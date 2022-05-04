×

CARTELERA TV CINE 4 DE MAYO DE 2022

A LAS 14.30 CORTÁ POR LOZANO.

- 20:36 Cartelera

CANAL 7 


08.00 DEBATE ABIERTO

08.30 LIBERTAD DE OPINIÓN

09.30 NICK JR.

10.30 ZULEYHA ESTO PASÓ

11.00 FLOR DE EQUIPO

12.00 SORTEO DE TÓMBOLA

SANTIAGUEÑA

12.15 FLOR DE EQUIPO

13.00 NOTICIERO 7

14.00 EL NOTICIERO DE LA

GENTE

14.30 CORTÁ POR LOZANO

15.00 SORTEO DE TÓMBOLA

SANTIAGUEÑA

15.15 CORTÁ POR LOZANO

16.15 HERCAI

17.15 SOÑAR CONTIGO

18.30 ZULEYHA

19.45 SORTEO DE TÓMBOLA

SANTIAGUEÑA

20.00 ZULEYHA (CONTINÚA)

20.15 NOTICIERO 7

21.30 FUGITIVA

22.15 SORTEO DE TÓMBOLA

SANTIAGUEÑA

22.30 FUGITIVA (CONTINÚA)

22.45 EL 1° DE NOSOTROS

23.30 FUGITIVA

00.15 NO ES TAN TARDE

01.00 STAFF


CANAL 14

12.30 TIEMPO P/ COMPARTIR

13.30 PASIÓN POR EL TURF

14.00 RUIDO DE MOTORES

14.30 NOTICIERO 7 (1ª Edición)

15.30 TICTERES

16.00 ACTIVATE

16.30 ARABESC

17.00 MORENA TV

18.00 VA DE NUEVO

18.30 EN ARMONÍA

19.00 TICKET AL SHOW

20.00 DE A DOS

20.30 JUNTOS POR LA INCLUSIÓN

21.00 BÁSQUET: QUIMSA VS.

OBERÁ TC - J2

23.00 LIBERTAD DE OPINIÓN

Más noticias de hoy

Lo último de Economía

Comercios deberán instalar los nuevos controladores...

Expendedores de combustibles indican que están “en modo de supervivencia”

Los remedios inician mayo con alzas de hasta un 11%

Lo último de País

Detectan irregularidades en la venta y alquiler...

Gastronómicos argentinos acordaron un 55% de aumento salarial

El gigante Mercado Libre, imputado: podría caerle una multa de 5...

Lo último de Política

La curia porteña, sospechada de irregularidades...

Una activista trans representa al país en temáticas LGBT+

Mondino: “La inflación es altísima, hay mucha preocupación y...

Lo último de Santiago

Ucse: equipo de investigación disertó sobre...

Presentarán obras sobre la Autonomía Provincial en la Feria del...

Se programaron actividades por el Día de la Celiaquía