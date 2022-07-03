CARTELERA TV CINE 3 DE JULIO DE 2022

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CANAL 7
09.25 APERTURA DE TRANSMISIÓN
09.30 FINDE EN NICK, CON AVENTURAS PARA LOS MÁS
PEQUEÑOS
10.30 SANTA MISA, DESDE LA CATEDRAL BASÍLICA
11.30 SORTEO DE TÓMBOLA SANTIAGUEÑA
11.45 LA PEÑA DE MORFI, CON LA CONDUCCIÓN DE JEY
MAMMON Y JÉSICA CIRIO
14.00 SORTEO DE MONO BINGO
14.10 SORTEO DE TÓMBOLA
SANTIAGUEÑA
14.30 LA PEÑA DE MORFI (CONTINÚA)
17.00 CINE. UNA PAREJA DE TRES. LOS AÑOS CACHORROS
18.15 CINE. DONDE CRECE LA ESPERANZA
19.45 EL ÚLTIMO PASAJERO, CON LA CONDUCCIÓN DE FLOR
VIGNA Y NICO OCCHIATO
21.15 PASAPALABRA, CON IVÁN DE PINEDA
22.30 OPINIÓN DEPORTIVA
23.30 LA VOZ ARGENTINA,
CON LA CONDUCCIÓN DE MARLEY
01.00 UN PEQUEÑO GRAN VIAJE
01.30 CIERRE DE TRANSMISIÓN.
CANAL 14
12.00 REMIL VA
13.00 ESPÍRITUS DE MI TIERRA
14.00 PEDALIER
14.30 MUSICALÍSIMO TV
15.30 FIESTA TROPICAL
16.30 LOQUITOS X EL FÚTBOL
17.30 TICTERES
18.00 BÁSQUET FEMENINO.
HURACÁN vs. RED STAR
19.30 ARABESC
20.00 MORENA TV
21.00 SOLO PADLE
22.00 RECORDANDO
23.00 SGO. PUEBLO
QUE BAILA
23.30 VIVIR SANTIAGO.