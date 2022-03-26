CARTELERA TV CINE 26 DE MARZO DE 2022

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CANAL 7
10.55 APERTURA DE TRANSMISIÓN
11.00 CASADOS CON HIJOS, LA
SITCOM CON FLORENCIA PEÑA,
GUILLERMO FRANCELLA, ÉRICA
RIVAS, MARCELO DE BELLIS Y
LOS HERMANOS LOPILATO
12.00 SORTEO DE TÓMBOLA
SANTIAGUEÑA
12.15 CINE. íVAYA CAMBIAZO!
14.00 SORTEO DE MONO FECHAS
14.10 SORTEO DE TÓMBOLA
SANTIAGUEÑA
14.30 FINDE EN NICK, CON LAS
AVENTURAS PARA LOS MÁS PEQUEÑOS
16.30 LOS SIMPSONS
17.00 CINE. GILDA, NO ME
ARREPIENTO DE ESTE AMOR,
CON EL PROTAGÓNICO DE NATALIA
OREIRO
19.00 CINE. KARATE KID
19.45 SORTEO DE TÓMBOLA
SANTIAGUEÑA
20.00 CINE. KARATE KID (CONTINÚA)
21.15 PASAPALABRA, CON IVÁN
DE PINEDA
22.15 SORTEO DE TÓMBOLA
SANTIAGUEÑA
22.30 PASAPALABRA (CONTINÚA)
23.45 POR EL MUNDO
01.00 MÁS RUTA X FAVOR
01.30 CIERRE DE TRANSMISIÓN
CANAL 14
13.00 RECOMIENDO TV, CON SEBASTIÁN
YANUCCI Y CINTHIA MORALES
14.00 SGO. PUEBLO QUE BAILA,
CON TUCHO ORONÁ
14.30 ESPÍRITUS DE MI TIERRA
15.30 MUSICALÍSIMO
16.30 MORENA TV
17.30 LOQUITOS X EL FÚTBOL
18.30 VIVIR SANTIAGO
19.00 EN ARMONíA
19.30 BÁSQUET POR EL 14. QUIMSA
vs . OLÍMPICO (R)
21.30 MUSICALíSIMO
22.30 BÁSQUET FEMENINO. PATAGONIA
vs . HURACÁN