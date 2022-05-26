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CARTELERA TV CINE 26 DE MAYO DE 2022

A LAS 09.30: CASO CERRADO.

- 21:02 Cartelera

CANAL 7

08.00 DEBATE ABIERTO

08.30 NICK JR.

09.30 CASO CERRADO

11.15 FLOR DE EQUIPO

12.00 SORTEO DE TÓMBOLA SANTIAGUEÑA

12.15 FLOR DE EQUIPO

13.00 NOTICIERO 7

14.00 EL NOTICIERO DE LA GENTE

14.30 CORTÁ POR LOZANO

15.00 SORTEO DE MONO FECHAS

15.10 SORTEO DE TÓMBOLA SANTIAGUEÑA

15.30 CORTÁ POR LOZANO

16.00 HERCAI

17.00 NUESTRO AMOR ETERNO

17.45 SOÑAR CONTIGO

18.45 ZULEYHA

19.45 SORTEO DE TÓMBOLA SANTIAGUEÑA

20.00 ZULEYHA (CONTINÚA)

20.15 NOTICIERO 7

21.30 FUGITIVA

22.15 SORTEO DE TÓMBOLA SANTIAGUEÑA

22.30 FUGITIVA (CONTINÚA)

23.15 EL 1° DE NOSOTROS

00.15 NO ES TAN TARDE

00.45 STAFF

CANAL 14

12.45 TIEMPO P/ COMPARTIR

13.30 TICKET AL SHOW

14.30 NOTICIERO 7 (1ª Edición)

15.30 VIVIR SANTIAGO

16.00 PARA TODA MUJER

17.00 RE MIL VA

18.00 VA DE NUEVO

18.30 SÁBADO SAGRADO

19.30 RUIDO DE MOTORES

20.00 SGO. PBLO. QUE BAILA

20.30 JUNTOS POR LA INCLUSIÓN

21.00 TICTERES

21.30 PASIÓN POR EL TURF

22.00 DE A DOS

22.30 EN VIAJE

23.00 NOTICIERO 7 (2ª Edición).

CINE

TOP GUN: MAVERICK (2D) (ESTRENO) ACCIÓN, (+ 13 AÑOS) DURACIÓN: 131 MINUTOS 17:00 hs (cast) 19:30 hs (cast) 22:10 hs (subt) CON TOM CRUISE, VAL KILMER, JENNIFER CONNELLY

EL PESO DEL TALENTO (2D) (ESTRENO) ACCIÓN, COMEDIA DURACIÓN: 106 MINUTOS 17:00 hs (cast) CON NICOLAS CAGE, PEDRO PASCAL, LILY MO SHEEN

LA MEDIUM (2D) (ESTRENO) TERROR (+ 16 AÑOS) DURACIÓN: 131 MINUTOS 21:30 hs (subt)

ASESINO SIN MEMORIA (2D) (ESTRENO) (+ 16 AÑOS) DURACIÓN: 113 MINUTOS 19:20 hs (cast) 22:00 hs (subt) CON LIAM NEESON, MÓNICA BELLUCCI, GUY PEARCE

DR. STRANGE, EN EL UNIVERSO DE LA LOCURA (2D) CÓMIC DURACIÓN: 126 MINUTOS 17:30 hs (cast) 19:30 hs (cast) 22:10 (cast)

DR. STRANGE, EN EL UNIVERSO DE LA LOCURA (3D) CÓMIC/ DURACIÓN: 126 MINUTOS 16:30 hs(cast) 19:10 hs(cast)21:50 hs (cast)

LLAMAS DE VENGANZA (2D) TERROR /DURACIÓN: 94 MINUTOS 22:20 hs (cast)

SONIC (2D) ANIMACIÓN (ATP)DURACION: 122 MINUTOS 16:40 hs (cast) 19:00 hs (cast)

LOS TIPOS MALOS (2D) ANIMACIÓN (ATP) DURACÓN: 100 MINUTOS 17:00 hs (cast)

HOMBRE DEL NORTE 2D ACCIÓN (+ 13 AÑOS) DURACIÓN

137 MINUTOS 19:30 hs (subt).

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