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CARTELERA TV CINE 14 DE MAYO DE 2022

18.00 DOCTOR MILAGRO, EL REGRESO DE LA SERIE TURCA.

- 20:51 Cartelera

CANAL 7


10.55 APERTURA DE TRANSMISIÓN

11.00 CASADOS CON HIJOS

12.00 SORTEO DE TÓMBOLA

SANTIAGUEÑA

12.15 CINE. EL REINO SECRETO

14.00 FINDE EN NICK

15.00 SORTEO DE MONO FECHAS

15.10 SORTEO DE TÓMBOLA

SANTIAGUEÑA

15.30 FINDE EN NICK (CONTINÚA)

17.00 LOS SIMPSONS

18.00 DOCTOR MILAGRO, LA

VUELTA DE LA TELENOVELA

TURCA

19.45 SORTEO DE TÓMBOLA

SANTIAGUEÑA

20.00 DOCTOR MILAGRO

(CONTINÚA)

21.15 PASAPALABRA, CON

IVÁN DE PINEDA

22.15 SORTEO DE TÓMBOLA

SANTIAGUEÑA

22.15 PASAPALABRA (CONTINÚA)

22.45 PH. PODEMOS HABLAR,

CON ANDY KUSNETZOFF

00.30 IMPULSA TÚ PASIÓN

00.45 CIERRE DE TRANSMISIÓN


CANAL 14

12.00 SÁBADO SAGRADO

13.00 RECOMIENDO TV, CON

SEBASTIÁN Y CINTHIA

14.00 SGO. PUEBLO QUE BAILA

14.30 ESPÍRITUS DE MI TIERRA

15.30 MUSICALÍSIMO TV

16.30 MORENA TV

17.30 LOQUITOS X EL FUTBOL

18.30 VIVIR SANTIAGO

19.00 EN ARMONÍA

19.30 PARA TODA MUJER

20.30 FIESTA TROPICAL

21.30 MUSICALÍSIMO TV

22.30 RECORDANDO, CON

DANNY PECCI

23.30 EN VIAJE


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