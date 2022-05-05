CARTELERA TV CINE 5 DE MAYO DE 2022

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CANAL 7
07.55 APERTURA DE TRANSMISIÓN
08.00 DEBATE ABIERTO
08.30 NICK JR.
09.30 ZULEYHA ESTO PASÓ
11.00 FLOR DE EQUIPO, CON LA
CONDUCCIÓN DE DENISE DUMAS
12.00 SORTEO DE TÓMBOLA
SANTIAGUEÑA
12.15 FLOR DE EQUIPO (CONTINÚA)
13.00 NOTICIERO 7 - 1ª EDICION
14.00 EL NOTICIERO DE LA
GENTE
14.30 CORTÁ POR LOZANO, CON
LA CONDUCCIÓN DE VERÓNICA
LOZANO
15.00 SORTEO DE MONO FECHAS
15.10 SORTEO DE TÓMBOLA
SANTIAGUEÑA
15.30 CORTÁ POR LOZANO
(CONTINÚA)
16.15 HERCAI
17.15 SOÑAR CONTIGO
18.30 ZULEYHA
19.45 SORTEO DE TÓMBOLA
SANTIAGUEÑA
20.00 ZULEYHA (CONTINÚA)
20.15 NOTICIERO 7 - EDICIÓN
CENTRAL
21.30 FUGITIVA
22.15 SORTEO DE TÓMBOLA
SANTIAGUEÑA
22.30 FUGITIVA (CONTINÚA)
22.45 EL PRIMERO DE NOSOTROS
23.30 FUGITIVA
00.15 NO ES TAN TARDE
01.00 STAFF
01.15 CIERRE DE TRANSMISIÓN
CANAL 14
12.30 TIEMPO P/ COMPARTIR
13.30 TICKET AL SHOW
14.30 NOTICIERO 7 (1ª Edición)
15.30 VIVIR SANTIAGO
16.00 PARA TODA MUJER
17.00 EN ARMONÍA
17.30 EN VIAJE
18.00 VA DE NUEVO
18.30 SÁBADO SAGRADO
19.30 RUIDO DE MOTORES
20.00 SGO. PBLO. QUE BAILA
20.30 JUNTOS POR LA INCLUSIÓN
21.00 TICTERES
21.30 PASIÓN POR EL TURF
22.00 DE A DOS
22.30 NOTICIERO 7 (2º Edición)