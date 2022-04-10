CARTELERA TV CINE 10 DE MARZO DE 2022

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CANAL 7
09.55 APERTURA DE TRANSMISIÓN
10.00 FINDE EN NICK, CON
AVENTURAS PARA LOS MÁS
PEQUEÑOS DE LA FAMILIA
10.30 SANTA MISA, DESDE
LA CATEDRAL BASÍLICA
11.30 SORTEO DE TÓMBOLA
SANTIAGUEÑA
11.45 CINE. ALUCINANTE
13.15 CINE. EL EXÓTICO HOTEL
MARIGOLD, CON TOM
WILKINSON, BILL NIGHY, PENELOPE
WILTON, MAGGIE
SMITH
14.00 SORTEO DE MONO
BINGO
14.10 SORTEO DE TÓMBOLA
SANTIAGUEÑA
14.30 CINE. EL EXÓTICO HOTEL
MARIGOLD (CONTINÚA)
15.15 CINE. AMOR CIEGO,
CON GWYNETH PALTROW,
JACK BLACK, JASON ALEXANDER,
JOE VITERELLI
16.45 CINE. SON COMO NIÑOS
18.30 CINE. EL PLANETA DE
LOS SIMIOS. (R)EVOLUCIÓN
20.15 PASAPALABRA, CON
LA CONDUCCIÓN DE IVÁN DE
PINEDA
22.30 OPINIÓN DEPORTIVA,
CON LA CONDUCCIÓN DE LITO
ARGAÑARAZ Y SANTIAGO LEZANA
23.00 MASTERCHEF CELEBRITY.
GALA DE ELIMINACIÓN,
CON SANTIAGO DEL MORO
00.45 VIAJECHEF
01.00 CIERRE DE TRANSMISIÓN
CANAL 14
13.00 ESPÍRITUS D/ MI TIERRA
14.00 PEDALIER
14.30 MUSICALÍSIMO
15.30 ARTESANOS
16.00 LOQUITOS X EL FÚTBOL
17.00 PARA TODA MUJER
18.00 TICTERES
18.30 TICKET AL SHOW
19.30 ARABESC
20.00 MORENA TV
21.00 SGO. PBLO. QUE BAILA
22.00 BÁSQUET POR EL 14.
OLÍMPICO vs . ATENAS - vivo
00.00 VIVIR SANTIAGO