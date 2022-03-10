CARTELERA TV CINE 10 DE MARZO DE 2022

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CANAL 7
07.55 APERTURA DE TRANSMISIÓN
08.00 DEBATE ABIERTO, CON
ROGELIO LLAPUR, ROBERTO
AYALA, KARINA ROMANO, FACUNDO
PÉREZ CARLETTI Y RAFAEL
FANO
08.30 NICK JR.
09.30 CASADOS CON HIJOS,
LA SITCOM CON FLORENCIA PE
ÑA, GUILLERMO FRANCELLA, MARCELO
DE BELLIS, ÉRICA RIVAS Y LOS HERMANOS
LOPILATO
11.30 FLOR DE EQUIPO
12.00 SORTEO DE TÓMBOLA
SANTIAGUEÑA
12.15 FLOR DE EQUIPO (CONTINÚA)
13.00 NOTICIERO 7 - 1ª EDICIÓN
14.00 SORTEO DE MONO FECHAS
14.10 SORTEO DE TÓMBOLA
SANTIAGUEÑA
14.30 CORTÁ POR LOZANO,
CON VERÓNICA LOZANO
16.00 HERCAI
17.15 SOÑAR CONTIGO
18.30 ZULEYHA
19.45 SORTEO DE TÓMBOLA
SANTIAGUEÑA
20.00 ZULEYHA (CONTINÚA)
20.15 NOTICIERO 7 - EDICIÓN
CENTRAL
21.30 FUGITIVA
22.15 SORTEO DE TÓMBOLA
SANTIAGUEÑA
22.30 FUGITIVA (CONTINÚA)
22.45 MASTERCHEF CELEBRITY,
CON LA CONDUCCIÓN DE
SANTIAGO DEL MORO
00.15 NO ES TAN TARDE, CON
LA CONDUCCIÓN DE GERMÁN
PAOLOSKI
00.45 STAFF
01.15 CIERRE DE TRANSMISIÓN
CANAL 14
13.30 TIEMPO P/COMPARTIR
13.30 TICKET AL SHOW
14.30 NOTICIERO 7 (1ª Edición)
15.30 VIVIR SANTIAGO
16.00 PARA TODA MUJER
17.00 EN ARMONÍA
17.30 ARTESANOS
18.00 VA DE NUEVO
18.30 SÁBADO SAGRADO
19.30 RUIDO DE MOTORES
20.00 SGO. PBLO. QUE BAILA
20.30 JUNTOS /LA INCLUSIÓN
21.00 TICTERES
21.30 PASIÓN POR EL TURF
22.00 DE A DOS
22.30 NOTICIERO 7 (2ª Edición)