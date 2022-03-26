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CARTELERA TV CINE 26 DE MARZO DE 2022

17.00 CINE. GILDA, CON NATALIA OREIRO.

- 20:16 Cartelera

CANAL 7


10.55 APERTURA DE TRANSMISIÓN

11.00 CASADOS CON HIJOS, LA

SITCOM CON FLORENCIA PEÑA,

GUILLERMO FRANCELLA, ÉRICA

RIVAS, MARCELO DE BELLIS Y

LOS HERMANOS LOPILATO

12.00 SORTEO DE TÓMBOLA

SANTIAGUEÑA

12.15 CINE. íVAYA CAMBIAZO!

14.00 SORTEO DE MONO FECHAS

14.10 SORTEO DE TÓMBOLA

SANTIAGUEÑA

14.30 FINDE EN NICK, CON LAS

AVENTURAS PARA LOS MÁS PEQUEÑOS

16.30 LOS SIMPSONS

17.00 CINE. GILDA, NO ME

ARREPIENTO DE ESTE AMOR,

CON EL PROTAGÓNICO DE NATALIA

OREIRO

19.00 CINE. KARATE KID

19.45 SORTEO DE TÓMBOLA

SANTIAGUEÑA

20.00 CINE. KARATE KID (CONTINÚA)

21.15 PASAPALABRA, CON IVÁN

DE PINEDA

22.15 SORTEO DE TÓMBOLA

SANTIAGUEÑA

22.30 PASAPALABRA (CONTINÚA)

23.45 POR EL MUNDO

01.00 MÁS RUTA X FAVOR

01.30 CIERRE DE TRANSMISIÓN


CANAL 14

13.00 RECOMIENDO TV, CON SEBASTIÁN

YANUCCI Y CINTHIA MORALES

14.00 SGO. PUEBLO QUE BAILA,

CON TUCHO ORONÁ

14.30 ESPÍRITUS DE MI TIERRA

15.30 MUSICALÍSIMO

16.30 MORENA TV

17.30 LOQUITOS X EL FÚTBOL

18.30 VIVIR SANTIAGO

19.00 EN ARMONíA

19.30 BÁSQUET POR EL 14. QUIMSA

vs . OLÍMPICO (R)

21.30 MUSICALíSIMO

22.30 BÁSQUET FEMENINO. PATAGONIA

vs . HURACÁN


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