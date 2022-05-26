CARTELERA TV CINE 26 DE MAYO DE 2022

-
CANAL 7
08.00 DEBATE ABIERTO
08.30 NICK JR.
09.30 CASO CERRADO
11.15 FLOR DE EQUIPO
12.00 SORTEO DE TÓMBOLA SANTIAGUEÑA
12.15 FLOR DE EQUIPO
13.00 NOTICIERO 7
14.00 EL NOTICIERO DE LA GENTE
14.30 CORTÁ POR LOZANO
15.00 SORTEO DE MONO FECHAS
15.10 SORTEO DE TÓMBOLA SANTIAGUEÑA
15.30 CORTÁ POR LOZANO
16.00 HERCAI
17.00 NUESTRO AMOR ETERNO
17.45 SOÑAR CONTIGO
18.45 ZULEYHA
19.45 SORTEO DE TÓMBOLA SANTIAGUEÑA
20.00 ZULEYHA (CONTINÚA)
20.15 NOTICIERO 7
21.30 FUGITIVA
22.15 SORTEO DE TÓMBOLA SANTIAGUEÑA
22.30 FUGITIVA (CONTINÚA)
23.15 EL 1° DE NOSOTROS
00.15 NO ES TAN TARDE
00.45 STAFF
CANAL 14
12.45 TIEMPO P/ COMPARTIR
13.30 TICKET AL SHOW
14.30 NOTICIERO 7 (1ª Edición)
15.30 VIVIR SANTIAGO
16.00 PARA TODA MUJER
17.00 RE MIL VA
18.00 VA DE NUEVO
18.30 SÁBADO SAGRADO
19.30 RUIDO DE MOTORES
20.00 SGO. PBLO. QUE BAILA
20.30 JUNTOS POR LA INCLUSIÓN
21.00 TICTERES
21.30 PASIÓN POR EL TURF
22.00 DE A DOS
22.30 EN VIAJE
23.00 NOTICIERO 7 (2ª Edición).
CINE
TOP GUN: MAVERICK (2D) (ESTRENO) ACCIÓN, (+ 13 AÑOS) DURACIÓN: 131 MINUTOS 17:00 hs (cast) 19:30 hs (cast) 22:10 hs (subt) CON TOM CRUISE, VAL KILMER, JENNIFER CONNELLY
EL PESO DEL TALENTO (2D) (ESTRENO) ACCIÓN, COMEDIA DURACIÓN: 106 MINUTOS 17:00 hs (cast) CON NICOLAS CAGE, PEDRO PASCAL, LILY MO SHEEN
LA MEDIUM (2D) (ESTRENO) TERROR (+ 16 AÑOS) DURACIÓN: 131 MINUTOS 21:30 hs (subt)
ASESINO SIN MEMORIA (2D) (ESTRENO) (+ 16 AÑOS) DURACIÓN: 113 MINUTOS 19:20 hs (cast) 22:00 hs (subt) CON LIAM NEESON, MÓNICA BELLUCCI, GUY PEARCE
DR. STRANGE, EN EL UNIVERSO DE LA LOCURA (2D) CÓMIC DURACIÓN: 126 MINUTOS 17:30 hs (cast) 19:30 hs (cast) 22:10 (cast)
DR. STRANGE, EN EL UNIVERSO DE LA LOCURA (3D) CÓMIC/ DURACIÓN: 126 MINUTOS 16:30 hs(cast) 19:10 hs(cast)21:50 hs (cast)
LLAMAS DE VENGANZA (2D) TERROR /DURACIÓN: 94 MINUTOS 22:20 hs (cast)
SONIC (2D) ANIMACIÓN (ATP)DURACION: 122 MINUTOS 16:40 hs (cast) 19:00 hs (cast)
LOS TIPOS MALOS (2D) ANIMACIÓN (ATP) DURACÓN: 100 MINUTOS 17:00 hs (cast)
HOMBRE DEL NORTE 2D ACCIÓN (+ 13 AÑOS) DURACIÓN
137 MINUTOS 19:30 hs (subt).