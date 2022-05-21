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CARTELERA TV CINE 21 DE MAYO DE 2022

00.30 PARAMOUNT+ PRESENTA: “SUPER PUMPED”.

- 21:34 Cartelera

CANAL 7


10.55 APERTURA DE TRANSMISIÓN

11.00 CASADOS CON HIJOS

12.00 SORTEO DE TÓMBOLA

SANTIAGUEÑA

12.15 CINE. LOS 4 FANTÁSTICOS

14.00 FINDE EN NICK

15.00 SORTEO DE MONO FECHAS

15.10 SORTEO DE TÓMBOLA

SANTIAGUEÑA

15.30 FINDE EN NICK (CONTINÚA)

17.00 LOS SIMPSONS

18.00 DOCTOR MILAGRO

19.45 SORTEO DE TÓMBOLA

SANTIAGUEÑA

20.00 DOCTOR MILAGRO (Cont.)

21.15 PASAPALABRA

22.15 SORTEO DE TÓMBOLA

SANTIAGUEÑA

22.15 PASAPALABRA

(CONTINÚA)

22.45 PH. PODEMOS HABLAR

00.30 PARAMOUNT+ PRESENTA.

SÚPER PUMPED, LA

BATALLA POR UBER, CON JOSEPH

GORDON, UMA THURMAN

01.30 CIERRE DE TRANSMISIÓN


CANAL 14

12.00 SÁBADO SAGRADO

13.00 RECOMIENDO TV

14.00 SGO. PUEBLO QUE BAILA

14.30 ESPÍRITUS DE MI TIERRA

15.30 MUSICALÍSIMO TV

16.30 MORENA TV, CON ALEJANDRA

CEJAS ARGAÑARAZ

17.30 LOQUITOS X EL FÚTBOL

18.30 VIVIR SANTIAGO

19.00 EN ARMONÍA

19.30 PARA TODA MUJER, CON

SUSANA SAAD

20.30 FIESTA TROPICAL

21.30 MUSICALÍSIMO TV

22.30 RECORDANDO

23.30 EN VIAJE

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