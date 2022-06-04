CARTELERA TV CINE 4 DE JUNIO DE 2022

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CANAL 7
10.55 APERTURA DE TRANSMISIÓN
11.00 CASADOS CON HIJOS
12.00 SORTEO DE TÓMBOLA
SANTIAGUEÑA
12.15 CINE. DANCE - OFF, EL
CONCURSO DE BAILE
14.00 FINDE EN NICK
15.00 SORTEO DE MONO FECHAS
15.10 SORTEO DE TÓMBOLA
SANTIAGUEÑA
15.30 FINDE EN NICK (CONTINÚA)
17.00 LOS SIMPSONS
18.00 CINE. LAS TRAVESURAS
DE DUNSTON
19.15 CINE. JUSTIN Y KELLY
19.45 SORTEO DE TÓMBOLA
SANTIAGUEÑA
20.00 CINE. JUSTIN Y KELLY
(CONTINÚA)
20.45 PASAPALABRA, CON
IVÁN DE PINEDA Y LOS INVITADOS
FAMOSOS: CAMILA HOMS,
FELIPE COLOMBO, CLAUDIA VILLAFAÑE
Y EL “MONO” DE KAPANGA
22.15 SORTEO DE TÓMBOLA
SANTIAGUEÑA
22.30 PH. PODEMOS HABLAR,
CON ANDY KUSNETZOFF
00.15 LÁPIZ DE PLATINO 2022
01.15 CIERRE DE TRANSMISIÓN
CANAL 14
12.00 SÁBADO SAGRADO
13.00 RECOMIENDO TV, CON
SEBA YANUCCI Y CINTHIA MORALES
14.00 SGO. PUEBLO QUE BAILA
14.30 ESPÍRITUS DE MI TIERRA
15.30 MUSICALÍSIMO TV
16.30 MORENA TV
17.30 LOQUITOS X EL FÚTBOL
18.30 VIVIR SANTIAGO
19.00 EN ARMONÍA
19.30 PARA TODA MUJER
20.30 FIESTA TROPICAL
21.30 MUSICALÍSIMO TV
22.30 RECORDANDO
23.30 DE A DOS