CARTELERA TV CINE 12 DE JUNIO DE 2022

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CANAL 7
09.25 APERTURA DE
TRANSMISIÓN
09.30 FINDE EN NICK. PARA
ACOMPAÑAR A LOS MÁS
PEQUEÑOS
Y DIVERTIRSE JUNTO A NUEVOS
AMIGOS, COMO PAW PATROL,
SHIMMER
& SHINE, ALVIN Y LAS ARDILLAS,
DORA Y SUS AMIGOS Y MÁS.
10.30 SANTA MISA
11.30 SORTEO DE TÓMBOLA
SANTIAGUEÑA
11.45 LA PEÑA DE MORFI
14.00 SORTEO DE MONO BINGO
14.10 SORTEO DE TÓMBOLA
SANTIAGUEÑA
14.30 LA PEÑA DE MORFI
(CONTINÚA)
17.15 CINE. DR. DOLITTLE 4.
PERRO PRESIDENCIAL.
PROTAGONISTAS: KYLA PRATT,
PETER COYOTE Y NIALL MATTER
19.00 EL ÚLTIMO PASAJERO
20.15 PASAPALABRA. CONDUCE
IVÁN DE PINEDA
21.15 MASTERCHEF
CELEBRITY. LA REVANCHA
22.30 OPINIÓN DEPORTIVA
23.30 LA VOZ ARGENTINA. CON
RICARDO, MAU Y RICKY
MONTANER, SOLEDAD PASTORUTTI
Y LALI ESPÓSITO
01.00 VIAJECHEF
01.15 CIERRE DE TRANSMISIÓN.
CANAL 14
12:00 SÁBADO SAGRADO
13:00 RECOMIENDO TV
14:00 SGO. PUEBLO
QUE BAILA
14:30 ESPÍRITUS
DE MI TIERRA
15:30 MUSICALÍSIMO TV
16:30 MORENA TV
17:30 LOQUITOS X EL FÚTBOL
18:30 VIVIR SANTIAGO
19:00 EN ARMONÍA
19:30 PARA TODA MUJER
20:30 FIESTA TROPICAL
21:30 MUSICALÍSIMO TV
22:30 RECORDANDO
23:30 DE A DOS.