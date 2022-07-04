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CARTELERA TV CINE 4 DE JULIO DE 2022

A LAS 00.00 CASO CERRADO. SIN CENSURA, CON LA DRA. POLO.

- 20:50 Cartelera

CANAL 7

08.00 DEBATE ABIERTO

08.30 NICK JR.

09.30 A LA BARBAROSSA

11.15 ARIEL EN SU SALSA

12.00 SORTEO DE TÓMBOLA

SANTIAGUEÑA

12.15 ARIEL EN SU SALSA

(CONTINÚA)

13.00 NOTICIERO 7

14.00 EL NOTICIERO DE LA

GENTE

14.30 CORTÁ POR LOZANO

15.00 SORTEO DE TÓMBOLA

SANTIAGUEÑA

15.15 CORTÁ POR LOZANO

(CONTINÚA)

16.00 HERCAI

17.00 NUESTRO AMOR ETERNO

17.45 SOÑAR CONTIGO

18.45 ZULEYHA

19.45 SORTEO DE TÓMBOLA

SANTIAGUEÑA

20.00 ZULEYHA (CONTINÚA)

20.15 NOTICIERO 7

21.30 FUGITIVA

22.15 SORTEO DE TÓMBOLA

SANTIAGUEÑA

22.30 LA VOZ ARGENTINA

00.00 CASO CERRADO. SIN

CENSURA

00.45 STAFF


CANAL 14

11.15 LOQUITOS X EL FÚTBOL

12.15 JUNTOS X LA INCLUSIÓN

12.45 TIEMPO P/ COMPARTIR

13.30 RECOMIENDO TV

14.30 NOTICIERO 7 (1º Edición)

15.30 PEDALIER

16.00 BÁSQUET FEMENINO:

HURACÁN vs. RED STAR ®

17.30 EN ARMONIA

18.00 VA DE NUEVO

18.30 ACTIVATE

19.00 EL CLÁSICO: GÜEMES

vs. DEP. MAIPÚ

21.00 ARABESC

21.30 MÁS FÚTBOL

22.30 EN VIAJE

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