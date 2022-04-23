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CARTELERA TV CINE 23 DE ABRIL DE 2022

- 22:14 Cartelera

CANAL 7


10.55 APERTURA DE TRANSMISIÓN

11.00 CASADOS CON HIJOS,

LA SITCOM CON FLORENCIA

PEÑA, GUILLERMO FRANCELLA,

MARCELO DE BELLIS, ÉRICA

RIVAS Y LOS HERMANOS LOPILATO

12.00 SORTEO DE TÓMBOLA

SANTIAGUEÑA

12.15 CINE. MONKEYBONE

14.00 FINDE EN NICK, AVENTURAS

PARA LOS MÁS PEQUEÑOS

DE LA FAMILIA

15.00 SORTEO DE MONO FECHAS

15.10 SORTEO DE TÓMBOLA

SANTIAGUEÑA

15.30 FINDE EN NICK (CONTINÚA)

16.00 LOS SIMPSONS

16.45 CINE. GOLPE BAJO, EL

JUEGO FINAL

18.30 CINE. LOS 33

19.45 SORTEO DE TÓMBOLA

SANTIAGUEÑA

20.00 CINE. LOS 33 (CONTINÚA)

20.45 PASAPALABRA, CON LA

CONDUCCIÓN DE IVÁN DE PINEDA

22.15 SORTEO DE TÓMBOLA

SANTIAGUEÑA

22.30 PH. PODEMOS HABLAR,

CON LA CONDUCCIÓN DE ANDY

KUSNETZOFF

00.30 CIERRE DE TRANSMISIÓN



CANAL 14

13.00 RECOMIENDO TV

14.00 SGO. PUEBLO QUE BAILA

14.30 ESPÍRITUS DE MI TIERRA

15.30 MUSICALÍSIMO

16.30 MORENA TV

17.30 LOQUITOS X EL FÚTBOL

18.30 VIVIR SANTIAGO, CON

MARTÍN HEREDIA Y LOURDES

VIAÑA

19.00 EN ARMONÍA

19.30 BÁSQUET POR EL 14.

OLÍMPICO vs. SAN MARTIN (R)

21.30 MUSICALÍSIMO

22.30 BÁSQUET FEMENINO.

DEFENSORES DL SUD vs. RED

STAR

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