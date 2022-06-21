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CARTELERA TV CINE 21 DE JUNIO DE 2022

A LAS 21.15: LIBERTAD DE OPINIÓN.

- 21:54 Cartelera

CANAL 7

08.00 DEBATE ABIERTO

08.30 NICK JR.

09.30 A LA BARBAROSSA

11.15 ARIEL EN SU SALSA

12.00 SORTEO DE TÓMBOLA SANTIAGUEÑA

12.15 ARIEL EN SU SALSA (CONTINÚA)

13.00 NOTICIERO 7

14.00 EL NOTICIERO DE LA GENTE

14.30 CORTÁ POR LOZANO

15.00 SORTEO DE MONO FECHAS

15.10 SORTEO DE TÓMBOLA SANTIAGUEÑA

15.30 CORTÁ POR LOZANO

16.00 HERCAI

17.00 NUESTRO AMOR ETERNO

17.45 SOÑAR CONTIGO

18.45 ZULEYHA

19.45 SORTEO DE TÓMBOLA SANTIAGUEÑA

20.00 ZULEYHA (CONTINÚA)

20.15 NOTICIERO 7

21.15 LIBERTAD DE OPINIÓN

22.15 SORTEO DE TÓMBOLA SANTIAGUEÑA

22.30 FUGITIVA

23.15 LA VOZ ARGENTINA

00.30 EL 1° DE NOSOTROS.

CANAL 14

11.15 BÁSQUET FEMENINO. SP COLÓN vs. CORONEL SUÁREZ ®

12.45 TIEMPO P/COMPARTIR

13.30 SÁBADO SAGRADO

14.30 NOTICIERO 7 (1º Edición)

15.30 TICTERES

16.00 EL CLÁSICO. GÜEMES vs. ALMAGRO ®

18.00 VA DE NUEVO

18.30 EN ARMONÍA

19.00 ESPÍRITUS D/MI TIERRA

20.00 MÁS FÚTBOL

21.00 RUIDO DE MOTORES

21.30 JUNTOS/LA INCLUSIÓN

22.00 PASIÓN POR EL TURF

22.30 EL PODIO

23.00 NOTICIERO 7 (2º Edición).

CINE 

LIGHTYEAR (3D) AVENTURA (ATP) DURACIÓN: 105 MINUTOS Hasta el 22/06/22 16:30 hs (cast) 18:40 hs (cast) 21:00 hs (cast)

CON LAS VOCES DE CHRIS EVANS, TAIKA WIATITI, JAMES BROLIN, KEKE PALMER

LIGHTYEAR (2D) AVENTURA (ATP) DURACIÓN: 105 MINUTOS Hasta el 22/06/22 17:20 hs (cast)

19:30 hs (cast) 21:45 hs (cast)

JURASSIC WORLD (2D) AVENTURA (+ 13 AÑOS) DURACIÓN: 147 MINUTOS Hasta el 22/06/22 17:00 hs (cast) 18:00 hs (cast) 21:30 hs (cast) CON SAM NEILL, LAURA DERN, JEFF GOLDBLUM, BRYCE DALLAS HOWARD, CHRIS PRATT

TOP GUN: MEVERICK (2D) ACCION, (+ 13 AÑOS) DURACIÓN: 131 MINUTOS Hasta el 22/06/22 20:00 hs (cast) CON TOM CRUISE, VAL KILMER, JENNIFER CONNELLI

DR. STRANGE, EN EL UNIVERSO DE LA LOCURA (2D) CÓMIC (+13 AÑOS) DURACIÓN: 126 MINUTOS Hasta el 22 /06/2022 19:00 hs (cast) BENEDICT CUMBERBATCH, RACHEL MCADAMS, ELIZABETH OLSEN

SONIC (2D) ANIMACION (ATP) DURACIÓN: 122 MINUTOS Hasta el 22/06/22 16:40 hs (cast)

GEMELOS SINIESTROS (2D) TERROR (+ 13 AÑOS) DURACIÓN: 109 MINUTOS Hasta el 22/06/22 22:00 hs (subt)

El ÚLTIMO JUEGO (2D) TERROR (+ 13 AÑOS) Hasta el 22/06/22 22:30 hs (subt).

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