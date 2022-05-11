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CARTELERA TV CINE 11 DE MAYO DE 2022

A LA 00.15 NO ES TAN TARDE, CON GERMÁN PAOLOSKI.

- 22:19 Cartelera

CANAL 7

07.55 APERTURA DE TRANSMISIÓN

08.00 DEBATE ABIERTO

08.30 LIBERTAD DE OPINIÓN

09.30 NICK JR.

10.30 ZULEYHA ESTO PASÓ

11.00 FLOR DE EQUIPO, CON DENISE DUMAS

12.00 SORTEO DE TÓMBOLA SANTIAGUEÑA

12.15 FLOR DE EQUIPO (Cont.)

13.00 NOTICIERO 7 - 1ª EDICIÓN

14.00 EL NOTICIERO DE LA GENTE

14.30 CORTÁ POR LOZANO, CON VERÓNICA LOZANO

15.00 SORTEO DE TÓMBOLA SANTIAGUEÑA

15.15 CORTÁ POR LOZANO (CONTINÚA)

16.00 HERCAI

17.00 NUESTRO AMOR ETERNO

17.45 SOÑAR CONTIGO

18.45 ZULEYHA

19.45 SORTEO DE TÓMBOLA SANTIAGUEÑA

20.00 ZULEYHA (CONTINÚA)

20.15 NOTICIERO 7 – EDICIÓN CENTRAL

21.30 FUGITIVA

22.15 SORTEO DE TÓMBOLA SANTIAGUEÑA

22.30 FUGITIVA (CONTINÚA)

22.45 EL PRIMERO DE NOSOTROS

23.45 FUGITIVA

00.15 NO ES TAN TARDE, CON GERMÁN PAOLOSKI

01.00 STAFF

01.15 CIERRE DE TRANSMISIÓN

CANAL 14

12.30 TIEMPO PARA COMPARTIR

13.30 PASIÓN POR EL TURF

14.00 RUIDO DE MOTORES

14.30 NOTICIERO 7 (1ª Edición)

15.30 SÓLO PÁDEL

16.30 ARABESC

17.00 MORENA TV

18.00 VA DE NUEVO

18.30 EN ARMONÍA

19.00 TICKET AL SHOW

20.00 DE A DOS

20.30 JUNTOS POR LA INCLUSIÓN

21.00 ACTIVATE

21.30 LIBERTAD DE OPINIÓN

23.00 NOTICIERO 7 (2ª Edición)

CINE 

DR. STRANGE, EN EL UNIVERSO DE LA LOCURA (2D) (ESTRENO) CÓMIC (+ 13 AÑOS) DURACIÓN: 126 MINUTOS HASTA EL 11 /05/2022 17:30 hs (cast) 18:00 hs (cast) 19:50 hs (cast) 20:20 hs 22:20 (subt) 22:40 hs (cast)

DR. STRANGE, EN EL UNIVERSO DE LA LOCURA (3D) (ESTRENO) CÓMIC (+ 13 AÑOS) DURACIÓN: 126 MINUTOS HASTA 11/05/2022 16:40 hs(cast) 19:00 hs(cast)21:30 hs (cast)

EN LA MIRA (2D) DRAMA, SUSPENSO (+ 13 AÑOS) DURACIÓN: 85 MINUTOS HASTA EL 11/05/2022 22:15 hs (cast)

ANIMALES FANTÁSTICOS 3 (2D)AVENTURAS (+ 13 AÑOS) DURACIÓN: 142 MINUTOS HASTA EL 11/05/ 19:30 (cast)

SONIC (2D) ANIMACIÓN (ATP) DURACIÓN: 122 MINUTOS HASTA EL 11/05 17:00 hs (cast)

LOS TIPOS MALOS (2D) ANIMACIÓN (ATP) HASTA EL 11/05 17:20 hs (cast)

JACK EN LA CAJA MALDITA (2D) TERROR (+13 AÑOS) DURACIÓN 87 MINUTOS HASTA EL 11/05/ 19:20 hs (cast)

HOMBRE DEL NORTE 2D ACCIÓN (+ 13 AÑOS) DURACIÓN

137 MINUTOS HASTA EL 11/05/22 21:30 hs (subt).


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