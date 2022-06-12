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CARTELERA TV CINE 12 DE JUNIO DE 2022

- 22:05 Cartelera

CANAL 7

09.25 APERTURA DE

TRANSMISIÓN

09.30 FINDE EN NICK. PARA

ACOMPAÑAR A LOS MÁS

PEQUEÑOS

Y DIVERTIRSE JUNTO A NUEVOS

AMIGOS, COMO PAW PATROL,

SHIMMER

& SHINE, ALVIN Y LAS ARDILLAS,

DORA Y SUS AMIGOS Y MÁS.

10.30 SANTA MISA

11.30 SORTEO DE TÓMBOLA

SANTIAGUEÑA

11.45 LA PEÑA DE MORFI

14.00 SORTEO DE MONO BINGO

14.10 SORTEO DE TÓMBOLA

SANTIAGUEÑA

14.30 LA PEÑA DE MORFI

(CONTINÚA)

17.15 CINE. DR. DOLITTLE 4.

PERRO PRESIDENCIAL.

PROTAGONISTAS: KYLA PRATT,

PETER COYOTE Y NIALL MATTER

19.00 EL ÚLTIMO PASAJERO

20.15 PASAPALABRA. CONDUCE

IVÁN DE PINEDA

21.15 MASTERCHEF

CELEBRITY. LA REVANCHA

22.30 OPINIÓN DEPORTIVA

23.30 LA VOZ ARGENTINA. CON

RICARDO, MAU Y RICKY

MONTANER, SOLEDAD PASTORUTTI

Y LALI ESPÓSITO

01.00 VIAJECHEF

01.15 CIERRE DE TRANSMISIÓN.


CANAL 14

12:00 SÁBADO SAGRADO

13:00 RECOMIENDO TV

14:00 SGO. PUEBLO

QUE BAILA

14:30 ESPÍRITUS

DE MI TIERRA

15:30 MUSICALÍSIMO TV

16:30 MORENA TV

17:30 LOQUITOS X EL FÚTBOL

18:30 VIVIR SANTIAGO

19:00 EN ARMONÍA

19:30 PARA TODA MUJER

20:30 FIESTA TROPICAL

21:30 MUSICALÍSIMO TV

22:30 RECORDANDO

23:30 DE A DOS.

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