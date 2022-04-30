CARTELERA TV CINE 30 DE ABRIL DE 2022

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CANAL 7
10.55 APERTURA DE TRANSMISIÓN
11.00 CASADOS CON HIJOS, LA
SITCOM CON FLORENCIA PEÑA,
GUILLERMO FRANCELLA, ÉRICA
RIVAS, MARCELO DE BELLIS Y
LOS HERMANOS LOPILATO
12.00 SORTEO DE TÓMBOLA
SANTIAGUEÑA
12.15 CINE. FLICKA 2, CON ALISON
LOHMAN, CLINT BLACK,
TAMMIN SURSOK, REILLY DOLMAN
14.00 FINDE EN NICK, CON
AVENTURAS PARA LOS MÁS PEQUEÑOS
15.00 SORTEO DE MONO FECHAS
15.10 SORTEO DE TÓMBOLA
SANTIAGUEÑA
15.30 FINDE EN NICK (CONTINÚA)
16.00 LOS SIMPSONS
17.00 CINE. LOCOS DE IRA, CON
ADAM SANDLER, JACK NICHOLSON,
MARISA TOMEI
18.45 CINE. IMPARABLE, CON
DENZEL WASHINGTON, CHRIS PINE,
ROSARIO DAWSON
19.45 SORTEO DE TÓMBOLA
SANTIAGUEÑA
20.00 CINE. IMPARABLE (CONTINÚA)
20.45 PASAPALABRA, CON LA
CONDUCCIÓN DE IVÁN DE PINEDA
22.15 SORTEO DE TÓMBOLA
SANTIAGUEÑA
22.30 PH. PODEMOS HABLAR,
CON LA CONDUCCIÓN DE ANDY
KUSNETZOFF
00.30 CIERRE DE TRANSMISIÓN
PROGRAMACIÓN DEL DOMINGO 1 DE MAYO
09.55 APERTURA DE TRANSMISIÓN
10.00 FINDE EN NICK, CON
AVENTURAS PARA LOS MÁS PEQUEÑOS
10.30 SANTA MISA, DESDE LA
CATEDRAL BASÍLICA DE SANTIAGO
DEL ESTERO
11.30 LA PEÑA DE MORFI, CON
LA CONDUCCIÓN DE JEY MAMMON
Y JÉSICA CIRIO, Y LA VISITA
DE ABEL PINTOS, SANDRA MIHANOVICH,
LOS PALMERAS Y MUCHO
MÁS
16.30 CINE. MIRA QUIÉN HABLA
TAMBIÉN, CON KIRSTIE ALLEY,
JOHN TRAVOLTA, TWINK CAPLAN
17.30 CINE. TITANIC, CON LEONARDO
DI CAPRIO, KATE WINSLET,
BILLY ZANE, BILL PAXTON,
FRANCES FISHER
20.15 PASAPALABRA, CON LA
CONDUCCIÓN DE IVÁN DE PINEDA
22.15 OPINIÓN DEPORTIVA, CON
LA CONDUCCIÓN DE SANTIAGO
LEZANA Y LITO ARGAÑARAZ
23.15 MASTERCHEF CELEBRITY.
LA REVANCHA, CON LA
CONDUCCIÓN DE SANTIAGO DEL
MORO Y EL JURADO INTEGRADO
POR DONATO DE SANTIS, DAMIÁN
BETULAR Y GERMÁN MARTITEGUI
01.00 VIAJECHEF, CON LA CONDUCCIÓN
DE ROBERTITO FUNES
UGARTE
01.15 CIERRE DE TRANSMISIÓN
CANAL 14
13.00 RECOMIENDO TV
14.00 SGO. PBLO. QUE BAILA
14.30 ESPÍRITUS DE MI TIERRA
15.30 MUSICALÍSIMO
16.30 MORENA TV
17.30 LOQUITOS X EL FÚTBOL
18.30 VIVIR SANTIAGO
19.00 EN ARMONÍA
19.30 PARA TODA MUJER
20.30 SÁBADO SAGRADO
21.30 MUSICALÍSIMO
22.30 BÁSQUET FEMENINO.
DEFENSORES DEL SUD vs .
BELGRANO VERDE