CARTELERA TV CINE 21 DE MAYO DE 2022

-
CANAL 7
10.55 APERTURA DE TRANSMISIÓN
11.00 CASADOS CON HIJOS
12.00 SORTEO DE TÓMBOLA
SANTIAGUEÑA
12.15 CINE. LOS 4 FANTÁSTICOS
14.00 FINDE EN NICK
15.00 SORTEO DE MONO FECHAS
15.10 SORTEO DE TÓMBOLA
SANTIAGUEÑA
15.30 FINDE EN NICK (CONTINÚA)
17.00 LOS SIMPSONS
18.00 DOCTOR MILAGRO
19.45 SORTEO DE TÓMBOLA
SANTIAGUEÑA
20.00 DOCTOR MILAGRO (Cont.)
21.15 PASAPALABRA
22.15 SORTEO DE TÓMBOLA
SANTIAGUEÑA
22.15 PASAPALABRA
(CONTINÚA)
22.45 PH. PODEMOS HABLAR
00.30 PARAMOUNT+ PRESENTA.
SÚPER PUMPED, LA
BATALLA POR UBER, CON JOSEPH
GORDON, UMA THURMAN
01.30 CIERRE DE TRANSMISIÓN
CANAL 14
12.00 SÁBADO SAGRADO
13.00 RECOMIENDO TV
14.00 SGO. PUEBLO QUE BAILA
14.30 ESPÍRITUS DE MI TIERRA
15.30 MUSICALÍSIMO TV
16.30 MORENA TV, CON ALEJANDRA
CEJAS ARGAÑARAZ
17.30 LOQUITOS X EL FÚTBOL
18.30 VIVIR SANTIAGO
19.00 EN ARMONÍA
19.30 PARA TODA MUJER, CON
SUSANA SAAD
20.30 FIESTA TROPICAL
21.30 MUSICALÍSIMO TV
22.30 RECORDANDO
23.30 EN VIAJE