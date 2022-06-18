CARTELERA TV CINE 18 DE JUNIO DE 2022

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CANAL 7
10.55 APERTURA DE TRANSMISIÓN
11.00 CASADOS CON HIJOS
12.00 SORTEO DE TÓMBOLA
SANTIAGUEÑA
12.15 ARIEL EN SU SALSA
14.00 FINDE EN NICK
15.00 SORTEO DE MONO FECHAS
15.10 SORTEO DE TÓMBOLA
SANTIAGUEÑA
15.30 FINDE EN NICK (CONTINÚA)
16.15 LOS SIMPSONS
17.00 CINE. VAQUERAS Y ÁNGELES
18.15 CINE. EL PLANETA DE
LOS SIMIOS. LA GUERRA
19.45 SORTEO DE TÓMBOLA
SANTIAGUEÑA
20.00 CINE. EL PLANETA DE
LOS SIMIOS. LA GUERRA (CONTINÚA)
21.00 PASAPALABRA, CON LA
CONDUCCIÓN DE IVÁN DE PINEDA
22.15 SORTEO DE TÓMBOLA
SANTIAGUEÑA
22.30 PASAPALABRA (CONTINÚA)
22.45 PH. PODEMOS HABLAR,
CON LA CONDUCCIÓN DE ANDY
KUSNETZOFF
00.30 CIERRE DE TRANSMISIÓN
CANAL 14
12:00 SÁBADO SAGRADO
13:00 RECOMIENDO TV
14:00 SGO. PUEBLO QUE BAILA,
CON TUCHO ORONÁ
14:30 ESPÍRITUS DE MI TIERRA
15:30 MUSICALÍSIMO TV
16:30 MORENA TV
17:30 LOQUITOS X EL FÚTBOL
18:30 VIVIR SANTIAGO
19:00 EN ARMONÍA
19:30 PARA TODA MUJER, CON
SUSANA SAAD
20:30 FIESTA TROPICAL
21:30 MUSICALÍSIMO TV
22:30 RECORDANDO
23:30 DE A DOS