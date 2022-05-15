CARTELERA TV CINE 15 DE MAYO DE 2022

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CANAL 7
09.55 APERTURA DE TRANSMISIÓN
10.00 FINDE EN NICK, CON
AVENTURAS PARA LOS MÁS
PEQUEÑOS
10.30 SANTA MISA, DESDE
LA CATEDRAL BASÍLICA
11.30 SORTEO DE TÓMBOLA
SANTIAGUEÑA
11.45 LA PEÑA DE MORFI,
CON LA CONDUCCIÓN DE JEY
MAMMON Y JÉSICA CIRIO. HOY
RECIBEN A PIMPINELA, RUBÉN
RADA, LOS ALONSITOS Y ZOE
GOTUSSO. ADEMÁS, BENITO
CERATI ACOMPAÑARÁ A JEY
EN SU DEBUT COMO SOLISTA
14.00 SORTEO DE MONO
BINGO
14.10 SORTEO DE TÓMBOLA
SANTIAGUEÑA
14.30 LA PEÑA DE MORFI
(CONTINÚA)
17.00 CINE. MATILDA, CON
MARA WILSON, PAM FERRIS,
DANNY DE VITO, EMBETH DAVIDTZ
19.00 EL ÚLTIMO PASAJERO,
DEBUTA CON LA CONDUCCIÓN
DE FLOR VIGNA Y NICO OCCHIATO
20.00 OPINIÓN DEPORTIVA,
CON SANTIAGO LEZANA Y LITO
ARGAÑARAZ
21.00 PREMIOS MARTÍN FIERRO,
CON LA CONDUCCIÓN DE
MARLEY
00.30 MARTÍN FIERRO DE
ORO
01.00 CIERRE DE TRANSMISIÓN
CANAL 14
12.00 REMIL VA
13.00 ESPÍRITUS D/ MI TIERRA
14.00 PEDALIER
14.30 MUSICALÍSIMO TV
15.30 FIESTA TROPICAL
16.30 LOQUITOS X EL FÚTBOL
17.30 TICTERES
18.00 RECORDANDO
19.00 MORENA TV
20.00 ARABESC
20.30 MUSICAL
21.00 BÁSQUET POR EL 14:
QUIMSA VS. BOCA - Juego 1
23.00 SOLO PÁDEL