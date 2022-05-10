CARTELERA TV CINE 10 DE MAYO DE 2022

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CANAL 7
07.55 APERTURA
08.00 DEBATE ABIERTO
08.30 NICK JR.
09.30 ZULEYHA ESTO PASÓ
11.00 FLOR DE EQUIPO
12.00 SORTEO DE TÓMBOLA
SANTIAGUEÑA
12.15 FLOR DE EQUIPO (CONTINÚA)
13.00 NOTICIERO 7 - 1ª EDICION
14.00 EL NOTICIERO DE LA
GENTE
14.30 CORTÁ POR LOZANO
15.00 SORTEO DE MONO FECHAS
15.10 SORTEO DE TÓMBOLA
SANTIAGUEÑA
15.30 CORTÁ POR LOZANO
(CONTINÚA)
16.00 HERCAI
17.00 NUESTRO AMOR ETERNO
17.45 SOÑAR CONTIGO
18.45 ZULEYHA
19.45 SORTEO DE TÓMBOLA
SANTIAGUEÑA
20.00 ZULEYHA (CONTINÚA)
20.15 NOTICIERO 7 - EDICIÓN
CENTRAL
21.15 LIBERTAD DE OPINIÓN,
CON ROGELIO LLAPUR, ROBERTO
AYALA, CARLOS GÓMEZ Y RAFAEL
FANO
22.15 SORTEO DE TÓMBOLA
SANTIAGUEÑA
22.30 FUGITIVA
23.30 EL PRIMERO DE NOSOTROS
00.30 FUGITIVA
01.00 NO ES TAN TARDE
01.45 CIERRE DE TRANSMISIÓN
CANAL 14
12.30 TIEMPO P/ COMPARTIR
13.30 SÁBADO SAGRADO
14.30 NOTICIERO 7 (1ª Edición)
15.30 TICTERES
16.00 EL CLÁSICO. GÜEMES
vs. FLANDRIA
18.00 VA DE NUEVO
18.30 EN ARMONIA
19.00 ESPÍRITUS DE MI TIERRA
20.00 MÁS FÚTBOL
21.00 RUIDO DE MOTORES
21.30 EN VIAJE
22.00 PASIÓN POR EL TURF
22.30 DE A DOS
23.00 NOTICIERO 7 (2ª Edición)