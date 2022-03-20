CARTELERA TV CINE 20 DE FEBRERO DE 2022

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CANAL 7
09.55 APERTURA DE TRANSMISIÓN
10.00 FINDE EN NICK, AVENTURAS
PARA LOS MÁS PEQUEÑOS
DE LA FAMILIA
10.30 SANTA MISA, DESDE
LA CATEDRAL BASÍLICA
11.30 SORTEO DE TÓMBOLA
SANTIAGUEÑA
11.45 ESPECIAL LA PEÑA DE
MORFI. HOMENAJE A GERARDO
ROZIN, CON LA PRESENCIA
DE IMPORTANTES ARTISTAS
14.00 SORTEO DE MONO
BINGO
14.10 SORTEO DE TÓMBOLA
SANTIAGUEÑA
14.30 ESPECIAL LA PEÑA DE
MORFI. HOMENAJE A GERARDO
ROZIN (CONTINÚA)
17.15 CINE. CONDORITO, FILME
ANIMADO ESCRITO POR
MARTÍN PIROYANSKY, CON
LAS VOCES DE OMAR CHAPARRO,
JÉSSICA CEDIEL Y MATHIAS
BRIVIO
18.15 CINE. PEQUEÑA MISS
SUNSHINE, CON GREG KINNEAR,
ABIGAIL BRESLIN, ALAN
ARKIN
20.00 PASAPALABRA, CON
IVÁN DE PINEDA
21.15 OPINIÓN DEPORTIVA,
CON LITO ARGAÑARAZ Y SANTIAGO
LEZANA
21.45 POR EL MUNDO, CON
MARLEY
22.30 MASTERCHEF CELEBRITY.
GALA DE ELIMINACIÓN,
CON SANTIAGO DEL MORO
00.15 VIAJECHEF
00.30 CIERRE DE TRANSMISIÓN
CANAL 14
13.00 ESPÍRITUS D/ MI TIERRA
14.00 PEDALIER
14.30 MUSICALÍSIMO
15.30 ARTESANOS
16.00 LOQUITOS X EL FÚTBOL
17.00 TICTERES
17.30 EL CLÁSICO. MITRE vs.
FERRO
19.30 ACTIVATE
20.00 MORENA TV
21.00 SGO. PBLO QUE BAILA
22.00 BÁSQUET POR EL 14.
OLÍMPICO vs. PLATENSE - vivo
00.00 VIVIR SANTIAGO