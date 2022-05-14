CARTELERA TV CINE 14 DE MAYO DE 2022

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CANAL 7
10.55 APERTURA DE TRANSMISIÓN
11.00 CASADOS CON HIJOS
12.00 SORTEO DE TÓMBOLA
SANTIAGUEÑA
12.15 CINE. EL REINO SECRETO
14.00 FINDE EN NICK
15.00 SORTEO DE MONO FECHAS
15.10 SORTEO DE TÓMBOLA
SANTIAGUEÑA
15.30 FINDE EN NICK (CONTINÚA)
17.00 LOS SIMPSONS
18.00 DOCTOR MILAGRO, LA
VUELTA DE LA TELENOVELA
TURCA
19.45 SORTEO DE TÓMBOLA
SANTIAGUEÑA
20.00 DOCTOR MILAGRO
(CONTINÚA)
21.15 PASAPALABRA, CON
IVÁN DE PINEDA
22.15 SORTEO DE TÓMBOLA
SANTIAGUEÑA
22.15 PASAPALABRA (CONTINÚA)
22.45 PH. PODEMOS HABLAR,
CON ANDY KUSNETZOFF
00.30 IMPULSA TÚ PASIÓN
00.45 CIERRE DE TRANSMISIÓN
CANAL 14
12.00 SÁBADO SAGRADO
13.00 RECOMIENDO TV, CON
SEBASTIÁN Y CINTHIA
14.00 SGO. PUEBLO QUE BAILA
14.30 ESPÍRITUS DE MI TIERRA
15.30 MUSICALÍSIMO TV
16.30 MORENA TV
17.30 LOQUITOS X EL FUTBOL
18.30 VIVIR SANTIAGO
19.00 EN ARMONÍA
19.30 PARA TODA MUJER
20.30 FIESTA TROPICAL
21.30 MUSICALÍSIMO TV
22.30 RECORDANDO, CON
DANNY PECCI
23.30 EN VIAJE