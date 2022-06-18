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CARTELERA TV CINE 18 DE JUNIO DE 2022

A LAS 12.15 ARIEL EN SU SALSA.

- 20:23 Cartelera

CANAL 7


10.55 APERTURA DE TRANSMISIÓN

11.00 CASADOS CON HIJOS

12.00 SORTEO DE TÓMBOLA

SANTIAGUEÑA

12.15 ARIEL EN SU SALSA

14.00 FINDE EN NICK

15.00 SORTEO DE MONO FECHAS

15.10 SORTEO DE TÓMBOLA

SANTIAGUEÑA

15.30 FINDE EN NICK (CONTINÚA)

16.15 LOS SIMPSONS

17.00 CINE. VAQUERAS Y ÁNGELES

18.15 CINE. EL PLANETA DE

LOS SIMIOS. LA GUERRA

19.45 SORTEO DE TÓMBOLA

SANTIAGUEÑA

20.00 CINE. EL PLANETA DE

LOS SIMIOS. LA GUERRA (CONTINÚA)

21.00 PASAPALABRA, CON LA

CONDUCCIÓN DE IVÁN DE PINEDA

22.15 SORTEO DE TÓMBOLA

SANTIAGUEÑA

22.30 PASAPALABRA (CONTINÚA)

22.45 PH. PODEMOS HABLAR,

CON LA CONDUCCIÓN DE ANDY

KUSNETZOFF

00.30 CIERRE DE TRANSMISIÓN


CANAL 14

12:00 SÁBADO SAGRADO

13:00 RECOMIENDO TV

14:00 SGO. PUEBLO QUE BAILA,

CON TUCHO ORONÁ

14:30 ESPÍRITUS DE MI TIERRA

15:30 MUSICALÍSIMO TV

16:30 MORENA TV

17:30 LOQUITOS X EL FÚTBOL

18:30 VIVIR SANTIAGO

19:00 EN ARMONÍA

19:30 PARA TODA MUJER, CON

SUSANA SAAD

20:30 FIESTA TROPICAL

21:30 MUSICALÍSIMO TV

22:30 RECORDANDO

23:30 DE A DOS

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