CARTELERA TV CINE 9 DE JUNIO DE 2022

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CANAL 7
07.55 APERTURA DE TRANSMISIÓN
08.00 DEBATE ABIERTO
08.30 NICK JR.
09.30 CASO CERRADO, CON
ANA MARÍA POLO
11.15 FLOR DE EQUIPO
12.00 SORTEO DE TÓMBOLA
SANTIAGUEÑA
12.15 FLOR DE EQUIPO (CONTINÚA)
13.00 NOTICIERO 7 - 1ª EDICIÓN
14.00 EL NOTICIERO DE LA
GENTE
14.30 CORTÁ POR LOZANO
15.00 SORTEO DE MONO FECHAS
15.10 SORTEO DE TÓMBOLA
SANTIAGUEÑA
15.30 CORTÁ POR LOZANO
(CONTINÚA)
16.00 HERCAI
17.00 NUESTRO AMOR ETERNO
17.45 SOÑAR CONTIGO
18.45 ZULEYHA
19.45 SORTEO DE TÓMBOLA
SANTIAGUEÑA
20.00 ZULEYHA (CONTINÚA)
20.15 NOTICIERO 7 - EDICIÓN
CENTRAL
21.15 FUGITIVA
22.00 LA VOZ ARGENTINA
22.15 SORTEO DE TÓMBOLA
SANTIAGUEÑA
22.30 LA VOZ ARGENTINA
(CONTINÚA)
23.30 EL PRIMERO DE NOSOTROS
00.30 NO ES TAN TARDE
01.00 STAFF
01.15 CIERRE DE TRANSMISIÓN
CANAL 14
11.15 SáBADO SAGRADO
12.15 RUIDO DE MOTORES
12.45 TIEMPO P/ COMPARTIR
13.30 TICKET AL SHOW
14.30 NOTICIERO 7 (1ª Edición)
15.30 VIVIR SANTIAGO
16.00 PARA TODA MUJER
17.00 RE MIL VA
18.00 VA DE NUEVO
18.30 EL CLÁSICO FEMENINO.
GÜEMES vs. MITRE
20.00 SGO. PBLO QUE BAILA
20.30 JUNTOS /INCLUSIÓN
21.00 TICTERES
21.30 PASIÓN POR EL TURF
22.00 DE A DOS
22.30 EN PODIO
23.00 NOTICIERO 7