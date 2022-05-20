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CARTELERA TV CINE 20 DE MAYO DE 2022

- 20:45 Cartelera


CANAL 7


07.55 APERTURA

08.00 DEBATE ABIERTO

08.30 NICK JR.

09.30 CASO CERRADO

11.00 FLOR DE EQUIPO

12.00 SORTEO DE TÓMBOLA

SANTIAGUEÑA

12.15 FLOR DE EQUIPO

13.00 NOTICIERO 7 - 1ª EDICIÓN

14.00 EL NOTICIERO DE LA

GENTE

14.30 CORTÁ POR LOZANO

15.00 SORTEO DE TÓMBOLA

SANTIAGUEÑA

15.15 CORTÁ POR LOZANO

16.00 HERCAI

17.00 NUESTRO AMOR ETERNO

17.45 SOÑAR CONTIGO

18.30 MENSAJE ANUAL INTENDENTA

DE LA CAPITAL

21.00 SORTEO DE TÓMBOLA

SANTIAGUEÑA

21.15 NOTICIERO 7 - EDICIÓN

CENTRAL

21.45 FUGITIVA

22.15 SORTEO DE TÓMBOLA

SANTIAGUEÑA

22.30 FUGITIVA (CONTINÚA)

00.30 NO ES TAN TARDE

01.00 STAFF

01.15 CIERRE DE TRANSMISIÓN



CANAL 14

2.45 TIEMPO P/ COMPARTIR

13.30 LOQUITOS POR EL FÚTBOL

14.30 NOTICIERO 7 (1ª EDICIÓN)

15.30 JUNTOS/ LA INCLUSIÓN

16.00 RECOMIENDO TV

17.00 PARA TODA MUJER

18.00 VA DE NUEVO

18.30 SOLO PÁDEL

19.30 RE MIL VA

20.30 FIESTA TROPICAL

21.30 PEDALIER

22.00 RECORDANDO

23.00 NOTICIERO 7 (2ª EDICIÓN)

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