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CARTELERA TV CINE 28 DE MAYO DE 2022

A LAS 21.15: PASAPALABRAS.

- 21:27 Cartelera

CANAL 7


10:55 APERTURA DE

TRANSMISIÓN

11:00 CASADOS CON HIJOS CON

GUILLERMO FRANCELLA,

FLORENCIA PEÑA, DARÍO Y

LUISANA LOPILATO, ÉRIKA RIVAS

Y MARCELO DE BELLIS.

12:00 SORTEO DE TÓMBOLA

SANTIAGUEÑA

12:15 CINE: ROBOTS. CON LAS

VOCES EN SU VERSIÓN

ORIGINAL DE EWAN MCGREGOR,

MEL BROOKS, HALLE BERRY,

JENNIFER COLIDGE,

AMANDA BYNES, DREW CAREY

Y ROBIN WILLIAMS

14:00 FINDE EN NICK

15:00 SORTEO DE MONO FECHAS

15:10 SORTEO DE TÓMBOLA

SANTIAGUEÑA

15:30 FINDE EN NICK (CONTINÚA)

17:00 LOS SIMPSONS

18:00 DOCTOR MILAGRO

19:45 SORTEO DE TÓMBOLA

SANTIAGUEÑA

20:00 DOCTOR MILAGRO

(CONTINÚA)

21:15 PASAPALABRA. CONDUCE

IVÁN DE PINEDA

22:15 SORTEO DE TÓMBOLA

SANTIAGUEÑA

22:30 PASAPALABRA (CONTINÚA)

22:45 PH: PODEMOS HABLAR

00:30 CIERRE DE TRANSMISIÓN

CONDUCE ANDY KUSNETZOFF.


CANAL 14

12.00 SÁBADO SAGRADO

13.00 RECOMIENDO TV

14.00 SGO. PUEBLO

QUE BAILA

14.30 ESPÍRITUS

DE MI TIERRA

15.30 MUSICALÍSIMO TV

16.30 MORENA TV

17.30 LOQUITOS X EL FÚTBOL

18.30 VIVIR SANTIAGO

19.00 EN ARMONÍA

19.30 PARA TODA MUJER

20.30 FIESTA TROPICAL

21.30 MUSICALÍSIMO TV

22.30 RECORDANDO

23.30 EN VIAJE.

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