×

CARTELERA TV CINE 14 DE ABRIL DE 2022

A LA 00.15 NO ES TAN TARDE, CON GERMÁN PAOLOSKI.

- 20:23 Cartelera

CANAL 7


07.55 APERTURA DE TRANSMISIÓN

08.00 DEBATE ABIERTO

08.30 NICK JR.

09.30 CASADOS CON HIJOS

11.00 FLOR DE EQUIPO

12.00 SORTEO DE TÓMBOLA

SANTIAGUEÑA

12.15 FLOR DE EQUIPO (CONTINÚA)

13.00 NOTICIERO 7 - 1ª EDICIÓN

14.00 EL NOTICIERO DE LA

GENTE

14.30 CORTÁ POR LOZANO

15.00 SORTEO DE MONO FECHAS

15.10 SORTEO DE TÓMBOLA

SANTIAGUEÑA

15.30 CORTÁ POR LOZANO

(CONTINÚA)

16.15 HERCAI

17.15 SOÑAR CONTIGO

18.30 ZULEYHA

19.45 SORTEO DE TÓMBOLA

SANTIAGUEÑA

20.00 ZULEYHA (CONTINÚA)

20.15 NOTICIERO 7 - EDICIÓN

CENTRAL

21.30 FUGITIVA

22.15 SORTEO DE TÓMBOLA

SANTIAGUEÑA

22.30 FUGITIVA (CONTINÚA)

22.45 EL PRIMERO DE NOSOTROS

23.45 MANOS ARRIBA CHEF,

CON DONATO DE SANTIS, DAMIÁN

BETULAR, GERMÁN MARTITEGUI

Y COCINEROS AMATEURS

00.15 NO ES TAN TARDE

01.00 STAFF

01.15 CIERRE DE TRANSMISIÓN


PROGRAMACIÓN DEL VIERNES 15 DE ABRIL

07.55 APERTURA DE TRANSMISIÓN

08.00 NICK JR., CON AVENTURAS

PARA LOS MÁS PEQUEÑOS

09.00 BUEN TELEFÉ

09.30 CASADOS CON HIJOS, LA

SITCOM CON FLOR PEÑA, GUILLERMO

FRANCELLA, ÉRICA RIVAS,

MARCELO DE BELLIS Y LOS

HERMANOS LOPILATO

11.00 FLOR DE EQUIPO, CON LA

CONDUCCIÓN DE DENISE DUMAS

13.00 NOTICIERO 7 - 1ª EDICIÓN

14.00 EL NOTICIERO DE LA

GENTE

14.30 CORTÁ POR LOZANO, CON

LA CONDUCCIÓN DE VERÓNICA

LOZANO

16.15 HERCAI, UN AMOR IMPOSIBLE

17.15 SOÑAR CONTIGO

18.30 ZULEYHA

20.15 NOTICIERO 7 - EDICIÓN

CENTRAL

21.30 FUGITIVA, TELENOVELA

TURCA CON GRAN CANTIDAD DE

FANÁTICOS

23.30 MANOS ARRIBA CHEF,

REALITY CON DONATO DE SANTIS,

DAMIÁN BETULAR Y GERMÁN

MARTITEGUI

00.00 NO ES TAN TARDE, CON

LA CONDUCCIÓN DE GERMÁN

PAOLOSKI

00.45 STAFF

01.00 CIERRE DE TRANSMISIÓN


CANAL 14

12.30 TIEMPO P/ COMPARTIR

13.30 TICKET AL SHOW

14.30 NOTICIERO 7 (1ª Edición)

15.30 VIVIR SANTIAGO

16.00 PARA TODA MUJER

17.00 EN ARMONÍA

17.30 ARTESANOS

18.00 VA DE NUEVO

18.30 SÁBADO SAGRADO

19.30 RUIDO DE MOTORES

20.00 SGO. PBLO. QUE BAILA

20.30 JUNTOS /LA INCLUSIÓN

21.00 TICTERES

21.30 PASIÓN POR EL TURF

22.00 DE A DOS

22.30 NOTICIERO 7

Más noticias de hoy

Lo último de Economía

La carne vacuna subió 2 veces y carniceros dudan...

El dólar “solidario” se cotizó a $195,34, por arriba del blue

Los que compren 0km por más de $5 M deben informar a la UIF

Lo último de País

Anuncian que se aplicará la cuarta dosis a mayores...

Orgullo argentino: el Conicet, entre las mejores instituciones científicas...

Reporte Covid: 17 muertos y 1.720 nuevos contagios en la Argentina

Lo último de Santiago

Anuncian un jueves con buen tiempo y una máxima...

Se pronostican jornadas agradables y sin lluvias al menos hasta el...

El lavatorio de los pies en la Catedral será a un grupo de niños

Lo último de Deportivo

Estos son los ganadores de las entradas para ver...

Dolor en Colombia por el fallecimiento de Freddy Rincón a los 55...

Quimsa inicia esta noche su última gira de la fase regular

Habrá duras sanciones en el fútbol infantil de Santiago

La duda en Central es el reemplazante de Ramírez