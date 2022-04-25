CARTELERA TV CINE 25 DE ABRIL DE 2022

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CANAL 7
07.55 APERTURA
08.00 DEBATE ABIERTO
08.30 NICK JR.
09.30 ZULEYHA ESTO PASÓ
11.00 FLOR DE EQUIPO
12.00 SORTEO DE TÓMBOLA
SANTIAGUEÑA
12.15 FLOR DE EQUIPO
13.00 NOTICIERO 7
14.00 EL NOTICIERO DE LA
GENTE
14.30 CORTÁ POR LOZANO
15.00 SORTEO DE TÓMBOLA
SANTIAGUEÑA
15.15 CORTÁ POR LOZANO
16.15 HERCAI
17.15 SOÑAR CONTIGO
18.30 ZULEYHA
19.45 SORTEO DE TÓMBOLA
SANTIAGUEÑA
20.00 ZULEYHA (CONTINÚA)
20.15 NOTICIERO 7
21.30 FUGITIVA
22.15 SORTEO DE TÓMBOLA
SANTIAGUEÑA
22.30 FUGITIVA (CONTINÚA)
22.45 EL PRIMERO DE NOSOTROS
23.30 FUGITIVA
00.15 NO ES TAN TARDE
01.00 STAFF
01.15 CIERRE DE TRANSMISIÓN
CANAL 14
13.00 ESPÍRITUS D/ MI TIERRA
14.00 PEDALIER
14.30 MUSICALÍSIMO
15.30 ARTESANOS
16.00 LOQUITOS X EL FÚTBOL
17.00 PARA TODA MUJER
18.00 TICTERES
18.30 TICKET AL SHOW
19.30 ARABESC
20.00 MORENA TV
21.00 B. FEM. DEFENSORES
DEL SUD vs. RED STAR
22.30 SGO. PBLO. QUE BAILA
23.00 VIVIR SANTIAGO