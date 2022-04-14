CARTELERA TV CINE 14 DE ABRIL DE 2022

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CANAL 7
07.55 APERTURA DE TRANSMISIÓN
08.00 DEBATE ABIERTO
08.30 NICK JR.
09.30 CASADOS CON HIJOS
11.00 FLOR DE EQUIPO
12.00 SORTEO DE TÓMBOLA
SANTIAGUEÑA
12.15 FLOR DE EQUIPO (CONTINÚA)
13.00 NOTICIERO 7 - 1ª EDICIÓN
14.00 EL NOTICIERO DE LA
GENTE
14.30 CORTÁ POR LOZANO
15.00 SORTEO DE MONO FECHAS
15.10 SORTEO DE TÓMBOLA
SANTIAGUEÑA
15.30 CORTÁ POR LOZANO
(CONTINÚA)
16.15 HERCAI
17.15 SOÑAR CONTIGO
18.30 ZULEYHA
19.45 SORTEO DE TÓMBOLA
SANTIAGUEÑA
20.00 ZULEYHA (CONTINÚA)
20.15 NOTICIERO 7 - EDICIÓN
CENTRAL
21.30 FUGITIVA
22.15 SORTEO DE TÓMBOLA
SANTIAGUEÑA
22.30 FUGITIVA (CONTINÚA)
22.45 EL PRIMERO DE NOSOTROS
23.45 MANOS ARRIBA CHEF,
CON DONATO DE SANTIS, DAMIÁN
BETULAR, GERMÁN MARTITEGUI
Y COCINEROS AMATEURS
00.15 NO ES TAN TARDE
01.00 STAFF
01.15 CIERRE DE TRANSMISIÓN
PROGRAMACIÓN DEL VIERNES 15 DE ABRIL
07.55 APERTURA DE TRANSMISIÓN
08.00 NICK JR., CON AVENTURAS
PARA LOS MÁS PEQUEÑOS
09.00 BUEN TELEFÉ
09.30 CASADOS CON HIJOS, LA
SITCOM CON FLOR PEÑA, GUILLERMO
FRANCELLA, ÉRICA RIVAS,
MARCELO DE BELLIS Y LOS
HERMANOS LOPILATO
11.00 FLOR DE EQUIPO, CON LA
CONDUCCIÓN DE DENISE DUMAS
13.00 NOTICIERO 7 - 1ª EDICIÓN
14.00 EL NOTICIERO DE LA
GENTE
14.30 CORTÁ POR LOZANO, CON
LA CONDUCCIÓN DE VERÓNICA
LOZANO
16.15 HERCAI, UN AMOR IMPOSIBLE
17.15 SOÑAR CONTIGO
18.30 ZULEYHA
20.15 NOTICIERO 7 - EDICIÓN
CENTRAL
21.30 FUGITIVA, TELENOVELA
TURCA CON GRAN CANTIDAD DE
FANÁTICOS
23.30 MANOS ARRIBA CHEF,
REALITY CON DONATO DE SANTIS,
DAMIÁN BETULAR Y GERMÁN
MARTITEGUI
00.00 NO ES TAN TARDE, CON
LA CONDUCCIÓN DE GERMÁN
PAOLOSKI
00.45 STAFF
01.00 CIERRE DE TRANSMISIÓN
CANAL 14
12.30 TIEMPO P/ COMPARTIR
13.30 TICKET AL SHOW
14.30 NOTICIERO 7 (1ª Edición)
15.30 VIVIR SANTIAGO
16.00 PARA TODA MUJER
17.00 EN ARMONÍA
17.30 ARTESANOS
18.00 VA DE NUEVO
18.30 SÁBADO SAGRADO
19.30 RUIDO DE MOTORES
20.00 SGO. PBLO. QUE BAILA
20.30 JUNTOS /LA INCLUSIÓN
21.00 TICTERES
21.30 PASIÓN POR EL TURF
22.00 DE A DOS
22.30 NOTICIERO 7