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CARTELERA TV CINE 30 DE ABRIL DE 2022

- 22:01 Cartelera

CANAL 7


10.55 APERTURA DE TRANSMISIÓN

11.00 CASADOS CON HIJOS, LA

SITCOM CON FLORENCIA PEÑA,

GUILLERMO FRANCELLA, ÉRICA

RIVAS, MARCELO DE BELLIS Y

LOS HERMANOS LOPILATO

12.00 SORTEO DE TÓMBOLA

SANTIAGUEÑA

12.15 CINE. FLICKA 2, CON ALISON

LOHMAN, CLINT BLACK,

TAMMIN SURSOK, REILLY DOLMAN

14.00 FINDE EN NICK, CON

AVENTURAS PARA LOS MÁS PEQUEÑOS

15.00 SORTEO DE MONO FECHAS

15.10 SORTEO DE TÓMBOLA

SANTIAGUEÑA

15.30 FINDE EN NICK (CONTINÚA)

16.00 LOS SIMPSONS

17.00 CINE. LOCOS DE IRA, CON

ADAM SANDLER, JACK NICHOLSON,

MARISA TOMEI

18.45 CINE. IMPARABLE, CON

DENZEL WASHINGTON, CHRIS PINE,

ROSARIO DAWSON

19.45 SORTEO DE TÓMBOLA

SANTIAGUEÑA

20.00 CINE. IMPARABLE (CONTINÚA)

20.45 PASAPALABRA, CON LA

CONDUCCIÓN DE IVÁN DE PINEDA

22.15 SORTEO DE TÓMBOLA

SANTIAGUEÑA

22.30 PH. PODEMOS HABLAR,

CON LA CONDUCCIÓN DE ANDY

KUSNETZOFF

00.30 CIERRE DE TRANSMISIÓN


PROGRAMACIÓN DEL DOMINGO 1 DE MAYO

09.55 APERTURA DE TRANSMISIÓN

10.00 FINDE EN NICK, CON

AVENTURAS PARA LOS MÁS PEQUEÑOS

10.30 SANTA MISA, DESDE LA

CATEDRAL BASÍLICA DE SANTIAGO

DEL ESTERO

11.30 LA PEÑA DE MORFI, CON

LA CONDUCCIÓN DE JEY MAMMON

Y JÉSICA CIRIO, Y LA VISITA

DE ABEL PINTOS, SANDRA MIHANOVICH,

LOS PALMERAS Y MUCHO

MÁS

16.30 CINE. MIRA QUIÉN HABLA

TAMBIÉN, CON KIRSTIE ALLEY,

JOHN TRAVOLTA, TWINK CAPLAN

17.30 CINE. TITANIC, CON LEONARDO

DI CAPRIO, KATE WINSLET,

BILLY ZANE, BILL PAXTON,

FRANCES FISHER

20.15 PASAPALABRA, CON LA

CONDUCCIÓN DE IVÁN DE PINEDA

22.15 OPINIÓN DEPORTIVA, CON

LA CONDUCCIÓN DE SANTIAGO

LEZANA Y LITO ARGAÑARAZ

23.15 MASTERCHEF CELEBRITY.

LA REVANCHA, CON LA

CONDUCCIÓN DE SANTIAGO DEL

MORO Y EL JURADO INTEGRADO

POR DONATO DE SANTIS, DAMIÁN

BETULAR Y GERMÁN MARTITEGUI

01.00 VIAJECHEF, CON LA CONDUCCIÓN

DE ROBERTITO FUNES

UGARTE

01.15 CIERRE DE TRANSMISIÓN



CANAL 14

13.00 RECOMIENDO TV

14.00 SGO. PBLO. QUE BAILA

14.30 ESPÍRITUS DE MI TIERRA

15.30 MUSICALÍSIMO

16.30 MORENA TV

17.30 LOQUITOS X EL FÚTBOL

18.30 VIVIR SANTIAGO

19.00 EN ARMONÍA

19.30 PARA TODA MUJER

20.30 SÁBADO SAGRADO

21.30 MUSICALÍSIMO

22.30 BÁSQUET FEMENINO.

DEFENSORES DEL SUD vs .

BELGRANO VERDE


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