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CARTELERA TV CINE 2 DE JULIO DE 2022

A LAS 21.00 PASAPALABRA.

- 23:12 Cartelera

CANAL 7


10.55 APERTURA DE

TRANSMISIÓN

11.00 CASADOS CON HIJOS.

CON GUILLERMO FRANCELLA,

FLORENCIA PEÑA,

ÉRIKA RIVAS,

LUISANA Y DARÍO LOPILATO

Y MARCELO DE BELLIS

12.00 SORTEO DE TÓMBOLA

SANTIAGUEÑA

12.15 ARIEL EN SU SALSA.

CONDUCE ARIEL RODRÍGUEZ

PALACIOS

14.15 FINDE EN NICK

15.00 SORTEO DE MONO FECHAS

15.10 SORTEO DE TÓMBOLA

SANTIAGUEÑA

15.30 FINDE EN NICK (CONTINÚA)

16.30 LOS SIMPSONS

17.30 CINE. MONKEYBONE

19.00 CINE. SIETE ALMAS

19.45 SORTEO DE TÓMBOLA

SANTIAGUEÑA

20.00 CINE. SIETE ALMAS (

CONTINÚA)

21.00 PASAPALABRA. CONDUCE

IVÁN DE PINEDA

22.15 SORTEO DE TÓMBOLA

SANTIAGUEÑA

22.30 PASAPALABRA

(CONTINÚA) CONDUCE

IVÁN DE PINEDA

22.45 PH. PODEMOS HABLAR.

CONDUCE ANDY KUSNETZOFF

00.30 CIERRE DE TRANSMISIÓN.


CANAL 14

12.00 SÁBADO SAGRADO

13.00 RECOMIENDO TV

14.00 SGO. PUEBLO QUE

BAILA, CON TUCHO ORONÁ

14.30 ESPÍRITUS DE MI TIERRA

15.30 MUSICALÍSIMO TV

16.30 MORENA TV

17.30 LOQUITOS X EL FÚTBOL

18.30 VIVIR SANTIAGO

19.00 EN ARMONÍA

19.30 PARA TODA MUJER,

CON SUSANA SAAD

20.30 FIESTA TROPICAL

21.30 MUSICALÍSIMO TV

22.30 RECORDANDO

23.30 DE A DOS.

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