CARTELERA TV CINE 4 DE MAYO DE 2022

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CANAL 7
08.00 DEBATE ABIERTO
08.30 LIBERTAD DE OPINIÓN
09.30 NICK JR.
10.30 ZULEYHA ESTO PASÓ
11.00 FLOR DE EQUIPO
12.00 SORTEO DE TÓMBOLA
SANTIAGUEÑA
12.15 FLOR DE EQUIPO
13.00 NOTICIERO 7
14.00 EL NOTICIERO DE LA
GENTE
14.30 CORTÁ POR LOZANO
15.00 SORTEO DE TÓMBOLA
SANTIAGUEÑA
15.15 CORTÁ POR LOZANO
16.15 HERCAI
17.15 SOÑAR CONTIGO
18.30 ZULEYHA
19.45 SORTEO DE TÓMBOLA
SANTIAGUEÑA
20.00 ZULEYHA (CONTINÚA)
20.15 NOTICIERO 7
21.30 FUGITIVA
22.15 SORTEO DE TÓMBOLA
SANTIAGUEÑA
22.30 FUGITIVA (CONTINÚA)
22.45 EL 1° DE NOSOTROS
23.30 FUGITIVA
00.15 NO ES TAN TARDE
01.00 STAFF
CANAL 14
12.30 TIEMPO P/ COMPARTIR
13.30 PASIÓN POR EL TURF
14.00 RUIDO DE MOTORES
14.30 NOTICIERO 7 (1ª Edición)
15.30 TICTERES
16.00 ACTIVATE
16.30 ARABESC
17.00 MORENA TV
18.00 VA DE NUEVO
18.30 EN ARMONÍA
19.00 TICKET AL SHOW
20.00 DE A DOS
20.30 JUNTOS POR LA INCLUSIÓN
21.00 BÁSQUET: QUIMSA VS.
OBERÁ TC - J2
23.00 LIBERTAD DE OPINIÓN