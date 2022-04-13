CARTELERA TV CINE 13 DE ABRIL DE 2022

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CANAL 7
07.55 APERTURA
08.00 DEBATE ABIERTO
08.30 LIBERTAD DE OPINIÓN
09.30 NICK JR.
10.30 CASADOS CON HIJOS
11.00 FLOR DE EQUIPO
12.00 SORTEO DE TÓMBOLA
SANTIAGUEÑA
12.15 FLOR DE EQUIPO (CONTINÚA)
13.00 NOTICIERO 7
14.00 EL NOTICIERO DE LA
GENTE
14.30 CORTÁ POR LOZANO
15.00 SORTEO DE TÓMBOLA
SANTIAGUEÑA
15.15 CORTÁ POR LOZANO
(CONTINÚA)
16.15 HERCAI
17.15 SOÑAR CONTIGO
18.30 ZULEYHA
19.45 SORTEO DE TÓMBOLA
SANTIAGUEÑA
20.00 ZULEYHA (CONTINÚA)
20.15 NOTICIERO 7 - EDICIÓN
CENTRAL
21.30 FUGITIVA
22.15 SORTEO DE TÓMBOLA
SANTIAGUEÑA
22.30 FUGITIVA (CONTINÚA)
22.45 EL PRIMERO DE NOSOTROS
23.45 MANOS ARRIBA CHEF
00.15 NO ES TAN TARDE
01.00 STAFF
01.15 CIERRE DE TRANSMISIÓN
CANAL 14
12.30 TIEMPO PARA COMPARTIR
13.30 PASIÓN POR EL TURF
14.00 RUIDO DE MOTORES
14.30 NOTICIERO 7
15.30 TICTERES
16.00 ACTIVATE
16.30 ARABESC
17.00 MORENA TV
18.00 VA DE NUEVO
18.30 EN ARMONÍA
19.00 TICKET AL SHOW
20.00 DE A DOS
20.30 JUNTOS /LA INCLUSIÓN
21.00 QUIMSA vs. ATENAS
23.00 LIBERTAD DE OPINIÓN