×

CARTELERA TV CINE 10 DE MARZO DE 2022

A LAS 23.00 MASTERCHEF, FINAL ENTRE FONZI Y VICICONTE.

- 22:29 Cartelera

CANAL 7


09.55 APERTURA DE TRANSMISIÓN

10.00 FINDE EN NICK, CON

AVENTURAS PARA LOS MÁS

PEQUEÑOS DE LA FAMILIA

10.30 SANTA MISA, DESDE

LA CATEDRAL BASÍLICA

11.30 SORTEO DE TÓMBOLA

SANTIAGUEÑA

11.45 CINE. ALUCINANTE

13.15 CINE. EL EXÓTICO HOTEL

MARIGOLD, CON TOM

WILKINSON, BILL NIGHY, PENELOPE

WILTON, MAGGIE

SMITH

14.00 SORTEO DE MONO

BINGO

14.10 SORTEO DE TÓMBOLA

SANTIAGUEÑA

14.30 CINE. EL EXÓTICO HOTEL

MARIGOLD (CONTINÚA)

15.15 CINE. AMOR CIEGO,

CON GWYNETH PALTROW,

JACK BLACK, JASON ALEXANDER,

JOE VITERELLI

16.45 CINE. SON COMO NIÑOS

18.30 CINE. EL PLANETA DE

LOS SIMIOS. (R)EVOLUCIÓN

20.15 PASAPALABRA, CON

LA CONDUCCIÓN DE IVÁN DE

PINEDA

22.30 OPINIÓN DEPORTIVA,

CON LA CONDUCCIÓN DE LITO

ARGAÑARAZ Y SANTIAGO LEZANA

23.00 MASTERCHEF CELEBRITY.

GALA DE ELIMINACIÓN,

CON SANTIAGO DEL MORO

00.45 VIAJECHEF

01.00 CIERRE DE TRANSMISIÓN


CANAL 14


13.00 ESPÍRITUS D/ MI TIERRA

14.00 PEDALIER

14.30 MUSICALÍSIMO

15.30 ARTESANOS

16.00 LOQUITOS X EL FÚTBOL

17.00 PARA TODA MUJER

18.00 TICTERES

18.30 TICKET AL SHOW

19.30 ARABESC

20.00 MORENA TV

21.00 SGO. PBLO. QUE BAILA

22.00 BÁSQUET POR EL 14.

OLÍMPICO vs . ATENAS - vivo

00.00 VIVIR SANTIAGO

Más noticias de hoy

Lo último de País

Reporte nacional: 3 personas murieron y 840 resultaron...

Locura en Formosa: escapó de la cárcel, mató a su esposa y se suicidó

Se investiga al legislador Roberto Palina por abuso sexual a una menor

Lo último de Santiago

Así estará el tiempo en Santiago durante este...

Santiago participó de la asamblea del Consejo Federal de Ciencia...

La “Discapacidad y sexualidad ESI” dará título a diplomatura

Lo último de Policiales

Una niña de apenas 3 años murió al ahogarse...

Vacían cuenta a hacendado de Bandera en casi $ 1.000.000 con excusa...

Cordobeses embaucaron a bandeños en $ 200.000 con falsos reintegros...

Lo último de Economía

Por la falta de dólares, peligra el café de...

La Umet midió 6,8% de inflación en marzo y en Alimentos llegó al...

Creció la demanda de alquileres mientras tratan cambios a la ley...