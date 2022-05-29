CARTELERA TV CINE 29 DE MAYO DE 2022

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CANAL 7
09.25 APERTURA DE TRANSMISIÓN
09.30 FINDE EN NICK
10.00 SANTA MISA
11.00 LA PEÑA DE MORFI
11.30 SORTEO DE TÓMBOLA
SANTIAGUEÑA
11.45 LA PEÑA DE MORFI
(CONTINÚA)
14.00 SORTEO DE MONO BINGO
14.10 SORTEO DE TÓMBOLA
SANTIAGUEÑA
14.30 LA PEÑA DE MORFI
(CONTINÚA)
16.00 HERCAI
17.00 NUESTRO AMOR ETERNO
17.45 SOÑAR CONTIGO
19.30 EL ÚLTIMO PASAJERO,
CON FLOR VIGNA Y OCCHIATO
21.00 PASAPALABRA, CON
IVÁN DE PINEDA
22.15 OPINIÓN DEPORTIVA,
CON SANTIAGO LEZANA Y LITO
ARGAÑARAZ
23.15 MASTERCHEF CELEBRITY.
LA REVANCHA, CON
SANTIAGO DEL MORO
01.00 VIAJECHEF, CON ROBERTITO
FUNES UGARTE
01.30 CIERRE DE TRANSMISIÓN
CANAL 14
12.00 REMIL VA
13.00 ESPÍRITUS DE MI TIERRA
14.00 PEDALIER
14.30 MUSICALÍSIMO TV
15.30 FIESTA TROPICAL
16.30 LOQUITOS X EL FÚTBOL
17.30 TICTERES
18.00 BÁSQUET FEMENINO.
ALTE BROWN “A” vs. ALTE
BROWN “B”
19.30 ARABESC
20.00 MORENA TV
21.00 SOLO PADLE
22.00 RECORDANDO
23.00 SGO. PBLO. QUE BAILA
23.30 VIVIR SANTIAGO