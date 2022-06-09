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CARTELERA TV CINE 9 DE JUNIO DE 2022

- 20:31 Cartelera

CANAL 7

07.55 APERTURA DE TRANSMISIÓN

08.00 DEBATE ABIERTO

08.30 NICK JR.

09.30 CASO CERRADO, CON

ANA MARÍA POLO

11.15 FLOR DE EQUIPO

12.00 SORTEO DE TÓMBOLA

SANTIAGUEÑA

12.15 FLOR DE EQUIPO (CONTINÚA)

13.00 NOTICIERO 7 - 1ª EDICIÓN

14.00 EL NOTICIERO DE LA

GENTE

14.30 CORTÁ POR LOZANO

15.00 SORTEO DE MONO FECHAS

15.10 SORTEO DE TÓMBOLA

SANTIAGUEÑA

15.30 CORTÁ POR LOZANO

(CONTINÚA)

16.00 HERCAI

17.00 NUESTRO AMOR ETERNO

17.45 SOÑAR CONTIGO

18.45 ZULEYHA

19.45 SORTEO DE TÓMBOLA

SANTIAGUEÑA

20.00 ZULEYHA (CONTINÚA)

20.15 NOTICIERO 7 - EDICIÓN

CENTRAL

21.15 FUGITIVA

22.00 LA VOZ ARGENTINA

22.15 SORTEO DE TÓMBOLA

SANTIAGUEÑA

22.30 LA VOZ ARGENTINA

(CONTINÚA)

23.30 EL PRIMERO DE NOSOTROS

00.30 NO ES TAN TARDE

01.00 STAFF

01.15 CIERRE DE TRANSMISIÓN


CANAL 14

11.15 SáBADO SAGRADO

12.15 RUIDO DE MOTORES

12.45 TIEMPO P/ COMPARTIR

13.30 TICKET AL SHOW

14.30 NOTICIERO 7 (1ª Edición)

15.30 VIVIR SANTIAGO

16.00 PARA TODA MUJER

17.00 RE MIL VA

18.00 VA DE NUEVO

18.30 EL CLÁSICO FEMENINO.

GÜEMES vs. MITRE

20.00 SGO. PBLO QUE BAILA

20.30 JUNTOS /INCLUSIÓN

21.00 TICTERES

21.30 PASIÓN POR EL TURF

22.00 DE A DOS

22.30 EN PODIO

23.00 NOTICIERO 7

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