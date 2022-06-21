CARTELERA TV CINE 21 DE JUNIO DE 2022

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CANAL 7
08.00 DEBATE ABIERTO
08.30 NICK JR.
09.30 A LA BARBAROSSA
11.15 ARIEL EN SU SALSA
12.00 SORTEO DE TÓMBOLA SANTIAGUEÑA
12.15 ARIEL EN SU SALSA (CONTINÚA)
13.00 NOTICIERO 7
14.00 EL NOTICIERO DE LA GENTE
14.30 CORTÁ POR LOZANO
15.00 SORTEO DE MONO FECHAS
15.10 SORTEO DE TÓMBOLA SANTIAGUEÑA
15.30 CORTÁ POR LOZANO
16.00 HERCAI
17.00 NUESTRO AMOR ETERNO
17.45 SOÑAR CONTIGO
18.45 ZULEYHA
19.45 SORTEO DE TÓMBOLA SANTIAGUEÑA
20.00 ZULEYHA (CONTINÚA)
20.15 NOTICIERO 7
21.15 LIBERTAD DE OPINIÓN
22.15 SORTEO DE TÓMBOLA SANTIAGUEÑA
22.30 FUGITIVA
23.15 LA VOZ ARGENTINA
00.30 EL 1° DE NOSOTROS.
CANAL 14
11.15 BÁSQUET FEMENINO. SP COLÓN vs. CORONEL SUÁREZ ®
12.45 TIEMPO P/COMPARTIR
13.30 SÁBADO SAGRADO
14.30 NOTICIERO 7 (1º Edición)
15.30 TICTERES
16.00 EL CLÁSICO. GÜEMES vs. ALMAGRO ®
18.00 VA DE NUEVO
18.30 EN ARMONÍA
19.00 ESPÍRITUS D/MI TIERRA
20.00 MÁS FÚTBOL
21.00 RUIDO DE MOTORES
21.30 JUNTOS/LA INCLUSIÓN
22.00 PASIÓN POR EL TURF
22.30 EL PODIO
23.00 NOTICIERO 7 (2º Edición).
CINE
LIGHTYEAR (3D) AVENTURA (ATP) DURACIÓN: 105 MINUTOS Hasta el 22/06/22 16:30 hs (cast) 18:40 hs (cast) 21:00 hs (cast)
CON LAS VOCES DE CHRIS EVANS, TAIKA WIATITI, JAMES BROLIN, KEKE PALMER
LIGHTYEAR (2D) AVENTURA (ATP) DURACIÓN: 105 MINUTOS Hasta el 22/06/22 17:20 hs (cast)
19:30 hs (cast) 21:45 hs (cast)
JURASSIC WORLD (2D) AVENTURA (+ 13 AÑOS) DURACIÓN: 147 MINUTOS Hasta el 22/06/22 17:00 hs (cast) 18:00 hs (cast) 21:30 hs (cast) CON SAM NEILL, LAURA DERN, JEFF GOLDBLUM, BRYCE DALLAS HOWARD, CHRIS PRATT
TOP GUN: MEVERICK (2D) ACCION, (+ 13 AÑOS) DURACIÓN: 131 MINUTOS Hasta el 22/06/22 20:00 hs (cast) CON TOM CRUISE, VAL KILMER, JENNIFER CONNELLI
DR. STRANGE, EN EL UNIVERSO DE LA LOCURA (2D) CÓMIC (+13 AÑOS) DURACIÓN: 126 MINUTOS Hasta el 22 /06/2022 19:00 hs (cast) BENEDICT CUMBERBATCH, RACHEL MCADAMS, ELIZABETH OLSEN
SONIC (2D) ANIMACION (ATP) DURACIÓN: 122 MINUTOS Hasta el 22/06/22 16:40 hs (cast)
GEMELOS SINIESTROS (2D) TERROR (+ 13 AÑOS) DURACIÓN: 109 MINUTOS Hasta el 22/06/22 22:00 hs (subt)
El ÚLTIMO JUEGO (2D) TERROR (+ 13 AÑOS) Hasta el 22/06/22 22:30 hs (subt).