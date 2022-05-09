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CARTELERA TV CINE 9 DE MAYO DE 2022

A LAS 09.30 LA NOVELA TURCA, ZULEYHA ESTO PASÓ.

- 20:13 Cartelera

CANAL 7


07.55 APERTURA DE TRANSMISIÓN

08.00 DEBATE ABIERTO

08.30 NICK JR., CON AVENTURAS

PARA LOS MÁS PEQUEÑOS

09.30 ZULEYHA ESTO PASÓ

11.00 FLOR DE EQUIPO, CON

DENISE DUMAS

12.00 SORTEO DE TÓMBOLA

SANTIAGUEÑA

12.15 FLOR DE EQUIPO (CONTINÚA)

13.00 NOTICIERO 7 - 1ª EDICIÓN

14.00 EL NOTICIERO DE LA

GENTE

14.30 CORTÁ POR LOZANO, CON

VERÓNICA LOZANO

15.00 SORTEO DE TÓMBOLA

SANTIAGUEÑA

15.15 CORTÁ POR LOZANO

(CONTINÚA)

16.00 HERCAI

17.00 NUESTRO AMOR ETERNO

17.45 SOÑAR CONTIGO

18.45 ZULEYHA

19.45 SORTEO DE TÓMBOLA

SANTIAGUEÑA

20.00 ZULEYHA (CONTINÚA)

20.15 NOTICIERO 7 - EDICIÓN

CENTRAL

21.30 FUGITIVA

22.15 SORTEO DE TÓMBOLA

SANTIAGUEÑA

22.30 FUGITIVA (CONTINÚA)

22.45 EL PRIMERO DE NOSOTROS

23.45 FUGITIVA

00.15 NO ES TAN TARDE, CON

GERMÁN PAOLOSKI

01.00 STAFF

01.15 CIERRE DE TRANSMISIÓN



CANAL 14

12.30 TIEMPO PARA COMPARTIR

13.30 RECOMIENDO TV

14.30 NOTICIERO 7 (1ª Edición)

15.30 PEDALIER

16.00 BÁSQUET FEMENINO.

DEFENSORES DEL SUD vs . ALTE.

BROWN

17.30 EN ARMONÍA

18.00 VA DE NUEVO

18.30 ACTIVATE

19.00 EL CLÁSICO. GÜEMES

vs . FLANDRIA

21.00 ARABESC

21.30 MÁS FÚTBOL

22.30 DE A DOS

23.00 NOTICIERO 7 (2ª Edición)

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