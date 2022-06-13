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CARTELERA TV CINE 13 DE JUNIO DE 2022

A LAS 09.30 A LA BARBAROSSA, CON GEORGINA BARBAROSSA.

- 20:47 Cartelera

CANAL 7

07.55 APERTURA DE TRANSMISIÓN

08.00 DEBATE ABIERTO

08.30 NICK JR.

09.30 A LA BARBAROSSA, CON

EL DEBUT DE GEORGINA BARBAROSSA

11.15 ARIEL EN SU SALSA, CON

EL DEBUT DEL CHEF ARIEL RODRÍGUEZ

PALACIOS

12.00 SORTEO DE TÓMBOLA

SANTIAGUEÑA

12.15 ARIEL EN SU SALSA (CONTINÚA)

13.00 NOTICIERO 7 - 1ª EDICION

14.00 EL NOTICIERO DE LA

GENTE

14.30 CORTÁ POR LOZANO, CON

VERÓNICA LOZANO

15.00 SORTEO DE TÓMBOLA

SANTIAGUEÑA

15.1 5 CORTÁ POR LOZANO

(CONTINÚA)

16.00 HERCAI

17.00 NUESTRO AMOR ETERNO

17.45 SOÑAR CONTIGO

18.45 ZULEYHA

19.45 SORTEO DE TÓMBOLA

SANTIAGUEÑA

20.00 ZULEYHA (CONTINÚA)

20.15 NOTICIERO 7 - EDICIÓN

CENTRAL

21.30 FUGITIVA

22.15 SORTEO DE TÓMBOLA

SANTIAGUEÑA

22.30 LA VOZ ARGENTINA

23.45 EL PRIMERO DE NOSOTROS

00.45 NO ES TAN TARDE, CON

GERMÁN PAOLOSKI

01.15 CIERRE DE TRANSMISIÓN


CANAL 14

11.15 EL CLÁSICO FEMENINO:

INSTITUTO vs . YANDA

12.45 TIEMPO P/COMPARTIR

13.30 RECOMIENDO TV

14.30 NOTICIERO 7 (1ª Edición)

15.30 PEDALIER

16.00 BÁSQUET FEMENINO:

ALTE. BROWN vs . BELGRANO

17.30 EN ARMONÍA

18.00 VA DE NUEVO

18.30 ACTIVATE

19.00 EL CLÁSICO: MITRE vs .

ESTUDIANTES

21.00 ARABESC

21.30 MÁS FÚTBOL

22.30 EN VIAJE

23.00 NOTICIERO 7 (2ª Edición)

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