CARTELERA TV CINE 13 DE JUNIO DE 2022

-
CANAL 7
07.55 APERTURA DE TRANSMISIÓN
08.00 DEBATE ABIERTO
08.30 NICK JR.
09.30 A LA BARBAROSSA, CON
EL DEBUT DE GEORGINA BARBAROSSA
11.15 ARIEL EN SU SALSA, CON
EL DEBUT DEL CHEF ARIEL RODRÍGUEZ
PALACIOS
12.00 SORTEO DE TÓMBOLA
SANTIAGUEÑA
12.15 ARIEL EN SU SALSA (CONTINÚA)
13.00 NOTICIERO 7 - 1ª EDICION
14.00 EL NOTICIERO DE LA
GENTE
14.30 CORTÁ POR LOZANO, CON
VERÓNICA LOZANO
15.00 SORTEO DE TÓMBOLA
SANTIAGUEÑA
15.1 5 CORTÁ POR LOZANO
(CONTINÚA)
16.00 HERCAI
17.00 NUESTRO AMOR ETERNO
17.45 SOÑAR CONTIGO
18.45 ZULEYHA
19.45 SORTEO DE TÓMBOLA
SANTIAGUEÑA
20.00 ZULEYHA (CONTINÚA)
20.15 NOTICIERO 7 - EDICIÓN
CENTRAL
21.30 FUGITIVA
22.15 SORTEO DE TÓMBOLA
SANTIAGUEÑA
22.30 LA VOZ ARGENTINA
23.45 EL PRIMERO DE NOSOTROS
00.45 NO ES TAN TARDE, CON
GERMÁN PAOLOSKI
01.15 CIERRE DE TRANSMISIÓN
CANAL 14
11.15 EL CLÁSICO FEMENINO:
INSTITUTO vs . YANDA
12.45 TIEMPO P/COMPARTIR
13.30 RECOMIENDO TV
14.30 NOTICIERO 7 (1ª Edición)
15.30 PEDALIER
16.00 BÁSQUET FEMENINO:
ALTE. BROWN vs . BELGRANO
17.30 EN ARMONÍA
18.00 VA DE NUEVO
18.30 ACTIVATE
19.00 EL CLÁSICO: MITRE vs .
ESTUDIANTES
21.00 ARABESC
21.30 MÁS FÚTBOL
22.30 EN VIAJE
23.00 NOTICIERO 7 (2ª Edición)