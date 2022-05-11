CARTELERA TV CINE 11 DE MAYO DE 2022

-
CANAL 7
07.55 APERTURA DE TRANSMISIÓN
08.00 DEBATE ABIERTO
08.30 LIBERTAD DE OPINIÓN
09.30 NICK JR.
10.30 ZULEYHA ESTO PASÓ
11.00 FLOR DE EQUIPO, CON DENISE DUMAS
12.00 SORTEO DE TÓMBOLA SANTIAGUEÑA
12.15 FLOR DE EQUIPO (Cont.)
13.00 NOTICIERO 7 - 1ª EDICIÓN
14.00 EL NOTICIERO DE LA GENTE
14.30 CORTÁ POR LOZANO, CON VERÓNICA LOZANO
15.00 SORTEO DE TÓMBOLA SANTIAGUEÑA
15.15 CORTÁ POR LOZANO (CONTINÚA)
16.00 HERCAI
17.00 NUESTRO AMOR ETERNO
17.45 SOÑAR CONTIGO
18.45 ZULEYHA
19.45 SORTEO DE TÓMBOLA SANTIAGUEÑA
20.00 ZULEYHA (CONTINÚA)
20.15 NOTICIERO 7 – EDICIÓN CENTRAL
21.30 FUGITIVA
22.15 SORTEO DE TÓMBOLA SANTIAGUEÑA
22.30 FUGITIVA (CONTINÚA)
22.45 EL PRIMERO DE NOSOTROS
23.45 FUGITIVA
00.15 NO ES TAN TARDE, CON GERMÁN PAOLOSKI
01.00 STAFF
01.15 CIERRE DE TRANSMISIÓN
CANAL 14
12.30 TIEMPO PARA COMPARTIR
13.30 PASIÓN POR EL TURF
14.00 RUIDO DE MOTORES
14.30 NOTICIERO 7 (1ª Edición)
15.30 SÓLO PÁDEL
16.30 ARABESC
17.00 MORENA TV
18.00 VA DE NUEVO
18.30 EN ARMONÍA
19.00 TICKET AL SHOW
20.00 DE A DOS
20.30 JUNTOS POR LA INCLUSIÓN
21.00 ACTIVATE
21.30 LIBERTAD DE OPINIÓN
23.00 NOTICIERO 7 (2ª Edición)
CINE
DR. STRANGE, EN EL UNIVERSO DE LA LOCURA (2D) (ESTRENO) CÓMIC (+ 13 AÑOS) DURACIÓN: 126 MINUTOS HASTA EL 11 /05/2022 17:30 hs (cast) 18:00 hs (cast) 19:50 hs (cast) 20:20 hs 22:20 (subt) 22:40 hs (cast)
DR. STRANGE, EN EL UNIVERSO DE LA LOCURA (3D) (ESTRENO) CÓMIC (+ 13 AÑOS) DURACIÓN: 126 MINUTOS HASTA 11/05/2022 16:40 hs(cast) 19:00 hs(cast)21:30 hs (cast)
EN LA MIRA (2D) DRAMA, SUSPENSO (+ 13 AÑOS) DURACIÓN: 85 MINUTOS HASTA EL 11/05/2022 22:15 hs (cast)
ANIMALES FANTÁSTICOS 3 (2D)AVENTURAS (+ 13 AÑOS) DURACIÓN: 142 MINUTOS HASTA EL 11/05/ 19:30 (cast)
SONIC (2D) ANIMACIÓN (ATP) DURACIÓN: 122 MINUTOS HASTA EL 11/05 17:00 hs (cast)
LOS TIPOS MALOS (2D) ANIMACIÓN (ATP) HASTA EL 11/05 17:20 hs (cast)
JACK EN LA CAJA MALDITA (2D) TERROR (+13 AÑOS) DURACIÓN 87 MINUTOS HASTA EL 11/05/ 19:20 hs (cast)
HOMBRE DEL NORTE 2D ACCIÓN (+ 13 AÑOS) DURACIÓN
137 MINUTOS HASTA EL 11/05/22 21:30 hs (subt).