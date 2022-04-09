CARTELERA TV CINE 9 DE ABRIL DE 2022

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CANAL 7
10.55 APERTURA DE TRANSMISIÓN
11.00 CASADOS CON HIJOS
12.00 SORTEO DE TÓMBOLA
SANTIAGUEÑA
12.15 CINE. MINICAMPEONES
21
4.00 FINDE EN NICK
15.00 SORTEO DE MONO FECHAS
15.10 SORTEO DE TÓMBOLA
SANTIAGUEÑA
15.30 FINDE EN NICK (CONTINÚA)
16.30 LOS SIMPSONS
17.15 CINE. ¿Y DÓNDE ESTÁN
LAS RUBIAS?
19.00 CINE. EL TRANSPORTADOR
19.45 SORTEO DE TÓMBOLA
SANTIAGUEÑA
20.00 CINE. EL TRANSPORTADOR
(CONTINÚA)
20.45 PASAPALABRA, CON LA
CONDUCCIÓN DE IVÁN DE PINEDA
22.15 SORTEO DE TÓMBOLA
SANTIAGUEÑA
22.30 PH. PODEMOS HABLAR,
CON LA CONDUCCIÓN DE ANDY
KUSNETZOFF Y SUS PRIMEROS
INVITADOS: ABEL PINTOS, LOS
ACTORES GONZALO HEREDIA Y
LUCIANO CASTRO, Y MICA VICICONTE
00.30 MÁS RUTA X FAVOR
01.00 CIERRE DE TRANSMISIÓN
CANAL 14
13.00 RECOMIENDO TV
14.00 SGO. PUEBLO QUE BAILA
14.30 ESPÍRITUS DE MI TIERRA
15.30 MUSICALISIMO
16.30 MORENA TV, CON ALEJANDRA
CEJAS ARGAÑARAZ
17.30 LOQUITOS X EL FÚTBOL
18.30 VIVIR SANTIAGO,
19.00 EN ARMONÍA
19.30 PARA TODA MUJER, CON
SUSANA SAAD
20.30 SÁBADO SAGRADO
21.30 MUSICALÍSIMO
22.30 BÁSQUET FEMENINO.
BELGRANO BLANCO vs. H. HONDO
A.