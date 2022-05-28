CARTELERA TV CINE 28 DE MAYO DE 2022

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CANAL 7
10:55 APERTURA DE
TRANSMISIÓN
11:00 CASADOS CON HIJOS CON
GUILLERMO FRANCELLA,
FLORENCIA PEÑA, DARÍO Y
LUISANA LOPILATO, ÉRIKA RIVAS
Y MARCELO DE BELLIS.
12:00 SORTEO DE TÓMBOLA
SANTIAGUEÑA
12:15 CINE: ROBOTS. CON LAS
VOCES EN SU VERSIÓN
ORIGINAL DE EWAN MCGREGOR,
MEL BROOKS, HALLE BERRY,
JENNIFER COLIDGE,
AMANDA BYNES, DREW CAREY
Y ROBIN WILLIAMS
14:00 FINDE EN NICK
15:00 SORTEO DE MONO FECHAS
15:10 SORTEO DE TÓMBOLA
SANTIAGUEÑA
15:30 FINDE EN NICK (CONTINÚA)
17:00 LOS SIMPSONS
18:00 DOCTOR MILAGRO
19:45 SORTEO DE TÓMBOLA
SANTIAGUEÑA
20:00 DOCTOR MILAGRO
(CONTINÚA)
21:15 PASAPALABRA. CONDUCE
IVÁN DE PINEDA
22:15 SORTEO DE TÓMBOLA
SANTIAGUEÑA
22:30 PASAPALABRA (CONTINÚA)
22:45 PH: PODEMOS HABLAR
00:30 CIERRE DE TRANSMISIÓN
CONDUCE ANDY KUSNETZOFF.
CANAL 14
12.00 SÁBADO SAGRADO
13.00 RECOMIENDO TV
14.00 SGO. PUEBLO
QUE BAILA
14.30 ESPÍRITUS
DE MI TIERRA
15.30 MUSICALÍSIMO TV
16.30 MORENA TV
17.30 LOQUITOS X EL FÚTBOL
18.30 VIVIR SANTIAGO
19.00 EN ARMONÍA
19.30 PARA TODA MUJER
20.30 FIESTA TROPICAL
21.30 MUSICALÍSIMO TV
22.30 RECORDANDO
23.30 EN VIAJE.