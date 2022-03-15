CARTELERA TV CINE 15 DE MARZO DE 2022

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CANAL 7
07.55 APERTURA DE
TRANSMISIÓN
08.00 DEBATE ABIERTO
08.30 NICK JR.
09.30 CASADOS CON HIJOS
11.00 FLOR DE EQUIPO
12.00 SORTEO DE TÓMBOLA
SANTIAGUEÑA
12.15 FLOR DE EQUIPO
(CONTINÚA)
13.00 NOTICIERO 7 -
1ª EDICION
14.00 SORTEO DE MONO
FECHAS
14.10 SORTEO DE TÓMBOLA
SANTIAGUEÑA
14.30 CORTÁ POR LOZANO
16.15 HERCAI
17.15 SOÑAR CONTIGO
18.30 ZULEYHA
19.45 SORTEO DE TÓMBOLA
SANTIAGUEÑA
20.00 ZULEYHA (CONTINÚA)
20.15 NOTICIERO 7 - EDICIÓN
CENTRAL
21.15 LIBERTAD DE OPINIÓN
22.15 SORTEO DE TÓMBOLA
SANTIAGUEÑA
22.30 FUGITIVA
23.30 MASTERCHEF
CELEBRITY
01.00 NO ES TAN TARDE
01.30 CIERRE DE TRANSMISIÓN.
CANAL 14
12.30 TIEMPO PARA
COMPARTIR
13.30 SÁBADO SAGRADO
14.30 NOTICIERO 7 (1ª Edición)
15.30 DE A DOS
16.00 EL CLÁSICO. GÜEMES
vs. SAN TELMO
18.00 VA DE NUEVO
18.30 EN ARMONÍA
19.00 ESPÍRITUS DE MI TIERRA
20.00 MÁS FÚTBOL
21.00 RUIDO DE MOTORES
21.30 ARTESANOS
22.00 PASIÓN POR EL TURF
22.30 NOTICIERO 7
(2ª edición).