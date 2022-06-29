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CARTELERA TV CINE 29 DE JUNIO DE 2022

A LAS 00.30 NO ES TAN TARDE, CON GERMÁN PAOLOSKI.

- 22:32 Cartelera

CANAL 7

07.55 APERTURA DE TRANSMISIÓN

08.00 DEBATE ABIERTO

08.30 LIBERTAD DE OPINIÓN

09.30 NICK JR.

10.30 A LA BARBAROSSA, CON

GEORGINA BARBAROSSA

11.15 ARIEL EN SU SALSA, CON

EL CHEF ARIEL RODRÍGUEZ PALACIOS

12.00 SORTEO DE TÓMBOLA

SANTIAGUEÑA

12.15 ARIEL EN SU SALSA (CONTINÚA)

13.00 NOTICIERO 7 - 1ª EDICIÓN

14.00 EL NOTICIERO DE LA

GENTE

14.30 CORTÁ POR LOZANO, CON

VERÓNICA LOZANO

15.00 SORTEO DE TÓMBOLA

SANTIAGUEÑA

15.15 CORTA POR LOZANO

(CONTINÚA)

16.00 HERCAI

17.00 NUESTRO AMOR ETERNO

17.45 SOÑAR CONTIGO

18.45 ZULEYHA

19.45 SORTEO DE TÓMBOLA

SANTIAGUEÑA

20.00 ZULEYHA (CONTINÚA)

20.15 NOTICIERO 7 - EDICIÓN

CENTRAL

21.30 FUGITIVA

22.15 SORTEO DE TÓMBOLA

SANTIAGUEÑA

22.30 FUGITIVA (CONTINÚA)

00.30 NO ES TAN TARDE, CON

LA CONDUCCIÓN DE GERMÁN

PAOLOSKI

01.00 STAFF

01.15 CIERRE DE TRANSMISIÓN


CANAL 14

11.15 BÁSQUET FEMENINO.

HURACÁN vs. ALTE. BROWN (R)

12.45 TIEMPO P/COMPARTIR

13.30 PASIÓN POR EL TURF

14.00 RUIDO DE MOTORES

14.30 NOTICIERO 7 (1ª Edición)

15.30 SOLO PÁDEL

16.30 ARABESC

17.00 MORENA TV

18.00 VA DE NUEVO

18.30 EL PODIO

19.00 TICKET AL SHOW

20.00 DE A DOS

20.30 JUNTOS POR LA INCLUSIÓN

21.00 ACTIVATE

21.30 LIBERTAD DE OPINIÓN

23.00 NOTICIERO 7

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