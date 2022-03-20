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CARTELERA TV CINE 20 DE FEBRERO DE 2022

11.45 ESPECIAL LA PEÑA DE MORFI. HOMENAJE A GERARDO ROZÍN.

- 19:52 Cartelera

CANAL 7


09.55 APERTURA DE TRANSMISIÓN

10.00 FINDE EN NICK, AVENTURAS

PARA LOS MÁS PEQUEÑOS

DE LA FAMILIA

10.30 SANTA MISA, DESDE

LA CATEDRAL BASÍLICA

11.30 SORTEO DE TÓMBOLA

SANTIAGUEÑA

11.45 ESPECIAL LA PEÑA DE

MORFI. HOMENAJE A GERARDO

ROZIN, CON LA PRESENCIA

DE IMPORTANTES ARTISTAS

14.00 SORTEO DE MONO

BINGO

14.10 SORTEO DE TÓMBOLA

SANTIAGUEÑA

14.30 ESPECIAL LA PEÑA DE

MORFI. HOMENAJE A GERARDO

ROZIN (CONTINÚA)

17.15 CINE. CONDORITO, FILME

ANIMADO ESCRITO POR

MARTÍN PIROYANSKY, CON

LAS VOCES DE OMAR CHAPARRO,

JÉSSICA CEDIEL Y MATHIAS

BRIVIO

18.15 CINE. PEQUEÑA MISS

SUNSHINE, CON GREG KINNEAR,

ABIGAIL BRESLIN, ALAN

ARKIN

20.00 PASAPALABRA, CON

IVÁN DE PINEDA

21.15 OPINIÓN DEPORTIVA,

CON LITO ARGAÑARAZ Y SANTIAGO

LEZANA

21.45 POR EL MUNDO, CON

MARLEY

22.30 MASTERCHEF CELEBRITY.

GALA DE ELIMINACIÓN,

CON SANTIAGO DEL MORO

00.15 VIAJECHEF

00.30 CIERRE DE TRANSMISIÓN


CANAL 14

13.00 ESPÍRITUS D/ MI TIERRA

14.00 PEDALIER

14.30 MUSICALÍSIMO

15.30 ARTESANOS

16.00 LOQUITOS X EL FÚTBOL

17.00 TICTERES

17.30 EL CLÁSICO. MITRE vs.

FERRO

19.30 ACTIVATE

20.00 MORENA TV

21.00 SGO. PBLO QUE BAILA

22.00 BÁSQUET POR EL 14.

OLÍMPICO vs. PLATENSE - vivo

00.00 VIVIR SANTIAGO

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