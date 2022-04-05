CARTELERA TV CINE 5 DE ABRIL DE 2022

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CANAL 7
07.55 APERTURA DE TRANSMISIÓN
08.00 DEBATE ABIERTO
08.30 NICK JR.
09.30 CASADOS CON HIJOS
11.00 FLOR DE EQUIPO, CON LA
CONDUCCIÓN DE DENISE DUMAS
12.00 SORTEO DE TÓMBOLA
SANTIAGUEÑA
12.15 FLOR DE EQUIPO (CONTINÚA)
13.00 NOTICIERO 7 - 1ª EDICION
14.00 EL NOTICIERO DE LA
GENTE
14.30 CORTÁ POR LOZANO, CON
VERÓNICA LOZANO
15.00 SORTEO DE MONO FECHAS
15.10 SORTEO DE TÓMBOLA
SANTIAGUEÑA
15.30 CORTÁ POR LOZANO
(CONTINÚA)
16.15 HERCAI
17.15 SOÑAR CONTIGO
18.30 ZULEYHA
19.45 SORTEO DE TÓMBOLA
SANTIAGUEÑA
20.00 ZULEYHA (CONTINÚA)
20.15 NOTICIERO 7 - EDICIÓN
CENTRAL
21.15 LIBERTAD DE OPINIÓN,
CON ROGELIO LLAPUR, CARLOS
GÓMEZ, ROBERTO AYALA Y RAFAEL
FANO
22.15 SORTEO DE TÓMBOLA
SANTIAGUEÑA
22.30 FUGITIVA
23.15 EL PRIMERO DE NOSOTROS
00.1 5 MASTERCHEF CELEBRITY,
CON SANTIAGO DEL MORO
01.30 CIERRE DE TRANSMISIÓN
CANAL 14
12.30 TIEMPO PARA COMPARTIR
13.30 SÁBADO SAGRADO
14.30 NOTICIERO 7 (1º Edición)
15.30 DE A DOS
16.00 EL CLÁSICO. MITRE vs.
INSTITUTO
18.00 VA DE NUEVO
18.30 EN ARMONIA
19.00 ESPÍRITUS DE MI TIERRA
20.00 MÁS FÚTBOL
21.00 RUIDO DE MOTORES
21.30 ARTESANOS
22.00 PASIÓN POR EL TURF
22.30 NOTICIERO 7