CARTELERA TV CINE 20 DE MAYO DE 2022

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CANAL 7
07.55 APERTURA
08.00 DEBATE ABIERTO
08.30 NICK JR.
09.30 CASO CERRADO
11.00 FLOR DE EQUIPO
12.00 SORTEO DE TÓMBOLA
SANTIAGUEÑA
12.15 FLOR DE EQUIPO
13.00 NOTICIERO 7 - 1ª EDICIÓN
14.00 EL NOTICIERO DE LA
GENTE
14.30 CORTÁ POR LOZANO
15.00 SORTEO DE TÓMBOLA
SANTIAGUEÑA
15.15 CORTÁ POR LOZANO
16.00 HERCAI
17.00 NUESTRO AMOR ETERNO
17.45 SOÑAR CONTIGO
18.30 MENSAJE ANUAL INTENDENTA
DE LA CAPITAL
21.00 SORTEO DE TÓMBOLA
SANTIAGUEÑA
21.15 NOTICIERO 7 - EDICIÓN
CENTRAL
21.45 FUGITIVA
22.15 SORTEO DE TÓMBOLA
SANTIAGUEÑA
22.30 FUGITIVA (CONTINÚA)
00.30 NO ES TAN TARDE
01.00 STAFF
01.15 CIERRE DE TRANSMISIÓN
CANAL 14
2.45 TIEMPO P/ COMPARTIR
13.30 LOQUITOS POR EL FÚTBOL
14.30 NOTICIERO 7 (1ª EDICIÓN)
15.30 JUNTOS/ LA INCLUSIÓN
16.00 RECOMIENDO TV
17.00 PARA TODA MUJER
18.00 VA DE NUEVO
18.30 SOLO PÁDEL
19.30 RE MIL VA
20.30 FIESTA TROPICAL
21.30 PEDALIER
22.00 RECORDANDO
23.00 NOTICIERO 7 (2ª EDICIÓN)