CARTELERA TV CINE 2 DE JULIO DE 2022

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CANAL 7
10.55 APERTURA DE
TRANSMISIÓN
11.00 CASADOS CON HIJOS.
CON GUILLERMO FRANCELLA,
FLORENCIA PEÑA,
ÉRIKA RIVAS,
LUISANA Y DARÍO LOPILATO
Y MARCELO DE BELLIS
12.00 SORTEO DE TÓMBOLA
SANTIAGUEÑA
12.15 ARIEL EN SU SALSA.
CONDUCE ARIEL RODRÍGUEZ
PALACIOS
14.15 FINDE EN NICK
15.00 SORTEO DE MONO FECHAS
15.10 SORTEO DE TÓMBOLA
SANTIAGUEÑA
15.30 FINDE EN NICK (CONTINÚA)
16.30 LOS SIMPSONS
17.30 CINE. MONKEYBONE
19.00 CINE. SIETE ALMAS
19.45 SORTEO DE TÓMBOLA
SANTIAGUEÑA
20.00 CINE. SIETE ALMAS (
CONTINÚA)
21.00 PASAPALABRA. CONDUCE
IVÁN DE PINEDA
22.15 SORTEO DE TÓMBOLA
SANTIAGUEÑA
22.30 PASAPALABRA
(CONTINÚA) CONDUCE
IVÁN DE PINEDA
22.45 PH. PODEMOS HABLAR.
CONDUCE ANDY KUSNETZOFF
00.30 CIERRE DE TRANSMISIÓN.
CANAL 14
12.00 SÁBADO SAGRADO
13.00 RECOMIENDO TV
14.00 SGO. PUEBLO QUE
BAILA, CON TUCHO ORONÁ
14.30 ESPÍRITUS DE MI TIERRA
15.30 MUSICALÍSIMO TV
16.30 MORENA TV
17.30 LOQUITOS X EL FÚTBOL
18.30 VIVIR SANTIAGO
19.00 EN ARMONÍA
19.30 PARA TODA MUJER,
CON SUSANA SAAD
20.30 FIESTA TROPICAL
21.30 MUSICALÍSIMO TV
22.30 RECORDANDO
23.30 DE A DOS.