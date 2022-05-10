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CARTELERA TV CINE 10 DE MAYO DE 2022

A LAS 21.15 LIBERTAD DE OPINIÓN, CON LA CONDUCCIÓN DE ROGELIO LLAPUR.

- 20:24 Cartelera

CANAL 7


07.55 APERTURA

08.00 DEBATE ABIERTO

08.30 NICK JR.

09.30 ZULEYHA ESTO PASÓ

11.00 FLOR DE EQUIPO

12.00 SORTEO DE TÓMBOLA

SANTIAGUEÑA

12.15 FLOR DE EQUIPO (CONTINÚA)

13.00 NOTICIERO 7 - 1ª EDICION

14.00 EL NOTICIERO DE LA

GENTE

14.30 CORTÁ POR LOZANO

15.00 SORTEO DE MONO FECHAS

15.10 SORTEO DE TÓMBOLA

SANTIAGUEÑA

15.30 CORTÁ POR LOZANO

(CONTINÚA)

16.00 HERCAI

17.00 NUESTRO AMOR ETERNO

17.45 SOÑAR CONTIGO

18.45 ZULEYHA

19.45 SORTEO DE TÓMBOLA

SANTIAGUEÑA

20.00 ZULEYHA (CONTINÚA)

20.15 NOTICIERO 7 - EDICIÓN

CENTRAL

21.15 LIBERTAD DE OPINIÓN,

CON ROGELIO LLAPUR, ROBERTO

AYALA, CARLOS GÓMEZ Y RAFAEL

FANO

22.15 SORTEO DE TÓMBOLA

SANTIAGUEÑA

22.30 FUGITIVA

23.30 EL PRIMERO DE NOSOTROS

00.30 FUGITIVA

01.00 NO ES TAN TARDE

01.45 CIERRE DE TRANSMISIÓN


CANAL 14

12.30 TIEMPO P/ COMPARTIR

13.30 SÁBADO SAGRADO

14.30 NOTICIERO 7 (1ª Edición)

15.30 TICTERES

16.00 EL CLÁSICO. GÜEMES

vs. FLANDRIA

18.00 VA DE NUEVO

18.30 EN ARMONIA

19.00 ESPÍRITUS DE MI TIERRA

20.00 MÁS FÚTBOL

21.00 RUIDO DE MOTORES

21.30 EN VIAJE

22.00 PASIÓN POR EL TURF

22.30 DE A DOS

23.00 NOTICIERO 7 (2ª Edición)

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