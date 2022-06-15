CARTELERA TV CINE 15 DE JUNIO DE 2022

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CANAL 7
08.00 DEBATE ABIERTO
08.30 LIBERTAD DE OPINIÓN
09.30 NICK JR.
10.30 A LA BARBAROSSA
11.15 ARIEL EN SU SALSA
12.00 SORTEO DE TÓMBOLA
SANTIAGUEÑA
12.15 ARIEL EN SU SALSA
13.00 NOTICIERO 7
14.00 EL NOTICIERO DE LA
GENTE
14.30 CORTÁ POR LOZANO
15.00 SORTEO DE TÓMBOLA
SANTIAGUEÑA
15.15 CORTA POR LOZANO
16.00 HERCAI
17.00 NUESTRO AMOR ETERNO
17.45 SOÑAR CONTIGO
18.45 ZULEYHA
19.45 SORTEO DE TÓMBOLA
SANTIAGUEÑA
20.00 ZULEYHA (CONTINÚA)
20.15 NOTICIERO 7
21.15 FUGITIVA
22.00 LA VOZ ARGENTINA
22.15 SORTEO DE TÓMBOLA
SANTIAGUEÑA
22.30 LA VOZ ARGENTINA
23.30 EL 1° DE NOSOTROS
00.30 NO ES TAN TARDE
01.00 STAFF
CANAL 14
11.15 BÁSQUET FEMENINO.
ALTE. BROWN. vs. BELGRANO ®
12.45 TIEMPO P/COMPARTIR
13.30 PASIÓN POR EL TURF
14.00 RUIDO DE MOTORES
14.30 NOTICIERO 7 (1º Edición)
15.30 SOLO PADEL
16.30 ARABESC
17.00 MORENA TV
18.00 VA DE NUEVO
18.30 EL PODIO
19.00 TICKET AL SHOW
20.00 DE A DOS
20.30 JUNTOS POR LA INCLUSIÓN
21.00 ACTIVATE
21.30 LIBERTAD DE OPINIÓN
23.00 NOTICIERO 7