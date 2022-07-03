×

CARTELERA TV CINE 3 DE JULIO DE 2022

A LAS 23.30: LA VOZ ARGENTINA, CON LA CONDUCCIÓN DE MARLEY.

- 22:05 Cartelera

CANAL 7


09.25 APERTURA DE TRANSMISIÓN

09.30 FINDE EN NICK, CON AVENTURAS PARA LOS MÁS

PEQUEÑOS

10.30 SANTA MISA, DESDE LA CATEDRAL BASÍLICA

11.30 SORTEO DE TÓMBOLA SANTIAGUEÑA

11.45 LA PEÑA DE MORFI, CON LA CONDUCCIÓN DE JEY

MAMMON Y JÉSICA CIRIO

14.00 SORTEO DE MONO BINGO

14.10 SORTEO DE TÓMBOLA

SANTIAGUEÑA

14.30 LA PEÑA DE MORFI (CONTINÚA)

17.00 CINE. UNA PAREJA DE TRES. LOS AÑOS CACHORROS

18.15 CINE. DONDE CRECE LA ESPERANZA

19.45 EL ÚLTIMO PASAJERO, CON LA CONDUCCIÓN DE FLOR

VIGNA Y NICO OCCHIATO

21.15 PASAPALABRA, CON IVÁN DE PINEDA

22.30 OPINIÓN DEPORTIVA

23.30 LA VOZ ARGENTINA,

CON LA CONDUCCIÓN DE MARLEY

01.00 UN PEQUEÑO GRAN VIAJE

01.30 CIERRE DE TRANSMISIÓN.


CANAL 14

12.00 REMIL VA

13.00 ESPÍRITUS DE MI TIERRA

14.00 PEDALIER

14.30 MUSICALÍSIMO TV

15.30 FIESTA TROPICAL

16.30 LOQUITOS X EL FÚTBOL

17.30 TICTERES

18.00 BÁSQUET FEMENINO.

HURACÁN vs. RED STAR

19.30 ARABESC

20.00 MORENA TV

21.00 SOLO PADLE

22.00 RECORDANDO

23.00 SGO. PUEBLO

QUE BAILA

23.30 VIVIR SANTIAGO.

Más noticias de hoy

Lo último de Policiales

Jaque mate a banda de drogas con fachada de una...

Por odio, entregó a su sobrina para que la violara su hijo

Sobreseen a celadora acusada de estafar a dos amigas con tarjetas

Lo último de País

Jorge Lanata: “Dos ministros cercanos a Alberto,...

También renunció Sergio Chodos, representante de la Argentina ante...

Martín Guzmán renunció a su cargo como Ministro de Economía

Lo último de Deportivo

Triunfos de Moretto y Lorenzo en 18 hoyos

Fierreros de todo el país giran en el Autódromo de Las Termas

El motociclismo abrió su fecha nacional en Forres

Güemes y un duelo clave ante Deportivo Maipú

Mitre irá esta tarde por la recuperación ante el duro y aguerrido...