQUET POR EL 14.

OLÍMPICO VS. REGATAS - VIVO

00.00 VIVIR SANTIAGO

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