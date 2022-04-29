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CARTELERA TV CINE 29 DE ABRIL DE 2022

- 20:26 Cartelera

CANAL 7 


07.55 APERTURA DE TRANSMISIÓN

08.00 DEBATE ABIERTO

08.30 NICK JR., CON AVENTURAS

PARA LOS MÁS PEQUEÑOS

09.30 ZULEHYA ESTO PASÓ

11.00 FLOR DE EQUIPO, CON LA

CONDUCCIÓN DE DENISE DUMAS

12.00 SORTEO DE TÓMBOLA

SANTIAGUEÑA

12.15 FLOR DE EQUIPO (CONTINÚA)

13.00 NOTICIERO 7 - 1ª EDICIÓN

14.00 EL NOTICIERO DE LA

GENTE

14.30 CORTÁ POR LOZANO, CON

LA CONDUCCIÓN DE VERÓNICA

LOZANO

15.00 SORTEO DE TÓMBOLA

SANTIAGUEÑA

15.15 CORTÁ POR LOZANO

(CONTINÚA)

16.15 HERCAI

17.15 SOÑAR CONTIGO

18.30 ZULEYHA

19.45 SORTEO DE TÓMBOLA

SANTIAGUEÑA

20.00 ZULEYHA (CONTINÚA)

20.15 NOTICIERO 7 - EDICIÓN

CENTRAL

21.30 FUGITIVA, LA EXITOSA

TELENOVELA TURCA

22.15 SORTEO DE TÓMBOLA

SANTIAGUEÑA

22.30 FUGITIVA (CONTINÚA)

00.15 NO ES TAN TARDE, CON

LA CONDUCCIÓN DE GERMÁN

PAOLOSKI

01.00 STAFF, CON NACHO GIRÓN

01.15 CIERRE DE TRANSMISIÓN


CANAL 14

12.30 TIEMPO PARA COMPARTIR

13.30 SÁBADO SAGRADO,

CON GERMÁN MONTENEGRO

14.30 NOTICIERO 7 (1ª Edición)

15.30 ACTIVATE

16.00 RECOMIENDO TV

17.00 PARA TODA MUJER

18.00 VA DE NUEVO

18.30 DE A DOS

19.00 TICKET AL SHOW

20.00 MAS FÚTBOL

21.00 JUNTOS POR LA INCLUSIÓN

21.30 PEDALIER

22.00 TICTERES

22.30 NOTICIERO 7 (2ª Edición)

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