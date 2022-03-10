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CARTELERA TV CINE 10 DE MARZO DE 2022

- 21:09 Cartelera

CANAL 7


07.55 APERTURA DE TRANSMISIÓN

08.00 DEBATE ABIERTO, CON

ROGELIO LLAPUR, ROBERTO

AYALA, KARINA ROMANO, FACUNDO

PÉREZ CARLETTI Y RAFAEL

FANO

08.30 NICK JR.

09.30 CASADOS CON HIJOS,

LA SITCOM CON FLORENCIA PE

ÑA, GUILLERMO FRANCELLA, MARCELO

DE BELLIS, ÉRICA RIVAS Y LOS HERMANOS

LOPILATO

11.30 FLOR DE EQUIPO

12.00 SORTEO DE TÓMBOLA

SANTIAGUEÑA

12.15 FLOR DE EQUIPO (CONTINÚA)

13.00 NOTICIERO 7 - 1ª EDICIÓN

14.00 SORTEO DE MONO FECHAS

14.10 SORTEO DE TÓMBOLA

SANTIAGUEÑA

14.30 CORTÁ POR LOZANO,

CON VERÓNICA LOZANO

16.00 HERCAI

17.15 SOÑAR CONTIGO

18.30 ZULEYHA

19.45 SORTEO DE TÓMBOLA

SANTIAGUEÑA

20.00 ZULEYHA (CONTINÚA)

20.15 NOTICIERO 7 - EDICIÓN

CENTRAL

21.30 FUGITIVA

22.15 SORTEO DE TÓMBOLA

SANTIAGUEÑA

22.30 FUGITIVA (CONTINÚA)

22.45 MASTERCHEF CELEBRITY,

CON LA CONDUCCIÓN DE

SANTIAGO DEL MORO

00.15 NO ES TAN TARDE, CON

LA CONDUCCIÓN DE GERMÁN

PAOLOSKI

00.45 STAFF

01.15 CIERRE DE TRANSMISIÓN


CANAL 14


13.30 TIEMPO P/COMPARTIR

13.30 TICKET AL SHOW

14.30 NOTICIERO 7 (1ª Edición)

15.30 VIVIR SANTIAGO

16.00 PARA TODA MUJER

17.00 EN ARMONÍA

17.30 ARTESANOS

18.00 VA DE NUEVO

18.30 SÁBADO SAGRADO

19.30 RUIDO DE MOTORES

20.00 SGO. PBLO. QUE BAILA

20.30 JUNTOS /LA INCLUSIÓN

21.00 TICTERES

21.30 PASIÓN POR EL TURF

22.00 DE A DOS

22.30 NOTICIERO 7 (2ª Edición)

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