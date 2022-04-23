CARTELERA TV CINE 23 DE ABRIL DE 2022

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CANAL 7
10.55 APERTURA DE TRANSMISIÓN
11.00 CASADOS CON HIJOS,
LA SITCOM CON FLORENCIA
PEÑA, GUILLERMO FRANCELLA,
MARCELO DE BELLIS, ÉRICA
RIVAS Y LOS HERMANOS LOPILATO
12.00 SORTEO DE TÓMBOLA
SANTIAGUEÑA
12.15 CINE. MONKEYBONE
14.00 FINDE EN NICK, AVENTURAS
PARA LOS MÁS PEQUEÑOS
DE LA FAMILIA
15.00 SORTEO DE MONO FECHAS
15.10 SORTEO DE TÓMBOLA
SANTIAGUEÑA
15.30 FINDE EN NICK (CONTINÚA)
16.00 LOS SIMPSONS
16.45 CINE. GOLPE BAJO, EL
JUEGO FINAL
18.30 CINE. LOS 33
19.45 SORTEO DE TÓMBOLA
SANTIAGUEÑA
20.00 CINE. LOS 33 (CONTINÚA)
20.45 PASAPALABRA, CON LA
CONDUCCIÓN DE IVÁN DE PINEDA
22.15 SORTEO DE TÓMBOLA
SANTIAGUEÑA
22.30 PH. PODEMOS HABLAR,
CON LA CONDUCCIÓN DE ANDY
KUSNETZOFF
00.30 CIERRE DE TRANSMISIÓN
CANAL 14
13.00 RECOMIENDO TV
14.00 SGO. PUEBLO QUE BAILA
14.30 ESPÍRITUS DE MI TIERRA
15.30 MUSICALÍSIMO
16.30 MORENA TV
17.30 LOQUITOS X EL FÚTBOL
18.30 VIVIR SANTIAGO, CON
MARTÍN HEREDIA Y LOURDES
VIAÑA
19.00 EN ARMONÍA
19.30 BÁSQUET POR EL 14.
OLÍMPICO vs. SAN MARTIN (R)
21.30 MUSICALÍSIMO
22.30 BÁSQUET FEMENINO.
DEFENSORES DL SUD vs. RED
STAR