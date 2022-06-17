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CARTELERA TV CINE 17 DE JUNIO DE 2022

A LAS 21.30: FUGITIVA. NOVELA TURCA.

- 20:54 Cartelera

CANAL 7


07.55 APERTURA DE

TRANSMISIÓN

08.00 NICK JR.

09.00 BUEN TELEFÉ

09.30 A LA BARBAROSSA

11.15 ARIEL EN SU SALSA

12.00 TÓMBOLA SANTIAGUEÑA

12.15 ARIEL EN SU SALSA

(CONTINÚA)

13.00 NOTICIERO 7 - 1ª EDICIÓN

14.00 EL NOTICIERO DE LA GENTE

14.30 CORTÁ POR LOZANO

15.00 TÓMBOLA SANTIAGUEÑA

15.15 CORTÁ POR LOZANO

(CONTINÚA)

16.00 HERCAI

17.00 NUESTRO AMOR ETERNO

17.45 SOÑAR CONTIGO

18.45 ZULEYHA

19.45 TÓMBOLA SANTIAGUEÑA

20.00 ZULEYHA (CONTINÚA)

20.15 NOTICIERO 7 - EDICIÓN

CENTRAL

21.30 FUGITIVA

22.15 SORTEO DE TÓMBOLA

SANTIAGUEÑA

22.30 FUGITIVA (CONTINÚA)

00.30 NO ES TAN TARDE

01.00 STAFF

01.15 CIERRE DE TRANSMISIÓN.


CANAL 14

1.15 TIKET AL SHOW

12.15 EN VIAJE

12.45 TIEMPO PARA

COMPARTIR

13.30 LOQUITOS POR...

14.30 NOTICIERO 7

15.30 ACTIVATE

16.00 RECOMIENDO TV

17.00 PARA TODA MUJER

18.00 VA DE NUEVO

18.30 SOLO PADEL

19.30 RE MIL VA

20.30 FIESTA TROPICAL

21.30 PEDALIER

22.00 RECORDANDO

23.00 NOTICIERO 7.

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