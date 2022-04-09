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CARTELERA TV CINE 9 DE ABRIL DE 2022

- 20:49 Cartelera

CANAL 7


10.55 APERTURA DE TRANSMISIÓN

11.00 CASADOS CON HIJOS

12.00 SORTEO DE TÓMBOLA

SANTIAGUEÑA

12.15 CINE. MINICAMPEONES

21

4.00 FINDE EN NICK

15.00 SORTEO DE MONO FECHAS

15.10 SORTEO DE TÓMBOLA

SANTIAGUEÑA

15.30 FINDE EN NICK (CONTINÚA)

16.30 LOS SIMPSONS

17.15 CINE. ¿Y DÓNDE ESTÁN

LAS RUBIAS?

19.00 CINE. EL TRANSPORTADOR

19.45 SORTEO DE TÓMBOLA

SANTIAGUEÑA

20.00 CINE. EL TRANSPORTADOR

(CONTINÚA)

20.45 PASAPALABRA, CON LA

CONDUCCIÓN DE IVÁN DE PINEDA

22.15 SORTEO DE TÓMBOLA

SANTIAGUEÑA

22.30 PH. PODEMOS HABLAR,

CON LA CONDUCCIÓN DE ANDY

KUSNETZOFF Y SUS PRIMEROS

INVITADOS: ABEL PINTOS, LOS

ACTORES GONZALO HEREDIA Y

LUCIANO CASTRO, Y MICA VICICONTE

00.30 MÁS RUTA X FAVOR

01.00 CIERRE DE TRANSMISIÓN


CANAL 14

13.00 RECOMIENDO TV

14.00 SGO. PUEBLO QUE BAILA

14.30 ESPÍRITUS DE MI TIERRA

15.30 MUSICALISIMO

16.30 MORENA TV, CON ALEJANDRA

CEJAS ARGAÑARAZ

17.30 LOQUITOS X EL FÚTBOL

18.30 VIVIR SANTIAGO,

19.00 EN ARMONÍA

19.30 PARA TODA MUJER, CON

SUSANA SAAD

20.30 SÁBADO SAGRADO

21.30 MUSICALÍSIMO

22.30 BÁSQUET FEMENINO.

BELGRANO BLANCO vs. H. HONDO

A.

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