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CARTELERA TV CINE 24 DE JUNIO DE 2022

- 20:28 Cartelera

CANAL 7

07.55 APERTURA DE TRANSMISIÓN

08.00 DEBATE ABIERTO

08.30 NICK JR.

09.30 A LA BARBAROSSA, CON

LA CONDUCCIÓN DE GEORGINA

BARBAROSSA

11.15 ARIEL EN SU SALSA, CON

LA CONDUCCIÓN DEL CHEF ARIEL

RODRÍGUEZ PALACIOS

12.00 SORTEO DE TÓMBOLA

SANTIAGUEÑA

12.15 ARIEL EN SU SALSA (CONTINÚA)

13.00 NOTICIERO 7 - 1ª EDICIÓN

14.00 EL NOTICIERO DE LA

GENTE

14.30 CORTÁ POR LOZANO, CON

LA CONDUCCIÓN DE VERÓNICA

LOZANO

15.00 SORTEO DE TÓMBOLA

SANTIAGUEÑA

15.1 5 CORTÁ POR LOZANO

(CONTINÚA)

16.00 HERCAI

17.00 NUESTRO AMOR ETERNO

17.45 SOÑAR CONTIGO

18.45 ZULEYHA

19.45 SORTEO DE TÓMBOLA

SANTIAGUEÑA

20.00 ZULEYHA (CONTINÚA)

20.15 NOTICIERO 7 - EDICIÓN

CENTRAL

21.30 FUGITIVA

22.15 SORTEO DE TÓMBOLA

SANTIAGUEÑA

22.30 FUGITIVA (CONTINÚA)

00.30 NO ES TAN TARDE, CON

GERMÁN PAOLOSKI

01.00 STAFF

01.15 CIERRE DE TRANSMISIÓN


CANAL 14

11.15 TICKET AL SHOW

12.15 EN VIAJE

12.45 TIEMPO PARA COMPARTIR

13.30 LOQUITOS POR EL FÚTBOL

14.30 NOTICIERO 7 (1ª Edición)

15.30 ACTIVATE

16.00 RECOMIENDO TV

17.00 PARA TODA MUJER

18.00 VA DE NUEVO

18.30 SOLO PÁDEL

19.30 RE MIL VA

20.30 FIESTA TROPICAL

21.30 PEDALIER

22.00 RECORDANDO

23.00 NOTICIERO 7 (2ª Edición)

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