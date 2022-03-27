CARTELERA TV CINE 26 DE MARZO DE 2022

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CANAL 7
09.55 APERTURA DE TRANSMISIÓN
10.00 FINDE EN NICK, CON LAS
AVENTURAS PARA LOS MÁS PEQUEÑOS
10.30 SANTA MISA, DESDE LA
CATEDRAL BASÍLICA
11.30 SORTEO DE TÓMBOLA SANTIAGUEÑA
11.45 FINDE EN NICK 12.15
CINE. HASTA PRONTO CHRISTOPHER ROBIN, CON
DOMHNALL GLEESON, MARGOT ROBBIE,
KELLY MACDONALD
14.00 SORTEO DE MONO BINGO
14.10 SORTEO DE TÓMBOLA SANTIAGUEÑA
14.30 CINE. 28 DÍAS, CON SANDRA
BULLOCK, VIGGO MORTENSEN, DOMINIC WEST, ELIZABETH PERKINS
16.00 CINE. 90 MINUTOS EN EL CIELO,
CON KATE BOSWORTH, HAYDEN CHRISTENSEN, HUDSON MEEK,
18.00 CINE. X-MEN. APOCALIPSIS
20.00 PASAPALABRA, CON IVÁN DE
PINEDA
21.15 OPINIÓN DEPORTIVA, CON LITO
ARGAÑARAZ Y SANTIAGO LEZANA
21.45 POR EL MUNDO, CON MARLEY
22.30 MASTERCHEF CELEBRITY. GALA DE
ELIMINACIÓN, CON SANTIAGO DEL MORO
00.15 VIAJECHEF, CON ROBERTITO FUNES
UGARTE
00.30 CIERRE DE TRANSMISIÓN
CANAL 14
13.00 ESPÍRITUS D/MI TIERRA
14.00 PEDALIER
14.30 MUSICALÍSIMO
15.30 ARTESANOS
16.00 LOQUITOS X EL FÚTBOL
17.00 PARA TODA MUJER
18.00 TICTERES
18.30 ACTIVATE
19.00 MORENA TV
20.00 SGO. PBLO QUE BAILA
21.00 BÁSQUET POR EL 14. QUIMSA
vs. SAN LORENZO - vivo
23.00 VIVIR SANTIAGO
CINE
SING 2 (2D)
ANIMACIÓN (ATP)
27 14:30 / 16:45 (cast)
SPIDERMAN (3D)
ACCIÓN, C. FICCIÓN (SAM 13)
HASTA EL 30/03/22 21:30 (cast)
UNCHARTED (2D)
ACCIÓN (SAM 13)
HASTA EL 30/03/22 19:30 (cast)
LOS TIPOS MALOS (2D)
ANIMACIÓN (ATP)
27/03/22 14:00 (cast) 16:00
(cast) 18:00 (cast)
LOS TIPOS MALOS (3D)
ANIMACIÓN (ATP)
HASTA EL 30/03/22 - 19:10
(cast)
EL EXORCISMO DE DIOS
(2D) TERROR (SAM 16)
HASTA EL 30/03/22 20:00 (cast)
BATMAN (2D)
ACCIÓN (SAM 16)
HASTA EL 30/03/22 15:20 (cast)
16:00 (cast) 18:40 (cast) 22:00
(subt)
27/03/22 13:30 (cast ) 15:20
(cast) 16:00 (cast) 18:40
(cast)22:00 (subt)
AMBULANCIA (2D)
ACCIÓN (SAM 13)
HASTA EL 30/03/22 16:50 (cast)
19:25 (cast) 22:00 (subt)
COMPETENCIA OFICIAL
(2D) DRAMA (SAM 13)
HASTA EL 30/03/22 21:50
ÉXODO LA ÚLTIMA MAREA
(2D) CIENCIA FICCIÓN (SAM 13)
HASTA EL 30/03/22 22:10 (subt)