CARTELERA TV CINE 4 DE JULIO DE 2022

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CANAL 7
08.00 DEBATE ABIERTO
08.30 NICK JR.
09.30 A LA BARBAROSSA
11.15 ARIEL EN SU SALSA
12.00 SORTEO DE TÓMBOLA
SANTIAGUEÑA
12.15 ARIEL EN SU SALSA
(CONTINÚA)
13.00 NOTICIERO 7
14.00 EL NOTICIERO DE LA
GENTE
14.30 CORTÁ POR LOZANO
15.00 SORTEO DE TÓMBOLA
SANTIAGUEÑA
15.15 CORTÁ POR LOZANO
(CONTINÚA)
16.00 HERCAI
17.00 NUESTRO AMOR ETERNO
17.45 SOÑAR CONTIGO
18.45 ZULEYHA
19.45 SORTEO DE TÓMBOLA
SANTIAGUEÑA
20.00 ZULEYHA (CONTINÚA)
20.15 NOTICIERO 7
21.30 FUGITIVA
22.15 SORTEO DE TÓMBOLA
SANTIAGUEÑA
22.30 LA VOZ ARGENTINA
00.00 CASO CERRADO. SIN
CENSURA
00.45 STAFF
CANAL 14
11.15 LOQUITOS X EL FÚTBOL
12.15 JUNTOS X LA INCLUSIÓN
12.45 TIEMPO P/ COMPARTIR
13.30 RECOMIENDO TV
14.30 NOTICIERO 7 (1º Edición)
15.30 PEDALIER
16.00 BÁSQUET FEMENINO:
HURACÁN vs. RED STAR ®
17.30 EN ARMONIA
18.00 VA DE NUEVO
18.30 ACTIVATE
19.00 EL CLÁSICO: GÜEMES
vs. DEP. MAIPÚ
21.00 ARABESC
21.30 MÁS FÚTBOL
22.30 EN VIAJE