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CARTELERA TV CINE 5 DE ABRIL DE 2022

A LAS 21.15 LIBERTAD DE OPINIÓN, CON ROGELIO LLAPUR.

- 21:54 Cartelera

CANAL 7

07.55 APERTURA DE TRANSMISIÓN

08.00 DEBATE ABIERTO

08.30 NICK JR.

09.30 CASADOS CON HIJOS

11.00 FLOR DE EQUIPO, CON LA

CONDUCCIÓN DE DENISE DUMAS

12.00 SORTEO DE TÓMBOLA

SANTIAGUEÑA

12.15 FLOR DE EQUIPO (CONTINÚA)

13.00 NOTICIERO 7 - 1ª EDICION

14.00 EL NOTICIERO DE LA

GENTE

14.30 CORTÁ POR LOZANO, CON

VERÓNICA LOZANO

15.00 SORTEO DE MONO FECHAS

15.10 SORTEO DE TÓMBOLA

SANTIAGUEÑA

15.30 CORTÁ POR LOZANO

(CONTINÚA)

16.15 HERCAI

17.15 SOÑAR CONTIGO

18.30 ZULEYHA

19.45 SORTEO DE TÓMBOLA

SANTIAGUEÑA

20.00 ZULEYHA (CONTINÚA)

20.15 NOTICIERO 7 - EDICIÓN

CENTRAL

21.15 LIBERTAD DE OPINIÓN,

CON ROGELIO LLAPUR, CARLOS

GÓMEZ, ROBERTO AYALA Y RAFAEL

FANO

22.15 SORTEO DE TÓMBOLA

SANTIAGUEÑA

22.30 FUGITIVA

23.15 EL PRIMERO DE NOSOTROS

00.1 5 MASTERCHEF CELEBRITY,

CON SANTIAGO DEL MORO

01.30 CIERRE DE TRANSMISIÓN


CANAL 14

12.30 TIEMPO PARA COMPARTIR

13.30 SÁBADO SAGRADO

14.30 NOTICIERO 7 (1º Edición)

15.30 DE A DOS

16.00 EL CLÁSICO. MITRE vs.

INSTITUTO

18.00 VA DE NUEVO

18.30 EN ARMONIA

19.00 ESPÍRITUS DE MI TIERRA

20.00 MÁS FÚTBOL

21.00 RUIDO DE MOTORES

21.30 ARTESANOS

22.00 PASIÓN POR EL TURF

22.30 NOTICIERO 7

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