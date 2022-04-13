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CARTELERA TV CINE 13 DE ABRIL DE 2022

23.45 MANOS ARRIBA CHEF, CON DONATO DE SANTIS, DAMIÁN BETULAR Y GERMÁN MARTITEGUI.

- 20:50 Cartelera

CANAL 7


07.55 APERTURA

08.00 DEBATE ABIERTO

08.30 LIBERTAD DE OPINIÓN

09.30 NICK JR.

10.30 CASADOS CON HIJOS

11.00 FLOR DE EQUIPO

12.00 SORTEO DE TÓMBOLA

SANTIAGUEÑA

12.15 FLOR DE EQUIPO (CONTINÚA)

13.00 NOTICIERO 7

14.00 EL NOTICIERO DE LA

GENTE

14.30 CORTÁ POR LOZANO

15.00 SORTEO DE TÓMBOLA

SANTIAGUEÑA

15.15 CORTÁ POR LOZANO

(CONTINÚA)

16.15 HERCAI

17.15 SOÑAR CONTIGO

18.30 ZULEYHA

19.45 SORTEO DE TÓMBOLA

SANTIAGUEÑA

20.00 ZULEYHA (CONTINÚA)

20.15 NOTICIERO 7 - EDICIÓN

CENTRAL

21.30 FUGITIVA

22.15 SORTEO DE TÓMBOLA

SANTIAGUEÑA

22.30 FUGITIVA (CONTINÚA)

22.45 EL PRIMERO DE NOSOTROS

23.45 MANOS ARRIBA CHEF

00.15 NO ES TAN TARDE

01.00 STAFF

01.15 CIERRE DE TRANSMISIÓN


CANAL 14

12.30 TIEMPO PARA COMPARTIR

13.30 PASIÓN POR EL TURF

14.00 RUIDO DE MOTORES

14.30 NOTICIERO 7

15.30 TICTERES

16.00 ACTIVATE

16.30 ARABESC

17.00 MORENA TV

18.00 VA DE NUEVO

18.30 EN ARMONÍA

19.00 TICKET AL SHOW

20.00 DE A DOS

20.30 JUNTOS /LA INCLUSIÓN

21.00 QUIMSA vs. ATENAS

23.00 LIBERTAD DE OPINIÓN


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