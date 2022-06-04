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CARTELERA TV CINE 4 DE JUNIO DE 2022

20.45 PASAPALABRA, CON IVÁN DE PINEDA.

- 20:49 Cartelera

CANAL 7


10.55 APERTURA DE TRANSMISIÓN

11.00 CASADOS CON HIJOS

12.00 SORTEO DE TÓMBOLA

SANTIAGUEÑA

12.15 CINE. DANCE - OFF, EL

CONCURSO DE BAILE

14.00 FINDE EN NICK

15.00 SORTEO DE MONO FECHAS

15.10 SORTEO DE TÓMBOLA

SANTIAGUEÑA

15.30 FINDE EN NICK (CONTINÚA)

17.00 LOS SIMPSONS

18.00 CINE. LAS TRAVESURAS

DE DUNSTON

19.15 CINE. JUSTIN Y KELLY

19.45 SORTEO DE TÓMBOLA

SANTIAGUEÑA

20.00 CINE. JUSTIN Y KELLY

(CONTINÚA)

20.45 PASAPALABRA, CON

IVÁN DE PINEDA Y LOS INVITADOS

FAMOSOS: CAMILA HOMS,

FELIPE COLOMBO, CLAUDIA VILLAFAÑE

Y EL “MONO” DE KAPANGA

22.15 SORTEO DE TÓMBOLA

SANTIAGUEÑA

22.30 PH. PODEMOS HABLAR,

CON ANDY KUSNETZOFF

00.15 LÁPIZ DE PLATINO 2022

01.15 CIERRE DE TRANSMISIÓN



CANAL 14

12.00 SÁBADO SAGRADO

13.00 RECOMIENDO TV, CON

SEBA YANUCCI Y CINTHIA MORALES

14.00 SGO. PUEBLO QUE BAILA

14.30 ESPÍRITUS DE MI TIERRA

15.30 MUSICALÍSIMO TV

16.30 MORENA TV

17.30 LOQUITOS X EL FÚTBOL

18.30 VIVIR SANTIAGO

19.00 EN ARMONÍA

19.30 PARA TODA MUJER

20.30 FIESTA TROPICAL

21.30 MUSICALÍSIMO TV

22.30 RECORDANDO

23.30 DE A DOS


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