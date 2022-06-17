CARTELERA TV CINE 17 DE JUNIO DE 2022

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CANAL 7
07.55 APERTURA DE
TRANSMISIÓN
08.00 NICK JR.
09.00 BUEN TELEFÉ
09.30 A LA BARBAROSSA
11.15 ARIEL EN SU SALSA
12.00 TÓMBOLA SANTIAGUEÑA
12.15 ARIEL EN SU SALSA
(CONTINÚA)
13.00 NOTICIERO 7 - 1ª EDICIÓN
14.00 EL NOTICIERO DE LA GENTE
14.30 CORTÁ POR LOZANO
15.00 TÓMBOLA SANTIAGUEÑA
15.15 CORTÁ POR LOZANO
(CONTINÚA)
16.00 HERCAI
17.00 NUESTRO AMOR ETERNO
17.45 SOÑAR CONTIGO
18.45 ZULEYHA
19.45 TÓMBOLA SANTIAGUEÑA
20.00 ZULEYHA (CONTINÚA)
20.15 NOTICIERO 7 - EDICIÓN
CENTRAL
21.30 FUGITIVA
22.15 SORTEO DE TÓMBOLA
SANTIAGUEÑA
22.30 FUGITIVA (CONTINÚA)
00.30 NO ES TAN TARDE
01.00 STAFF
01.15 CIERRE DE TRANSMISIÓN.
CANAL 14
1.15 TIKET AL SHOW
12.15 EN VIAJE
12.45 TIEMPO PARA
COMPARTIR
13.30 LOQUITOS POR...
14.30 NOTICIERO 7
15.30 ACTIVATE
16.00 RECOMIENDO TV
17.00 PARA TODA MUJER
18.00 VA DE NUEVO
18.30 SOLO PADEL
19.30 RE MIL VA
20.30 FIESTA TROPICAL
21.30 PEDALIER
22.00 RECORDANDO
23.00 NOTICIERO 7.