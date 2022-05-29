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CARTELERA TV CINE 29 DE MAYO DE 2022

A LAS 23.15 MASTERCHEF CELEBRITY. LA REVANCHA.

- 20:47 Cartelera

CANAL 7

09.25 APERTURA DE TRANSMISIÓN

09.30 FINDE EN NICK

10.00 SANTA MISA

11.00 LA PEÑA DE MORFI

11.30 SORTEO DE TÓMBOLA

SANTIAGUEÑA

11.45 LA PEÑA DE MORFI

(CONTINÚA)

14.00 SORTEO DE MONO BINGO

14.10 SORTEO DE TÓMBOLA

SANTIAGUEÑA

14.30 LA PEÑA DE MORFI

(CONTINÚA)

16.00 HERCAI

17.00 NUESTRO AMOR ETERNO

17.45 SOÑAR CONTIGO

19.30 EL ÚLTIMO PASAJERO,

CON FLOR VIGNA Y OCCHIATO

21.00 PASAPALABRA, CON

IVÁN DE PINEDA

22.15 OPINIÓN DEPORTIVA,

CON SANTIAGO LEZANA Y LITO

ARGAÑARAZ

23.15 MASTERCHEF CELEBRITY.

LA REVANCHA, CON

SANTIAGO DEL MORO

01.00 VIAJECHEF, CON ROBERTITO

FUNES UGARTE

01.30 CIERRE DE TRANSMISIÓN


CANAL 14

12.00 REMIL VA

13.00 ESPÍRITUS DE MI TIERRA

14.00 PEDALIER

14.30 MUSICALÍSIMO TV

15.30 FIESTA TROPICAL

16.30 LOQUITOS X EL FÚTBOL

17.30 TICTERES

18.00 BÁSQUET FEMENINO.

ALTE BROWN “A” vs. ALTE

BROWN “B”

19.30 ARABESC

20.00 MORENA TV

21.00 SOLO PADLE

22.00 RECORDANDO

23.00 SGO. PBLO. QUE BAILA

23.30 VIVIR SANTIAGO

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