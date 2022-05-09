CARTELERA TV CINE 9 DE MAYO DE 2022

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CANAL 7
07.55 APERTURA DE TRANSMISIÓN
08.00 DEBATE ABIERTO
08.30 NICK JR., CON AVENTURAS
PARA LOS MÁS PEQUEÑOS
09.30 ZULEYHA ESTO PASÓ
11.00 FLOR DE EQUIPO, CON
DENISE DUMAS
12.00 SORTEO DE TÓMBOLA
SANTIAGUEÑA
12.15 FLOR DE EQUIPO (CONTINÚA)
13.00 NOTICIERO 7 - 1ª EDICIÓN
14.00 EL NOTICIERO DE LA
GENTE
14.30 CORTÁ POR LOZANO, CON
VERÓNICA LOZANO
15.00 SORTEO DE TÓMBOLA
SANTIAGUEÑA
15.15 CORTÁ POR LOZANO
(CONTINÚA)
16.00 HERCAI
17.00 NUESTRO AMOR ETERNO
17.45 SOÑAR CONTIGO
18.45 ZULEYHA
19.45 SORTEO DE TÓMBOLA
SANTIAGUEÑA
20.00 ZULEYHA (CONTINÚA)
20.15 NOTICIERO 7 - EDICIÓN
CENTRAL
21.30 FUGITIVA
22.15 SORTEO DE TÓMBOLA
SANTIAGUEÑA
22.30 FUGITIVA (CONTINÚA)
22.45 EL PRIMERO DE NOSOTROS
23.45 FUGITIVA
00.15 NO ES TAN TARDE, CON
GERMÁN PAOLOSKI
01.00 STAFF
01.15 CIERRE DE TRANSMISIÓN
CANAL 14
12.30 TIEMPO PARA COMPARTIR
13.30 RECOMIENDO TV
14.30 NOTICIERO 7 (1ª Edición)
15.30 PEDALIER
16.00 BÁSQUET FEMENINO.
DEFENSORES DEL SUD vs . ALTE.
BROWN
17.30 EN ARMONÍA
18.00 VA DE NUEVO
18.30 ACTIVATE
19.00 EL CLÁSICO. GÜEMES
vs . FLANDRIA
21.00 ARABESC
21.30 MÁS FÚTBOL
22.30 DE A DOS
23.00 NOTICIERO 7 (2ª Edición)