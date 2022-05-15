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CARTELERA TV CINE 15 DE MAYO DE 2022

- 21:57 Cartelera

CANAL 7


09.55 APERTURA DE TRANSMISIÓN

10.00 FINDE EN NICK, CON

AVENTURAS PARA LOS MÁS

PEQUEÑOS

10.30 SANTA MISA, DESDE

LA CATEDRAL BASÍLICA

11.30 SORTEO DE TÓMBOLA

SANTIAGUEÑA

11.45 LA PEÑA DE MORFI,

CON LA CONDUCCIÓN DE JEY

MAMMON Y JÉSICA CIRIO. HOY

RECIBEN A PIMPINELA, RUBÉN

RADA, LOS ALONSITOS Y ZOE

GOTUSSO. ADEMÁS, BENITO

CERATI ACOMPAÑARÁ A JEY

EN SU DEBUT COMO SOLISTA

14.00 SORTEO DE MONO

BINGO

14.10 SORTEO DE TÓMBOLA

SANTIAGUEÑA

14.30 LA PEÑA DE MORFI

(CONTINÚA)

17.00 CINE. MATILDA, CON

MARA WILSON, PAM FERRIS,

DANNY DE VITO, EMBETH DAVIDTZ

19.00 EL ÚLTIMO PASAJERO,

DEBUTA CON LA CONDUCCIÓN

DE FLOR VIGNA Y NICO OCCHIATO

20.00 OPINIÓN DEPORTIVA,

CON SANTIAGO LEZANA Y LITO

ARGAÑARAZ

21.00 PREMIOS MARTÍN FIERRO,

CON LA CONDUCCIÓN DE

MARLEY

00.30 MARTÍN FIERRO DE

ORO

01.00 CIERRE DE TRANSMISIÓN


CANAL 14

12.00 REMIL VA

13.00 ESPÍRITUS D/ MI TIERRA

14.00 PEDALIER

14.30 MUSICALÍSIMO TV

15.30 FIESTA TROPICAL

16.30 LOQUITOS X EL FÚTBOL

17.30 TICTERES

18.00 RECORDANDO

19.00 MORENA TV

20.00 ARABESC

20.30 MUSICAL

21.00 BÁSQUET POR EL 14:

QUIMSA VS. BOCA - Juego 1

23.00 SOLO PÁDEL

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