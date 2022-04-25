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CARTELERA TV CINE 25 DE ABRIL DE 2022

A LAS 09.30 ZULEYHA ESTO PASÓ.

- 20:25 Cartelera

CANAL 7


07.55 APERTURA

08.00 DEBATE ABIERTO

08.30 NICK JR.

09.30 ZULEYHA ESTO PASÓ

11.00 FLOR DE EQUIPO

12.00 SORTEO DE TÓMBOLA

SANTIAGUEÑA

12.15 FLOR DE EQUIPO

13.00 NOTICIERO 7

14.00 EL NOTICIERO DE LA

GENTE

14.30 CORTÁ POR LOZANO

15.00 SORTEO DE TÓMBOLA

SANTIAGUEÑA

15.15 CORTÁ POR LOZANO

16.15 HERCAI

17.15 SOÑAR CONTIGO

18.30 ZULEYHA

19.45 SORTEO DE TÓMBOLA

SANTIAGUEÑA

20.00 ZULEYHA (CONTINÚA)

20.15 NOTICIERO 7

21.30 FUGITIVA

22.15 SORTEO DE TÓMBOLA

SANTIAGUEÑA

22.30 FUGITIVA (CONTINÚA)

22.45 EL PRIMERO DE NOSOTROS

23.30 FUGITIVA

00.15 NO ES TAN TARDE

01.00 STAFF

01.15 CIERRE DE TRANSMISIÓN


CANAL 14

13.00 ESPÍRITUS D/ MI TIERRA

14.00 PEDALIER

14.30 MUSICALÍSIMO

15.30 ARTESANOS

16.00 LOQUITOS X EL FÚTBOL

17.00 PARA TODA MUJER

18.00 TICTERES

18.30 TICKET AL SHOW

19.30 ARABESC

20.00 MORENA TV

21.00 B. FEM. DEFENSORES

DEL SUD vs. RED STAR

22.30 SGO. PBLO. QUE BAILA

23.00 VIVIR SANTIAGO

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