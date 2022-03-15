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CARTELERA TV CINE 15 DE MARZO DE 2022

- 20:58 Cartelera

CANAL 7


07.55 APERTURA DE

TRANSMISIÓN

08.00 DEBATE ABIERTO

08.30 NICK JR.

09.30 CASADOS CON HIJOS

11.00 FLOR DE EQUIPO

12.00 SORTEO DE TÓMBOLA

SANTIAGUEÑA

12.15 FLOR DE EQUIPO

(CONTINÚA)

13.00 NOTICIERO 7 -

1ª EDICION

14.00 SORTEO DE MONO

FECHAS

14.10 SORTEO DE TÓMBOLA

SANTIAGUEÑA

14.30 CORTÁ POR LOZANO

16.15 HERCAI

17.15 SOÑAR CONTIGO

18.30 ZULEYHA

19.45 SORTEO DE TÓMBOLA

SANTIAGUEÑA

20.00 ZULEYHA (CONTINÚA)

20.15 NOTICIERO 7 - EDICIÓN

CENTRAL

21.15 LIBERTAD DE OPINIÓN

22.15 SORTEO DE TÓMBOLA

SANTIAGUEÑA

22.30 FUGITIVA

23.30 MASTERCHEF

CELEBRITY

01.00 NO ES TAN TARDE

01.30 CIERRE DE TRANSMISIÓN.



CANAL 14

12.30 TIEMPO PARA

COMPARTIR

13.30 SÁBADO SAGRADO

14.30 NOTICIERO 7 (1ª Edición)

15.30 DE A DOS

16.00 EL CLÁSICO. GÜEMES

vs. SAN TELMO

18.00 VA DE NUEVO

18.30 EN ARMONÍA

19.00 ESPÍRITUS DE MI TIERRA

20.00 MÁS FÚTBOL

21.00 RUIDO DE MOTORES

21.30 ARTESANOS

22.00 PASIÓN POR EL TURF

22.30 NOTICIERO 7

(2ª edición).

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