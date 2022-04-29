CARTELERA TV CINE 29 DE ABRIL DE 2022

-
CANAL 7
07.55 APERTURA DE TRANSMISIÓN
08.00 DEBATE ABIERTO
08.30 NICK JR., CON AVENTURAS
PARA LOS MÁS PEQUEÑOS
09.30 ZULEHYA ESTO PASÓ
11.00 FLOR DE EQUIPO, CON LA
CONDUCCIÓN DE DENISE DUMAS
12.00 SORTEO DE TÓMBOLA
SANTIAGUEÑA
12.15 FLOR DE EQUIPO (CONTINÚA)
13.00 NOTICIERO 7 - 1ª EDICIÓN
14.00 EL NOTICIERO DE LA
GENTE
14.30 CORTÁ POR LOZANO, CON
LA CONDUCCIÓN DE VERÓNICA
LOZANO
15.00 SORTEO DE TÓMBOLA
SANTIAGUEÑA
15.15 CORTÁ POR LOZANO
(CONTINÚA)
16.15 HERCAI
17.15 SOÑAR CONTIGO
18.30 ZULEYHA
19.45 SORTEO DE TÓMBOLA
SANTIAGUEÑA
20.00 ZULEYHA (CONTINÚA)
20.15 NOTICIERO 7 - EDICIÓN
CENTRAL
21.30 FUGITIVA, LA EXITOSA
TELENOVELA TURCA
22.15 SORTEO DE TÓMBOLA
SANTIAGUEÑA
22.30 FUGITIVA (CONTINÚA)
00.15 NO ES TAN TARDE, CON
LA CONDUCCIÓN DE GERMÁN
PAOLOSKI
01.00 STAFF, CON NACHO GIRÓN
01.15 CIERRE DE TRANSMISIÓN
CANAL 14
12.30 TIEMPO PARA COMPARTIR
13.30 SÁBADO SAGRADO,
CON GERMÁN MONTENEGRO
14.30 NOTICIERO 7 (1ª Edición)
15.30 ACTIVATE
16.00 RECOMIENDO TV
17.00 PARA TODA MUJER
18.00 VA DE NUEVO
18.30 DE A DOS
19.00 TICKET AL SHOW
20.00 MAS FÚTBOL
21.00 JUNTOS POR LA INCLUSIÓN
21.30 PEDALIER
22.00 TICTERES
22.30 NOTICIERO 7 (2ª Edición)