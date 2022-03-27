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CARTELERA TV CINE 26 DE MARZO DE 2022

A LAS 20.00 PASAPALABRA, CON LA CONDUCCIÓN DE IVÁN DE PINEDA.

- 20:31 Cartelera

CANAL 7

09.55 APERTURA DE TRANSMISIÓN
10.00 FINDE EN NICK, CON
LAS AVENTURAS PARA LOS
MÁS PEQUEÑOS
10.30 SANTA MISA, DESDE
LA CATEDRAL BASÍLICA
11.30 SORTEO DE TÓMBOLA
SANTIAGUEÑA
11.45 FINDE EN NICK
12.15 CINE. HASTA PRONTO
CHRISTOPHER ROBIN, CON
DOMHNALL GLEESON, MARGOT
ROBBIE, KELLY MACDONALD
14.00 SORTEO DE MONO
BINGO
14.10 SORTEO DE TÓMBOLA
SANTIAGUEÑA
14.30 CINE. 28 DÍAS, CON
SANDRA BULLOCK, VIGGO
MORTENSEN, DOMINIC WEST,
ELIZABETH PERKINS
16.00 CINE. 90 MINUTOS EN
EL CIELO, CON KATE BOSWORTH,
HAYDEN CHRISTENSEN,
HUDSON MEEK,
18.00 CINE. X-MEN. APOCALIPSIS
20.00 PASAPALABRA, CON
IVÁN DE PINEDA
21.15 OPINIÓN DEPORTIVA,
CON LITO ARGAÑARAZ Y SANTIAGO
LEZANA
21.45 POR EL MUNDO, CON
MARLEY
22.30 MASTERCHEF CELEBRITY.
GALA DE ELIMINACIÓN,
CON SANTIAGO DEL MORO
00.15 VIAJECHEF, CON ROBERTITO
FUNES UGARTE
00.30 CIERRE DE TRANSMISIÓN

09.55 APERTURA DE TRANSMISIÓN

10.00 FINDE EN NICK, CON LAS AVENTURAS PARA LOS MÁS PEQUEÑOS

10.30 SANTA MISA, DESDE LA CATEDRAL BASÍLICA

11.30 SORTEO DE TÓMBOLA SANTIAGUEÑA

11.45 FINDE EN NICK 12.15 CINE. HASTA PRONTO CHRISTOPHER ROBIN, CON

DOMHNALL GLEESON, MARGOT ROBBIE, KELLY MACDONALD

14.00 SORTEO DE MONO BINGO

14.10 SORTEO DE TÓMBOLA SANTIAGUEÑA

14.30 CINE. 28 DÍAS, CON SANDRA BULLOCK, VIGGO MORTENSEN, DOMINIC WEST, ELIZABETH PERKINS

16.00 CINE. 90 MINUTOS EN EL CIELO, CON KATE BOSWORTH, HAYDEN CHRISTENSEN,  HUDSON MEEK,

18.00 CINE. X-MEN. APOCALIPSIS

20.00 PASAPALABRA, CON IVÁN DE PINEDA

21.15 OPINIÓN DEPORTIVA, CON LITO ARGAÑARAZ Y SANTIAGO LEZANA

21.45 POR EL MUNDO, CON MARLEY

22.30 MASTERCHEF CELEBRITY. GALA DE ELIMINACIÓN, CON SANTIAGO DEL MORO

00.15 VIAJECHEF, CON ROBERTITO FUNES UGARTE

00.30 CIERRE DE TRANSMISIÓN

CANAL 14

13.00 ESPÍRITUS D/MI TIERRA

14.00 PEDALIER

14.30 MUSICALÍSIMO

15.30 ARTESANOS

16.00 LOQUITOS X EL FÚTBOL

17.00 PARA TODA MUJER

18.00 TICTERES

18.30 ACTIVATE

19.00 MORENA TV

20.00 SGO. PBLO QUE BAILA

21.00 BÁSQUET POR EL 14. QUIMSA vs. SAN LORENZO - vivo

23.00 VIVIR SANTIAGO

CINE 

SING 2 (2D)

ANIMACIÓN (ATP)

27 14:30 / 16:45 (cast)

SPIDERMAN (3D)

ACCIÓN, C. FICCIÓN (SAM 13)

HASTA EL 30/03/22 21:30 (cast)

UNCHARTED (2D)

ACCIÓN (SAM 13)

HASTA EL 30/03/22 19:30 (cast)

LOS TIPOS MALOS (2D)

ANIMACIÓN (ATP)

27/03/22 14:00 (cast) 16:00

(cast) 18:00 (cast)

LOS TIPOS MALOS (3D)

ANIMACIÓN (ATP)

HASTA EL 30/03/22 - 19:10

(cast)

EL EXORCISMO DE DIOS

(2D) TERROR (SAM 16)

HASTA EL 30/03/22 20:00 (cast)

BATMAN (2D)

ACCIÓN (SAM 16)

HASTA EL 30/03/22 15:20 (cast)

16:00 (cast) 18:40 (cast) 22:00

(subt)

27/03/22 13:30 (cast ) 15:20

(cast) 16:00 (cast) 18:40

(cast)22:00 (subt)

AMBULANCIA (2D)

ACCIÓN (SAM 13)

HASTA EL 30/03/22 16:50 (cast)

19:25 (cast) 22:00 (subt)

COMPETENCIA OFICIAL

(2D) DRAMA (SAM 13)

HASTA EL 30/03/22 21:50

ÉXODO LA ÚLTIMA MAREA

(2D) CIENCIA FICCIÓN (SAM 13)


HASTA EL 30/03/22 22:10 (subt)

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