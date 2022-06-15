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CARTELERA TV CINE 15 DE JUNIO DE 2022

A LAS 12.15 ARIEL EN SU SALSA.

- 21:31 Cartelera

CANAL 7

08.00 DEBATE ABIERTO

08.30 LIBERTAD DE OPINIÓN

09.30 NICK JR.

10.30 A LA BARBAROSSA

11.15 ARIEL EN SU SALSA

12.00 SORTEO DE TÓMBOLA

SANTIAGUEÑA

12.15 ARIEL EN SU SALSA

13.00 NOTICIERO 7

14.00 EL NOTICIERO DE LA

GENTE

14.30 CORTÁ POR LOZANO

15.00 SORTEO DE TÓMBOLA

SANTIAGUEÑA

15.15 CORTA POR LOZANO

16.00 HERCAI

17.00 NUESTRO AMOR ETERNO

17.45 SOÑAR CONTIGO

18.45 ZULEYHA

19.45 SORTEO DE TÓMBOLA

SANTIAGUEÑA

20.00 ZULEYHA (CONTINÚA)

20.15 NOTICIERO 7

21.15 FUGITIVA

22.00 LA VOZ ARGENTINA

22.15 SORTEO DE TÓMBOLA

SANTIAGUEÑA

22.30 LA VOZ ARGENTINA

23.30 EL 1° DE NOSOTROS

00.30 NO ES TAN TARDE

01.00 STAFF


CANAL 14

11.15 BÁSQUET FEMENINO.

ALTE. BROWN. vs. BELGRANO ®

12.45 TIEMPO P/COMPARTIR

13.30 PASIÓN POR EL TURF

14.00 RUIDO DE MOTORES

14.30 NOTICIERO 7 (1º Edición)

15.30 SOLO PADEL

16.30 ARABESC

17.00 MORENA TV

18.00 VA DE NUEVO

18.30 EL PODIO

19.00 TICKET AL SHOW

20.00 DE A DOS

20.30 JUNTOS POR LA INCLUSIÓN

21.00 ACTIVATE

21.30 LIBERTAD DE OPINIÓN

23.00 NOTICIERO 7

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